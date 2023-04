Proč Hradec nevede finále 3:0, i když by mohl. A proč se směje Třinec

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Slovutní metodici z třinecké hry možná nenačerpají extrémní počet trendy prvků směrem k hokejové budoucnosti, ale jednu učebnici by podle ocelářského vzoru napsat mohli: Jak vyhrát. V tom jsou Slezané naprostí mistři. Prokazují to dnes a denně. Osobně nepamatuji tak často opakující se pocit ze zápasu, v němž jeden tým vede o jediný gól, oponent ho tlačí, opticky svírá a vy stejně víte, že nic nevytlačí… Leda další bolehlav. Zhruba tak probíhá finálová sada mezi možná čtyřnásobnými šampiony v řadě a nováčkem v boji o Masarykův pohár. Třinec vs. Hradec.