Percy a Káňa do Vítkovic, zůstane Lakatoš? Jména osloví, věří Holaň

„Konkrétní jména posil teď ode mě nedostanete, počkáme, až je klub oznámí,“ říká Miloš Holaň. „Ale věřím, že jsou to jména, která ostravskou veřejnost osloví a že to budou kvalitní hráči. V extralize se prosazují a já věřím, že tohle angažmá jim třeba pomůže ještě k něčemu lepšímu.“

Stejně jako loni a předloni jste se o kousek posunuli, po základní části jste byli druzí, vypadli v sedmém semifinále. Nicméně, cítil jste, že na finále Vítkovice měly?

„Možná jo, ale nepostoupili jsme. Bylo to tak strašně vyrovnané a o detailech. Nebyl žádný výsledek 6:1, 6:2, tahání o pár gólech, hrála se prodloužení. Jak se mohl poslední zápas zlomit na naši stranu, kdy Frigo (Petr Fridrich) v prodloužení ujel a měl to čistě na sobě, že mohl proměnit. I v přesilovkách jsme to mohli na svoji stranu překlopit. Nechci být v uvozovkách nenažraný. Finále si určitě všichni přáli, i my samozřejmě. Chtěli jsme postoupit, když se to tak neuvěřitelně dotáhlo z 0:3 na 3:3. Ale poslední krok jsme neudělali.“

V čem byl podle vás klíč série?

„Možná nás i trápilo, že se nám neprosadili střelci. Ti, co nám udělali postup do semifinále. Mueller s Bukartsem nám svými góly zařídili postup do semifinále. Nechtěl bych říkat, že zklamali střelci, je to týmový sport. Ale přesilovky nám nešly, jak bychom si představovali. Nebo jak nám fungovaly dřív. Jsou to maličkosti, drobnosti, odrazy puků, je to opravdu i o štěstí. Pokud by výsledky byly 6:2, 5:1, tak se o tom nebudeme bavit. Ale když je to fakt jenom o jednom gólu, tak je to prostě i o štěstí. Co je třeba říct, naše číslo jedna byl brankář Stezka. Celou sezonu, i v play off. Byl to rozdílový hráč, který nás pořád držel v naději a šanci, že můžeme postupovat dál a dál.“

Největší týmová hvězda Peter Mueller přišel právě kvůli bodům a gólům. Měl velmi slušné čtvrtfinále s Kometou, ale v semifinále vypadal místy až otráveně. Vnímal jste to?

„Možná otráveně z toho, že nedává góly a nemůže tím mužstvu pomoct. Měl nějaké drobnější zranění s tricepsem, prošel virózou. Ale spoléhali jsme na to, že rozdílový gól dá. V základní části byl parádní, držel se na bodu na zápas. Vypadl pro zranění žeber, měl problémy s kotníkem. V tu chvíli zatáhl Laky (Lakatoš), který nasbíral spoustu bodů a gólů. Ale opakuji, zase to bylo hlavně o Stezkovi. Aleš udělal tak obrovský progres a neskutečně nás držel. Kluk, co před dvěma lety chytal za Havířov, podepisuje smlouvu do NHL! To je skok možná větší, než „náš zedník“ Gewiese do extraligy. (usmívá se) Fakt něco. Na něm byla naše hra založená.“

Jaké budou Vítkovice bez Stezky? Kdo ho nahradí?

„Nebude jednoduché ho nahradit. Věřím, že se nám někoho kvalitního podaří dostat. Nejen pro mě je nadstandardní gólman základ úspěchu. Něco máme rozjednané, uvidíme, jak to dopadne. Brankář je základní stavební kámen.“

Zapadá do této kategorie Matěj Machovský?

„Jakákoliv jména jsou teď spekulace. Není to jednoduché, pracuje se na tom, sám jsem zvědav, jak to dopadne. Gólmani, co jsme oslovili, jsou pod smlouvami, není to jednoduché. Bude těžká práce udržet laťku, co Aleš nastavil. Věřím, že se to podaří. Nebo o to víc bude muset zapracovat obrana a brankáře podržet.“

Může být případnou jedničkou Lukáš Klimeš?

„Samozřejmě je to varianta. I když nechytal pravidelně, tak když nastoupil, vždycky předvedl vynikající výkon. Jak pracuje v každém tréninku, tak i on stojí za uvažování.“

Jak moc se kádr změní? Sportovní ředitel Roman Šimíček už řekl, že kromě Stezky odchází i Patrik Koch a Tobias Lindberg. Někdo další?

„Patrik Koch má i nabídky z NHL. Na jednu stranu mě mrzí, že takový hráč jde pryč, ale určitě budu radši, když bude hrát v NHL než za Třinec. (usmívá se) Přeju mu to. Nebývá zraněný, nemocný, odehrál prakticky všechny zápasy, pokud zrovna nemá stopku za úlet, který k němu patří. Když je na ledě, soupeř to ví. Klasické Slovačisko, umí přitvrdit. Někdy je to na hraně, ale je to typ obránce, který nám bude chybět. Jak byl Roman Polák, o kterém soupeř věděl, že je na ledě, tak Kochino to samé. Odchází i útočník Honza Bernovský. Delší dobu se neprosadil, věřím, že když dostane nabídku jinde, porve se. Přišel z Brna, není odchovanec, ale odehrál toho v naší mládeži dost, takže mě mrzí, že takoví kluci jdou pryč. Ale není důvod je držet, pokud stagnují, neposunují se. Refreš v extralize je jen dobře.“

Víte kde?

„Mluví se o Varech, ale nechci spekulovat.“

Proč končí Lindberg?

„Jako kreativní centr se za dva roky neprosadil. Je sice dobrý bruslař, ale má velký deficit v defenzivě, ve vyhraných buly. Ale hlavně jako kreativní centr ve vytváření šancí pro křídla, v produktivitě. Rozhodli jsme se, že už ho nebudeme brát na další sezonu, Navíc je to cizinec, takže by měl být vidět. Odvedl si asi svůj standard, ale rozhodli jsme se, že touto cestou dál nejdeme.“

Udržíte Dominika Lakatoše?

„Má smlouvu, ale i klauzuli, že může odejít do zahraničí. To bude otázka jednání, jestli mu něco přijde. Do repre se nedostal, ale sezonu měl dobrou. Budeme čekat, jak to dopadne.“

Už víte, kdo přichází?

„Jména ode mě teď nedostanete, počkáme, až je klub oznámí. Ale věřím, že jsou to jména, která ostravskou veřejnost osloví, že to budou kvalitní hráči. V extralize se prosazují a já věřím, že tohle angažmá jim třeba pomůže ještě k něčemu lepšímu.“

Mají přijít Percy a Káňa, je to tak?

„Nechceme to ještě teď pouštět ven. Je to strategie klubu, chceme fanoušky postupně připravit a věřím, že v případě některých jmen budou příjemně překvapeni. A my budeme rádi, že sem takové hráče dostaneme.“

V minulosti jste říkal, že chcete každý rok Vítkovice posunovat. Takže příští rok finále?

(usměje se) „Majitel, nebo sportovní úsek, mají tyto cíle. Kdo by neměl? Také chci vyhrát titul. Ale dopředu to nerad říkám. Samozřejmě bych další krok chtěl, ale třeba Stezka nám odchází, musíme počkat, jestli se ho podaří nahradit. Hrana úspěchu a neúspěchu je těsná, ale nebudeme si nalhávat, že s jídlem roste chuť. Je za tím spousta práce a musíme si uvědomit, kolik zápasů jsme vyhráli „loupeží“. Proto bychom měli zůstat při zemi a nemít vzdušné zámky, nebo velkohubá prohlášení. Lidé to chtějí slyšet, to je pěkné, kdo by nechtěl vyhrát ligu, ale cesta je strašně dlouhá. A když jsme viděli Spartu nebo Pardubice, jasní favorité, kteří se to nebáli vyhlásit a pak vypadnou ve čtvrtfinále. K čemu pak práce je? Radši jdu postupně krok za krokem. A ještě jedna věc.“

Ano?

„Za sebe chci všem poděkovat. Majiteli a sponzorům, že nám vytvořili takové podmínky a mohli jsme si dovolit hráče takové extratřídy. Jsem rád, že ostravská veřejnost začala na hokej zase chodit. Chodí se na jména, osobnosti a těch tu bylo dost, za čímž je i práce Romana Šimíčka s Patrikem Rimmelem. Zapomenout nesmím ani na svůj realizační tým. Děkuji Radkovi Philippovi, který se staral o oslabení, ta jsme měli výborná. Martin Falter udělal progres s gólmany, nechci na nikoho zapomenout. Bez těchto kluků by to nešlo. Chceme dál pracovat, udržet nějaký standard. Laťku. I pro fanoušky a Ostravu, která zase začala žít hokejem, což je něco nádherného. Pro mě jako rodilého Vítkovičáka, který vyrůstal na Rostislavce a byl v klubu od přípravky, obzvlášť.“

