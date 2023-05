Buček končí v Třinci! Vyhazov z KHL, pak humbuk. Polská posila překvapila

Přicházel za velikého humbuku, odchází potichu. Když se třinečtí Oceláři v říjnu dohodli na příchodu slovenského útočníka Samuela Bučka, který neuspěl v ruském Nižněkamsku, vyvolalo to obrovskou bouři. Hráč, co šel do KHL i po vyvolání válečného konfliktu na Ukrajině? Nepřijatelné! Znělo i z tábora třineckých fanoušků. Buček v základní části odehrál 36 zápasů (7+3), v play off naskočil do osmi duelů, v nichž nebodoval. Od šestého čtvrtfinále se Spartou zápasy sledoval jen v civilu. Teď se s Oceláři v tichosti loučí, klub u něj opci na další sezonu neuplatnil.