TOP přestupy v extralize: win-win obchod, Bartošák či sladká náplast

V extraligovém zákulisí se v průběhu jara podařila dotáhnout řada zajímavých přestupů. Deník Sport vybral TOP 10 transferů • FOTO: koláž iSport.cz Hodně zajímavé věci se na jaře děly na extraligovém ledě, čilý ruch ovšem panoval i v zákulisí. Kluboví generální manažeři už zkraje roku rozjeli výstavbu kádru pro ročník 2023/24, v minulých týdnech se mnohé z transferů dávaly na papír. Punc oficiality přišel první květnový den a deník Sport vybral 10 (prozatím) největších přestupových událostí. Další pecky jsou ještě v plánu, hodně se čeká na Spartu, jak s výpraskem ve čtvrtfinále play off naloží.

Tomáš Marcinko a Tomáš Kundrátek Třinec → Kometa K velké výměně dochází mezi domácími kolosy z Brna a z Třince. Velice poptávaný centr Tomáš Marcinko se z rodinných důvodů potřeboval přiblížit své zemi, respektive blíže k Bratislavě. Hráč, jenž přesně ví, co a jak (herně i mentálně), patří v play off k nepostradatelným figurám a do plánů Komety se náramně hodí. Nesmlouvavého průvodce bitvami o titul hrozně moc potřebuje. Z druhé strany Tomáš Kundrátek v Brně nepřesvědčil. Pod Špilberk se vydal z tábora Ocelářů před rokem, dlouho se rovnal do pozice přesilovkového hráče a rozdílového beka. Laboroval i se zdravím, celkově si to zkrátka nesedlo, hvězdných momentů bylo pomálu, což se někdy stává. Vše směřuje k win-win obchodu.

David Kaše Sparta → Litvínov Za dva pražské roky se neprorval do pozice naprosto spokojeného hráče. Obě strany – jedna od druhé – čekaly o něco víc. Jakmile šlo do tuhého, Sparta spoléhala na jiné plejery, než na dravého bojovníka, co se nachomýtl i do NHL. A tak se kadaňský rodák přiblížil blíž k domovu. V Litvínově krvácejí po odchodu Stránského a Zdráhala, kteří odchází na sever, dál nebude ani Estephan, jehož nechtěli trenéři. Davidu Kašemu se otvírá životní možnost stát se lídrem týmu. Dostal velmi slušnou nabídku a ještě větší prostor. Záleží pouze na 26letém univerzálovi, jak s lukrativní pobídkou naloží. „U nás by mohl svou kariéru nakopnout a potenciál zužitkovat pro klub,“ věří Pavel Hynek, sportovní ředitel Vervy.

Patrik Bartošák Lahti → Mountfield HK Kam se vrtne, tam je vždycky dost živo. Někdy až moc. Patrik Bartošák je divoká povaha, ale vedle toho i vynikající brankář. V Hradci Králové doufají, že mu prostředí sedne a náležitě prodá tři sezony strávené v cizině. V Lahti se 30letý gólman vypracoval v týmovou jedničku, naposledy dostal Pelikány až do finále Liigy, kde padli s vysoce favorizovanou Tapparou. Nároky na něj budou veliké, zvlášť potom, co v základní fázi předváděl velké věci Henri Kiviaho a v play off Matěj Machovský. Přičemž ve vzduchu stále poletuje varianta Machovského setrvání. „Nevylučuju to,“ pravil během extraligového finále boss Mountfieldu Miroslav Schön.

Jan Káňa Olomouc → Vítkovice Další z dosud nepotvrzených přestupů, jež se má však za hotovou věc. Zlínský rodák je zvyklý na moravské prostředí, odkud ještě nevytáhl paty. Vyjma venkovních zápasů… Po Zlínu a Kometě se má stěhovat do Ostravy, kde by měl poměřit své nesporné ofenzivní kvality v nabité složce semifinalistů z Vítkovic. Pro Jana Káňu změna prostředí přichází včas, na Hané strávil skoro šest kompletních sezon a práce pod Milošem Holaněm je pro něj nová výzva. Má na to navázat na své maximum 41 bodů z ročníku 2021/22, kdy dost těžil z práce Davida Krejčího. Jen mu to musí jít hned od začátku, aby si zajistil dobrý ice time a přesilovku.

Stuart Percy České Budějovice → Vítkovice Původně byl o něj velký interes v Kometě, ale tam se kanadskému obránci tolik nechtělo. A protože během dvou českých sezon prokázal, že zvlášť na přesilovce je výrazně užitečný, na stůl mu přistálo povícero nabídek. Z celé extraligy mu ta vítkovická přišla nejzajímavější. Ovšem pozor, pořád ještě nějaké procento zbývá na možnost zahraničního angažmá. Stuart Percy je solidním bekem směrem dozadu s velmi kvalitní ofenzivní nadstavbou, jakou u mnoho beků tady nevidíte. Ontarijský rodák prodává talent dobře se uvolnit a v pravý čas od modré vystřelit, nebo trefit clonu na teč. Na jihu Čech takhle dobrý import z ciziny dlouho neměli. V Motoru během 84 utkání trefil 16 gólů a zapsal 45 bodů. České Budějovice - Plzeň: Percyho nahrávku si hosté srazili do vlastní branky, 2:1 Video se připravuje ...

Adam Kubík Kladno → České Budějovice Potenciální reprezentant a hráč, jenž ve 24 letech dosud nevyždímal potenciál. Spíš okolí nabídl, čeho všeho je schopen. V posledních dvou kladenských sezonách napálil 39 gólů a Motor udělal dobrou práci, že si jeho služby v předstihu zajistil. Bylo kolem toho docela haló a hráčův boss i parťák z lajny v jednom kroutil hlavou. „Škodí to hlavně majitelům klubů, kteří z hráčů nedostanou absolutní maximum do konce smluv. I když vám ten hráč poví, že je stoprocentní profesionál, důvěra v něj se ztrácí. Na hráče, kteří už mají podepsáno někde jinde, se díváte jiným způsobem. Mně to hlava nebere,“ pravil Jaromír Jágr. Od Adama Kubíka se očekává, že svými trefami uleví Milanu Gulašovi a jeho velké odpovědnosti za týmovou koncovku.

Erik Hrňa Třinec → Olomouc I tady má být jasno a spekulace zbývá už jen potvrdit. Pět mistrovských titulů hovoří jasnou řečí, vsetínský rodák je třineckou klubovou ikonou. Třeba i v tom směru, jak příkladně skousával klesající minutáž. Byl vždy připravený zastoupit jakoukoli roli, nechodil si stěžovat s medailemi na krku, že by měl dostat větší důvěru. Té se má dočkat v Olomouci, kde bude více místa v sestavě a zároveň v početní převaze. Právě tady by měl osvědčit dar dělové a přesně umístěné rány. Erik Hrňa ve svých 34 letech nepatří do starého železa, pokud mu bude držet zdraví, ještě může udělat hodně velkou parádu a Hanáky postrčit k další velmi solidní sezoně.

Pavol Skalický Turku → Mladá Boleslav Bruslaři trefili v základní sezoně pouhých 116 gólů, v extralize nenajdete tým, který by se v koncovce více soužil, byť po Mountfieldu Boleslav vykázala největší počet ran na soupeřovu klec. Vytáhlý Pavol Skalický by měl zavedené pořádky změnit, v období 2020-22 nasázel v dresu Raumy 40 gólů. V poslední sezoně už to v Turku bylo slabší – pět branek, a tak doufá, že v Boleslavi znovu chytí slinu. Slovenský reprezentant to v klubu dobře zná, před třemi roky odtud odešel do Finska. Tehdy si řekl o angažmá v cizině ziskem životních 45 bodů (18+27) v 51 utkáních, ocitl se i na radaru klubů NHL. Téměř dvoumetrový univerzální útočník vlastní čtyři starty na mistrovství světa a v nově poskládaném týmu by měl patřit k tahounům.

Petr Koblasa Karlovy Vary → Litvínov Hodně zajímavé zboží na přestupovém trhu, o nějž se svedl solidní boj. Karlovy Vary jsou stále trochu ve stínu plejády extraligových klubů, ovšem práci tam dělají dobře, o hráče Energie je u konkurence zájem. Petr Koblasa platí za důrazného i pohotového útočníka, v poslední kompletní sezoně zatížil konta soupeřů 21 góly, tudíž bylo jasné, že si od dalšího ročníku polepší. Soběslavský rodák, jenž od sedmnácti let působí v lázeňském městě, odkud si pak odskočil do Chomutova, si vybral Litvínov, kde, jak už bylo zmíněno, vznikl několika odchody zajímavý prostor. Pro Koblasu ideální šance potvrdit kvality a místo pro postupné navyšování extraligového renomé.

Petr Jelínek Liberec → Plzeň Bezprostředně po vyřazení v předkole s Hradcem Králové, si Petr Jelínek podal inzerát a brzy našel nového chlebodárce. Pod Ještědem už pro dlouholetého kapitána nebylo dál místo, a tak se útočník, jenž nemá agenta, nebál sám ozvat. „Myslím, že jsem ukázal, že na to pořád ještě mám, nebo ne? Pokud by měl někdo zájem, může mi zavolat,“ zahlásil 38letý Jelínek suverénně. Po posledním play off neměl důvod schovávat sebedůvěru, patřil k nejlepším hráčům Tygrů. Zájemce se brzy našel v Plzni. Západočeši sice Jelínkův příchod ještě nepotvrdili, ale chystají se. Má jít navíc o víceletý kontrakt, pro defenzivního útočníka a vynikajícího bulaře po konečné v Liberci velmi sladká náplast.