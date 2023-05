Olomouc trénuje, Tomajko chce útočníky. Beky přebírá nový asistent

Extraliga sice startuje až za čtyři měsíce, ale někde už se na sezonu 2023/24 začali připravovat. Třeba v Olomouci, kde se v úterý sešli při první „letní“ jednotce. Kouč Jan Tomajko přivítal nového asistenta Róberta Petrovického, který převezme agendu obránců po Borisi Žabkovi. Dvě posily, brankář Jakub Sedláček a útočník Aron Chmielewski, se budou v „plecharéně“ hlásit později. Mora by ještě ráda zkvalitnila ofenzivu.

Rozpuštěný led vystřídal umělý modrý povrch poskládaný do sebe z dílků jako puzzle. Právě na něm pod vedením kondičního experta Jakuba Fryče odstartovali Olomoučtí ve dvou skupinách nepopulární období, tedy suchou letní přípravu. „Ale zatím to není až tak namáhavé, to teprve přijde,“ uklidňuje s úsměvem trenér Jan Tomajko.

Občas Hanáky uvidíte na zimáku, občas zřejmě jako tradičně i na sousedním fotbalovém hřišti vedle plaveckého bazénu. Pořádná dřina na ně čeká až v červnu, bude trvat pět týdnů. Sedmého července pak hráči dostanou na víc než dvě neděle dovolenou a na ledě se všichni sejdou 24. července.

Tam už nebude chybět brankář Jakub Sedláček, který nahradil do Finska odcházejícího Jana Lukáše a připravuje se individuálně. Ani čerstvý ex-třinecký mistr Aron Chmielewski.

„Musí si odpočinout,“ vysvětluje kouč a doplňuje, že do ofenzivy může v dohledné době kromě Poláka a Slovince Roka Macuha přijít více posil. Trvá zájem například o Erika Hrňu.

„Konkrétní nebudu, ale ještě na něčem pracujeme. Zatím není nic jistého, byť můžu říct, že Petr Vrána to nebude. Ještě aspoň dva hráče do útoku bych si představoval,“ dodává Tomajko.

Je to pochopitelné, protože v kádru je díra po konci Jana Káni, Rostislava Olesze a Petra Strapáče. A přínos směrem dopředu měl i bek Tomáš Dujsík, jenž zamířil do Plzně.

„Nahradit je bude těžké, ale máme spoustu mladých hráčů, kteří mohou převzít zodpovědnost i produktivitu. Takhle mužstvo tvoříme a mladé posouváme do jiných pozic v týmu,“ nebojí se a míří tím třeba na progres Jana Bambuly, Jakuba Navrátila, Silvestra Kuska či Michala Kunce.

Naopak obránce bude mít na starost nový asistent Róbert Petrovický. „Přebírám je,“ přikyvuje velká osobnost slovenského hokeje, která naposledy působila ve švýcarském Lausanne.

„Můj příchod do Olomouce se zrodil rychle, někdy před pár týdny. Sedli jsme si, prohodili pár slov. Byla to příjemná konverzace s podobnými názory. Těším se na to, snad budu Honzův dobrý parťák,“ říká rodák z Košic, jenž si vyslechl i pohled svého předchůdce Borise Žabky.

„Potkali jsme se, máme dobrý vztah. Byli jsme spolu u juniorů na Slovensku. Popovídali jsme si, jak to tady chodí, na čem pracovat, v čem pokračovat. Sezona byla dobrá, fanoušci spokojení, tohoto nastavení bychom se chtěli držet. Těším se na samé pozitivní věci včetně kvality soutěže. Sledoval jsem závěr extraligy a byly to výborné zápasy. Úroveň stoupá, to je výborná zpráva,“ chválí Petrovický.

Na novou spolupráci se těší i Tomajko. „Robo je výborný, jsem za něj rád. Chtěli bychom navázat na minulou sezonu herním projevem, to je základ všeho. Nechtěl bych říkat, jestli chceme být desátí nebo šestí. Prostě bychom rádi pokračovali v dobrém hokeji.“

A třeba v další čtvrtfinálové účasti.

