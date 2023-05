Šéf O2 TV Sport o právech na hokej: Měsíce práce, jdeme svou cestou

Váš podíl ve vysílání Tipsport extraligy rapidně vzrostl. Cíl splněn?

„Na tendru jsme intenzivně pracovali několik měsíců, bylo to velmi náročné období. Nic jsme nechtěli podcenit a pečlivě jsme se připravili. Naším cílem bylo, aby divák mohl sledovat všechny zápasy, všechny týmy, bez rozdílu. Podobně jako to funguje ve FORTUNA:LIZE. To se nám povedlo. Jsme rádi, že poprvé v historii uvidí fanoušci všechny duely.“

Na výši vaší vítězné nabídky se asi ptát nemusím, že?

„Částky opravdu nemůžeme komentovat. Nicméně naše investice do hokeje jdou klubům. Máme společný zájem, aby se ještě zvýšil zájem diváků, aby se celkově zatraktivnil hokejový produkt.“

Vzhledem k počtu přenosů budete muset výrazně rozšířit redakci a vysílací štáb. Kdekoho napadne, jestli zkusíte oslovit některé z komentátorů České televize.

„Na posílení redakce již pracujeme. Čeká nás výroba více než 300 utkání za sezonu, což je pětkrát více než jsme dělali dosud. Výroba i komentář streamingových přenosů bude zcela v naší režii. Redakce pod vedením Tomáše Zetka funguje skvěle a má u veřejnosti velmi pozitivní odezvu. Společně se šéfkomentátorem Honzou Homolkou redakci vhodně doplníme, budeme pracovat i s komentátory, kteří vzešli z Akademie O2 TV Sport. Ta měla mimořádný úspěch a budeme v tom na podzim pokračovat.“

Chápu správně, že úplně končí extraligové přenosy na webu Hokejka TV?

„Ano, na Hokejka TV přenosy již nebudou. Streamingové přenosy budou výhradně na O2 TV Sport.“

Jaký objem přenosů bude moct vysílat vítěz tzv. bettingových práv společnost Chance?

„Tady je rozsah přenosů plně v jejich gesci.“

Máte už představu, jak bude vypadat dohoda ohledně vysílání zápasů play off?

„O podobě a formátech vysílání play off ještě jednáme. Před novou sezonou však určitě představíme kompletní formát. Nicméně bude platit, že na O2 TV Sport bude většina přenosů.“

Když jste do extraligy coby nový vysilatel v roce 2018 vstupovali, říkal jste, že hokej chcete dělat jinak než Česká televize. Daří se to?

„Myslím, že ano. Vydali jsme se vlastní cestou, která se nám vyplácí. Pro diváky jsme přinesli řadu technologických inovací, ať už unikátní záběry z kamer na helmách rozhodčích, z tribun nebo z prostor za brankou. V přenosech servírujeme unikátní statistické zajímavosti, které nám pečlivě chystá analytik Jirka Vítek. A experti? To je naše chlouba! Ať už Jirka Tlustý , Míla Gureň, Roman Málek nebo Jakub Koreis, každý z nich dává fanouškům něco navíc. V tomhle chceme nadále pokračovat, protože to u diváků skvěle funguje.“