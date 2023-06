Nové tváře Komety: reprezentant do brány, zkušení finalisté i překvapení

Brněnské Kometě se již rýsuje tým na příští sezonu. Posílila brankářský post a přivedla několik hráčů širšího kádru i zkušené centry. Podle trenéra Patrika Martince však s posilováním nekončí, do Brna by rád přivedl ještě gólového útočníka a obránce, který by saturoval odchod Tomáše Kundrátka do Třince. Podívejte se, jaké posily prozatím Kometa oznámila.

Přes Košice a prvoligové celky Porubu a Vsetín to vzal zpátky do rodného města. „Měl by přinést fyzično, důraz, centimetry. To jsme v minulé sezoně úplně neměli,“ uvedl Martinec.

Na západě Čech působil deset let, byť pochází ze Vsetína. Třikrát v řadě se dostal v sezoně přes deset branek. „Je to podobně jako Jenyš velký, fyzicky dobře vybavený hráč, který umí dát gól,“ představil posilu kouč Martinec.

Chance liga mu byla malá, asistent Modrý ho krátce vedl v Českých Budějovicích. Ale oproti výkonům ve Zlíně musí přidat. „Je jedním z mladších obránců, navíc pravák. Mohl by případně nahradit Kundrátka v přesilovce, má výbornou střelu. Věříme, že by se mohl pořád zlepšovat a třeba zabojovat o reprezentaci,“ míní hlavní kouč Martinec.

Reprezentant ví, že přichází do pozice náhradníka. „Chceme mít určenou jedničkou, kterou je Dominik Furch. A spolehlivou dvojku. Hierarchie je daná. Štěpán to ví, nabídku akceptoval. Určitě prostor dostane,“ ujišťuje trenér Patrik Martinec.

TOMÁŠ MARCINKO

Věk: 35 let

Pozice: Útočník

Bývalý tým: Třinec

Do Brna přichází z mistrovského Třince, měl by zastávat pozici druhého centra. „Od Marcinka čekám to, co dělá posledních pět let. Nechceme, aby se měnil. Když zůstane stejný, budeme velice spokojení,“ uvádí kouč Martinec a dodává, že považuje pro nadcházející sezonu pozici centra vyřešenou.