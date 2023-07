Sedlák o Jalonenovi i budoucnosti v Dynamu: Chceme být TOP v Evropě

Na mistrovství světa měl Lukáš Sedlák (30) formu, válel. Jenže odehrál jen tři zápasy a šlus. Puk mu zlomil nárt, nohu měl jak balon, všechno šlo do kopru. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz mluvil, jak na něj působil defenzivní Jalo hokej a proč se upsal Pardubicím na pět let. „Když vidím, co tady budují pan Dědek i pan Varaďa? Nemám zapotřebí chodit někam do zahraničí.“ Dohrát kariéru v Dynamu? Může být. Noha občas zabolí, ale už dře naplno.