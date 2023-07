Finská hvězda Energie. Vary jako nová výzva, doporučení i od Bartošáka

S výškou pouhých 170 centimetrů byste ho na ledě snadno přehlédli. Na druhou stranu právě svojí drobnou postavou a extrémně hbitýma nohama vás Iikka Kangasniemi upoutá. Když při startu rozkmitá svoje nožky, nestíháte ten kalup sledovat. Extrémní zrychlení navíc zvládá kombinovat se šikovnýma rukama.

„Odehráli jsme proti sobě několik zápasů. Pamatuju si, že jde o malého, ale velmi šikovného hráče. Řekl bych, že jeho hlavní předností je rychlost a přehled ve hře. Umí vymyslet skvělé přihrávky. Má taky dobrou střelu. Vary na něj budou určitě spoléhat. Otázka pouze je, jak si zvykne na hokej v Česku. Rozdíl mezi extraligou a finskou soutěží je přeci jen poměrně znatelný,“ řekl pro deník Sport a web iSport.cz o Kangasniemim český brankář Anaheimu Lukáš Dostál, který nevysokého forvarda poznal během působení v Ilvesu Tampere.

Jak by popsal Kangasniemi sám sebe? „Myslím, že jsem opravdu dobrý bruslař. Z toho všechno vychází. Jsem dobrý tvůrce hry. Umím taky góly dávat, ale spíše se cítím jako playmaker,“ usmívá se drobný blonďák, který do Česka dorazil teprve v sobotu. Energie pro něj na pražské letiště poslala dodávku. Kromě báglů, kufrů a hokejek s sebou totiž přivezl i přítelkyni a psa.

Ve 28 letech bude Kangasniemi vůbec poprvé začínat sezonu mimo Finsko. Zahraniční angažmá má za sebou jen jedno – ročník 2019/20 dohrával ve švédském MODO, za které stihl dvanáct utkání.

Karlovy Vary sám bere jako svůj první plnohodnotný džob v cizině. „Těžko říct, proč jsem ten krok neudělal už dřív. Asi nepřišla ta správná nabídka. Zájem ze zahraničí o mě byl, nějaká jednání se i vedla, ale nikdy to nedopadlo. Až teď. Měl jsem dříve nabídky třeba i z KHL, ale tam se mi tolik nechtělo. Vždycky mi přišlo, že je pro mě lepší zůstat ve Finsku a zdokonalovat se. Teď však cítím, že Karlovy Vary pro mě budou správný krok,“ hlásí.

Pro českého fanouška nejde v případě Kangasniemiho o tolik známé jméno. Za dospělý národní tým Suomi si nikdy nezahrál. V posledních letech však patřil k bodově nejlepším hráčům Liigy. Zahrál si za Espoo a IFK Helsinky. Nejdéle však oblékal dres Lahti, celkem pět let. Během osmi sezon naskočil v soutěži do 348 zápasů, v nich získal 247 bodů. V průměru tedy skvělého 0,71 bodu na utkání.

Až by se chtělo říct, co takový hráč dělá právě v Karlových Varech. „Je to pro mě nová výzva, nová možnost. Nečekám vůbec nic snadného. Extraliga je skvělá soutěž. V minulé sezoně jsem ji začal víc sledovat, viděl jsem dost zápasů. Moc se těším na první utkání, až si soutěž vyzkouším. Energie o mě měla obrovský zájem, což na mne udělalo velký dojem. Hned jsem poznal, že mě mají skvěle nasledovaného. Opravdu věděli, jaký typ hráče jsem, co mám za sebou,“ soukal ze sebe Fin základní angličtinou.

Kromě Kangasniemiho přivedly Karlovy Vary taky švédského forvarda Lukase Zetterberga. „S cizinci je to vždycky složité. Nemáme je pouze na doporučení, ale sami jsme je v mnoha zápasech sledovali. Lukase jsme viděli ve dvanácti utkáních, Kangyho pak v osmnácti. Měli jsme všechny možné sestřihy. S oběma jsme byli v kontaktu od ledna. Věděli jsme, proč je chceme. Podrobně jsme je sledovali. Určité riziko u cizinců vždycky je, neznáte úplně detailně jejich historii. O jejich přínosu jsme ale přesvědčení,“ říká trenér a sportovní manažer klubu David Bruk.

Jak těžké je dostat hráče jako Kangasniemi do Energie? „Není to jednoduché. V jeho případě jsme opravdu nadšení, že skončil ve Varech,“ přiznává kouč. Počítá s tím, že Fin bude patřit jednoznačně k ofenzivním lídrům ambiciózního týmu.

Z pohledu osobních statistik byla pro rodáka z Oulu základní část uplynulé sezony nejslabší za poslední roky. V play off však znovu zářil, když Pelicans pomohl do finále čtrnácti body v osmnácti duelech a byl druhým nejproduktivnějším borcem vyřazovacích bitev.

Právě v Lahti vytvořil skvělý útočný tandem s Lukášem Jaškem. Jedničkou týmu byl Patrik Bartošák. Právě oni mu varské angažmá schválili. „Mluvil jsem s Lukášem i Patrikem. Ptal jsem se jich na extraligu i na Karlovy Vary. Jaký je to klub, jaké je město. Oba mi řekli, že sem zapadnu, že je to dobrá destinace. Zapadnout bych mohl i herně, protože Energie je prý dlouhodobě dobře bruslící mužstvo,“ dodává.

Nejproduktivnější hráči finské ligy za posledních sedm sezon (od sezony 2016/17) Eemeli Suomi 373 zápasů 282 bodů (104+178) Jerry Turkulainen 387 zápasů 257 bodů (80+177) Kristian Kuusela 346 zápasů 255 bodů (77+178) Ville Leskinen 301 zápasů 249 bodů (109+140) Iikka Kangasniemi 309 zápasů 233 bodů (89+144)

