Knot o konci v zámoří: I lepší hráči v NHL nehráli. KHL je pro mě uzavřená

Okusil KHL, odkud se vypracoval ke kontraktu s Arizonou Coyotes. Teoreticky i prakticky mohl na jaře zařadit zpětný chod a vrátit se do Ruska. To Ronald Knot rezolutně odmítl. „Před dvěma roky neprobíhala válka. Tenkrát to byla super zkušenost, ale teď je pro mě celá KHL absolutně uzavřená kapitola,“ povídá bez váhání. Pod Ještěd se vrátil rád. „Návrat sem si strašně moc užívám. Hrozně jsem se do Liberce těšil. Po mistrovství světa jsem si dal na chviličku volno, ale pak jsem začal zase s tréninkem. Kluci měli pauzu delší a času na přípravu o něco víc. Musel jsem taky začít, aby mi o tolik neutekli,“ usmívá se.

Z Liberce jste odešel do ciziny před dvěma sezonami, kádr se obměnil, co říkáte jeho síle?

„Pro mě je hlavně příjemné, že se vracím do důvěrně známého prostředí, kde znám spoustu lidí. Ať už spoluhráče nebo další lidi ze zázemí. Mám z toho všeho pocit, jako bych odsud nikdy neodešel. Někteří hráči jsou pryč, přišli noví, ale vesměs všechny znám. Buď jsme spolu hráli dřív anebo proti sobě. Všechno nesmírně fajn kluci.“

Za dva roky strávené v Rusku a v USA jste se musel herně posunout o kus dál. Jak moc?

„Já doufám, že jsem se někam posunul a nevrátil se jako horší hokejista… (usmívá se) Lidi zhruba vědí, jaká je moje hra, nehodlám na ní nic měnit. Ať už působím kdekoli. Budu se snažit hrát hokej, který mi v posledních letech přinášel úspěch. Zároveň doufám, že svými schopnostmi pomůžu co nejvíc našemu týmu. A že z toho všichni společně uděláme hezký výsledek.“

Co vám angažmá v KHL a na farmě NHL dalo jinak?

„Strašně moc. Každému bych takovou cestu určitě doporučil.