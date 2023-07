Holík se těší na Mosese: Znám ho z Ruska. Měl by nám hodně pomoct

Role Petra Holíka se ani po dalším průvanu v brněnském kádru nemění. Povede první přesilovku, bude připravovat palebné pozice parťákům. Od nové sezony primárně střelci Stevu Mosesovi (33), jenž naposledy hrál finskou ligu za HPK Hämeenlinna. Takový je plán trenérů. „Šikovný praváček, jak se zdá,“ okomentoval největší posilu, která se k týmu připojí příští týden.

Pro Kometu je Steve Moses velké jméno, co?

„Myslím, že jo. Záleží samozřejmě, jakou bude mít formu. Každá sezona je jiná. Ale vypadá to, že by nám měl hodně pomoct. Trenér říká, že by měl hrát se mnou v lajně, ale pokud to nebude fungovat, prohází se to.“

Jeho někdejší spoluhráč z Jokeritu Petr Koukal prohlásil, že dá z každé druhé střely gól…

„Pokud mu to vydrží, bude to dobré. (úsměv) Slyšel jsem, že je i super kluk do kabiny. Doufám, že to bude klapat.“

Jaké potřebujete křídlo?

„Nijak si nevybírám. Prostě si to musí sednout. Většinou mám v útoku praváka a leváka. Těším se, až budeme normálně trénovat v hlavní hale. Tam zjistíme, jak to půjde. Luboš Horký byl spíš zakončovatel. Moses bude možná komplexnější. Myslím, že bude dobrý do kombinace a rovněž mít i schopnost zakončit.“

S Horkým jste mluvil česky, teď zase musíte oprášit základy angličtiny. Vadí to?

„To bude stejné jako s Peterem Muellerem. Na kafe asi spolu nepůjdeme, ale v hokejových věcech nevidím problém.“

Nalevo zkusí trenéři další posilu, Lukáše Cingela z Mountfieldu HK. Co víte o něm?

„Vím, že v Hradci střídal křídlo a centra. Je to poctivý kluk, vybojuje spoustu puků. Takový pes obranář, silový hráč.“

Do obrany dorazil mimo jiné Fin Alex Lintuniemi, jenž vám dával v předkole play off góly za Mladou Boleslav.

„Pamatuji se…Šikovný, velký, silový bek. Rád hraje na puku. Taky pro nás určitě bude přínosem.“

Máte pozitivní pocit ze změn v kádru?

„To se říká každý rok. Dopředu nechci nic moc prohlašovat. Ano, na papíře to vypadá dobře. Ale ukáže se až v sezoně na ledě. Jen řeknu, že noví kluci zapadli výborně do kabiny. Je to super.“

Před rokem jste přes léto budoval na domě terasu. Co to bylo tentokrát?

„Letos jsem si udělal akorát jezírko. Musel jsem vykopat díru, ale za den to bylo hotové. Minulý rok jsem makal rukama hodně. Teď už nebylo potřeba. Vesměs všechno máme udělané.“

Jaký byl první trénink na ledě?

„Nohy bolí…Ale těšil jsem se. Letos jsem se na led moc nedostal, před rokem to bylo častěji. Moc mě nebaví, že jsme střídali haly a pořád někam přejížděli. Ale od příštího týdne už jsme v Rondu. Je komfortnější, když má člověk svoji kabinu a v ní posilovnu.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE