Za hattrick odměna: bojuj o flek vedle Smoleňáka. Ten neřekl poslední slovo

Do startu extraligy zbývá měsíc. V Hradci se bude bojovat o místa. Děje se i dřív nemyslitelná věc, Radek Smoleňák vyjíždí na led a na dresu nemá žádné písmeno. To znamená jediné: v minulé sezoně kapitán, teď jeden z davu, který bojuje o flek. Není kyselý, situaci chápe. Proti Banské Bystrici si Mountfield zastřílel, zlikvidoval ji 6:1. „Věřím, že poslední slovo jsem ještě neřekl,“ pronesl Smoleňák. V zápase si zapsal dvě asistence.

Z výsledků v přípravě se nedělají nikdy extra závěry. Ale když Hradec padl s Kolínem, se svým partnerským klubem, zaujalo to. Hattrick mu nasázel odchovanec Mountfieldu Petr Moravec. Zápas číslo dva proti Banské Bystrici? Už se objevil v sestavě vicemistra. A zase se trefil, zvyšoval na 5:1.

„Těžko říct, trenérům do hlavy nevidím. Jen jsem se snažil, co nejlépe to šlo,“ odvětil na dotaz, jestli si myslí, že hattrick proti Hradci mu vynesl povolávací rozkaz. Moravec přišel v triku s logem Kolína a věci měl uložené i v jiné šatně.

Hradecký asistent Peter Frühauf pak vysvětloval, jak se věci mají: „Ukázal se, plán to nebyl, že ho povoláme zrovna teď. Je to memento pro všechny hráče, nastoupil proti nám, odehrál výborný zápas a vysloužil si šanci. Tak je to podle mě správné. Místo nemá jisté v dnešním sportu nikdo.“

Nemá. Ani Radek Smoleňák ne. Historicky nejlepší extraligový střelec Hradce se pere o místo taky. Nastoupil ve čtvrté formaci, kterou vedl právě Moravec. Na dresu mu chybělo kapitánské „céčko“, do zápasu šel klub bez označeného lídra.

„Boj o flek je to každý rok, jak vám přibývá věk, je to těžší a těžší. V minulé sezoně jsem byl hodně zraněný. Musím ukázat, že jsem pořád platný. Teď je jen na mě, abych se předvedl,“ rozumí šestatřicetiletý útočník, jak jsou nastavené role.

V posledním ročníku stihl jen 26 zápasů, nastřílel sedm gólů. Potřebuje se o místo nahlas přihlásit, výzvu přijal. „Je to profesionál, má tady smlouvu a plní, co má plnit. Nevidím u něj jediný problém, nic nevypustí,“ glosoval jeho pozici Frühauf. „Víme, v čem je Radek silný, měl i teď v zápase skvělé momenty. Mohl dát gól, ale odvedl práci, kterou od něj čekáte. Nezkouší věci, které by mu neseděly,“ přidal kouč.

Útočník si teď nemůže dovolit pomalejší start sezony, který občas staršímu hráči tolerujete. Nachystám se postupně a v říjnu se do toho dostanu? Teď neexistuje. „To se mění. Jsem zdravý, cítím se fyzicky hrozně dobře, mám čistou hlavu. Vím, že jsem dal v létě vlastní přípravě maximum, takže je to jen na mně, abych šanci využil. Věřím, že jsem poslední slovo ještě neřekl,“ hlásí Smoleňák.

Do sestavy se s ním hodně touží dostat i dvacetiletý Moravec, který chce kariéru vykopnout. Když padne dotaz, co ho dostane do kádru, jestli góly, nebo dřina, odpoví rychle: „Práce, tou všechno začíná. Čekám, že tady budeme hrát hlavně čtvrtou lajnu, pokud přijde příležitost, takže tam je důležitá práce.“

V mládeži vždycky sbíral hodně bodů, na rok si odskočil do kanadské juniorky. Větší průlom mezi dospělými zatím ale nepřišel. Extraligu si zkusil v šesti případech, spíš šlo o krátké štěky. „Když jsem byl mladší, asi mě napadalo, že by to mohlo být snazší. Ale když si pak uvědomíte, jaká jména sem přicházejí? Dojde vám, že to nebude tak lehké. Nejdřív musíte něco předvést na ledě, aby si vás všimli a zasloužili jste si místo.“

A aby si vysloužil triko se lvem, ne s kozlem na prsou.

