Krejčí: Když budu hrát, tak kvůli MS v Praze. Jestli bude Olomouc nahoře...

Hokejový útočník David Krejčí potvrdil, že po konci kariéry v NHL zvažuje, že by v průběhu sezony ještě začal hrát a pokusil se vybojovat si nominaci na mistrovství světa v Praze v květnu příštího roku. Pak by vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 s Bostonem definitivně ukončil hráčskou dráhu. Krejčí to řekl v konferenčním hovoru s vybranými novináři, který zveřejnila české mutace webu NHL.com .

Jestli bude případně hrát za mateřskou Olomouc, za kterou nastupoval v předminulé sezoně, nebo za Pardubice, jejichž barvy hájil při výluce NHL v sezoně 2012/13, nespecifikoval. Uvedl, že by chtěl hrát za tým s vysokými ambicemi, který se pohybuje v popředí tabulky.

„Je brzo, ale samozřejmě se mi to někdy honí hlavou. Když se rozhodnu, že budu pokračovat, tak hlavní důvod by byl poprat se o nominaci na šampionát v Praze. A tím by kariéra definitivně skončila, to je na sto procent,“ řekl Krejčí ze svého domova v Jižní Karolíně. Sedmatřicetiletý útočník v pondělí oznámil konec kariéry v NHL, kterou spojil výhradně s Bostonem.

Již na konci června rodák ze Šternberka mluvil o tom, že v nadcházející sezoně určitě nebude hrát od začátku a zřejmě kolem Vánoc se rozhodne, zda se někde zapojí do hry. Své plány nezměnil.

„Olomouc je samozřejmě ve hře, ale potřebuju to brát tak, že se musím podívat na tabulku, jak to tam vypadá, kdo bude hrát nahoře. Jak na tom bude Olomouc, nebo jestli se rozhodnu pro nějaký tým, kde jsem už v minulosti působil, jestli by měli zájem,“ řekl Krejčí. Nevyloučil, že by hrál i v jiné evropské lize než v Česku. „Jakmile se rozhodnu, dejme tomu kolem Vánoc, v prosinci, tak můj agent bude mít co na práci. Uvidíme,“ uvedl.

Ideální by podle něj bylo, kdyby se Hanáci drželi v popředí české extraligy. Pak by nemusel hledat jiný tým a zamířil by do známého prostředí.

„Teď se každopádně dívám dopředu. Můj cíl, pokud se rozhodnu hrát, bude mistrovství v Praze. A k tomu bude nejlepší jít co nejdál v play off, když budu před tím půl sezony stát. Jsem takový hráč, že když už se vrátím, chci vyhrávat. Chci hrát play off co nejdéle, takže podle toho se budeme rozhodovat. Pokud Olomouc bude v top 3, tak o tom žádná,“ řekl Krejčí s úsměvem.