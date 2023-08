Krejčí oznámil konec v NHL. Láká ho MS v Praze, mohl by hrát v Česku

S potvrzením velkého rozhodnutí nikam nespěchal, byť se o jeho budoucnosti mluvilo okamžitě po rychlém konci sezony. David Krejčí si po nečekaném vyřazení Bostonu v prvním kole play off vzal delší čas na rozmyšlenou než loučící se kapitán Patrice Bergeron. Veškeré zbývající naděje fanoušků Bruins ale devátý nejproduktivnější hráč v klubové historii utnul dlouhým a emotivním prohlášením.

„Fanouškům a městu Boston – DĚKUJI. Vždycky jste se ke mně chovali jen s respektem a já vám budu navždy vděčný. Bude mi chybět hraní před vámi, ale já jsem a vždycky budu Bruin,“ ujistil Krejčí jako loučící se klubová legenda.

Klíčovou roli při rozhodnutí skončit v týmu, kterému český útočník zasvětil celou kariéru v NHL, nepochybně sehrála manželka Naomi a děti Elina a Everett. Jeden z nejrespektovanějších centrů si po letech těžké dřiny profesionálního hokejisty náramně užívá, že nyní může trávit takřka veškeré chvíle s rodinou. „Nastal čas, abych se nyní snažil být tím nejlepším manželem a otcem a podporoval vás v naší další životní kapitole,“ zaznělo v prohlášení.

Z nejlepší ligy na světě odchází po patnácti celých sezonách a využil tedy příležitosti k poděkování všem důležitým osobám jeho života i nabité kariéry. Nevynechal ani média, byť nerad příliš mluvil. Byl vděčný agentům i spoluhráčům, z nichž někteří se stali nejbližšími přáteli. Nezapomněl na bostonské šéfy Cama Neelyho a Dona Sweeneyho, ale i na rodinu Jacobsových tedy vlastníky klubu z Massachusetts.

„Celé organizaci Bruins bych chtěl poděkovat za to, že ve mně stále znovu a znovu věřili a dali mi možnost být součástí této úžasné rodiny po tolik let. Když jsem byl v roce 2004 draftován, netušil jsem, že budu pracovat s tak neuvěřitelnými a cílevědomými lidmi, kteří nás dovedou do tří finále a ke Stanley Cupu v roce 2011. Navázal jsem tolik skvělých přátelství. Vždycky jste tu pro mě byli, kdykoliv jsem něco potřeboval a vždy tu pro vás budu i já,“ napsal Krejčí.

Největší část díků ovšem patřila členům rodiny počínaje rodiči, kteří syna nechali honit se za snem hrát v NHL. Krejčí nyní už jako dvojnásobný otec uznal, že pro maminku i tatínka muselo být těžké poslat své dítě na jiný kontinent bez větší znalosti angličtiny. „Bez vás by můj sen byl pořád jenom snem a ne realitou,“ nepochyboval hráč s 1032 starty v NHL. Krejčí ocenil i staršího bratra Zdeňka, jenž si nikdy nestěžoval ani nežárlil na mladšího sourozence, že pouze on zažil velký společný sen z dětství.

Kapitola NHL je u konce, Krejčí už ale během letošního vyhlášení ankety Zlatá hokejka naznačil, že ho láká zúčastnit se domácího světového šampionátu v Praze. Nevyloučil tedy, že se v rámci přípravy na svůj „last dance“ v českých barvách přichystá v Tipsport extralize. Jako varianty se nabízejí Olomouc a Třinec, do hry se ale zapojily také Pardubice.

Každopádně pokud se zkušený útočník vrátí do Česka, na první představení si fanoušci zřejmě počkají. „Myslím si, že na 99 procent nezačnu sezonu nikde. Možná mi to potrvá až do Vánoc. Budu se udržovat, kdybych se rozhodl naskočit, aby mi na to stačilo pár týdnů,“ prozradil Krejčí na konci června novinářům.

