Jarůšek už řádí za Kladno: góly i rukavice dole. Nepřišel jsem nudit

Byly dva góly a shozené rukavice vzkazem pro fanoušky Rytířů, že se na sezonu mohou těšit?

„Rozhodně jsem do Kladna nepřišel s tím, že bych je chtěl nudit. Budu se snažit podávat co nejlepší výkony a snad je to bude bavit. Ty dva góly vyplynuly ze situace. Určitě jsem za to rád, ale pořád je to příprava. Budu radši, když to bude padat v sezoně. Musím dál makat a uvidíme, jak to půjde. Ty shozený rukavice bych tak ale nenazval.“

A jak tedy?

„Vzniklo to tak, že jsem dohrál čistě hráče u mantinelu, ten to neunesl a sekl mě zezadu. Otočil jsem se slovy: ´Co to má znamenat?´ Dostal jsem další, pustil se do mě, tak jsem okamžitě shodil rukavice, měl jsem napřaženo, ale borec se otočil k rozhodčím, že se nechce rvát. Takže nic.“

Řešil jste před Kladnem ještě jiné nabídky v Česku, případně možnosti v zahraničí?

„Byly tam i jiné nabídky, právě i ze zahraničí. Nakonec jsme se ale rozhodli pro Kladno. Hraje se tu extraliga, což je pořád skvělá úroveň. Navíc je to kousek od Prahy. Mám dvě děti, konečně mohou do české školky, i z toho hlediska jsem tedy na to pohlížel.“

Byť už máte za kariéru řadu zkušeností i z reprezentace, sehrála roli také možnost zahrát si s Michaelem Frolíkem a dalšími ostřílenými borci z Kladna včetně Jaromíra Jágra ?

„Určitě to bylo plus, ale rozhodně nic kvůli čemu bych volil Kladno. Jak říkám, je to pozitivum. Všichni jsou skvělí hráči… Pleky, Frolda, Klépa, Jarda Jágr. Jsou to ikony. I když už patřím ke starším hráčům, pořád se od nich můžu něco naučit. Vezmu si to k srdci a budu se snažit ještě zlepšit.“

S Tomášem Plekancem už jste si zahrál před sedmi lety na šampionátu v Moskvě. Stihli jste již probrat obnovení spolupráce?

„S Plekym jsme tehdy dokonce seděli vedle sebe v šatně. Věděl jsem, o jakého hráče jde. Řadu let hrál v NHL, kde určitě patřil k lepším hráčům. Ještě jsme se ale nebavili. Možná na to přijde řeč, ale teď se hlavně soustředíme, abychom se sehráli. Jsem v Kladně teprve pár dní, za sebou čtyři tréninky, ale máme ještě dost času na sladění, ať do toho na startu můžeme vletět.“

A jaké jsou zatím dojmy po připojení k Rytířům?

„Parta je super, zapadl jsem. Spoustu kluků znám. Věřím, že v sezoně to bude ještě lepší. Určitě pomůže, když budeme vyhrávat, což náladě jenom pomůže. Musíme začít makat, máme před sebou nějaký cíl a za tím chceme jít.“

Minulou sezonu ve Vítkovicích jste v nervy drásající sérii s Hradcem Králové bojoval o finále. Mění se nyní v Kladně pro vás nějak ambice?

„Nemění. Předtím jsem byl v Litvínově, kde jsme také hráli bohužel dole. Minulou sezonu se naskytla možnost jít do Vítkovic. Škoda, že to proti Hradci nevyšlo o kousek, vlastně o jeden gól. Teď jsem ale v Kladně a stejně jako do každé sezonu jdu s tím, že chci podat to nejlepší. Doufám, že budu platný a uděláme nějaký dobrý výsledek.“

