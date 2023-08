Holaň věří, že do ligy bude v pořádku Mueller. Švýcarsko? Skvělé zkušenosti

Pět duelů, jedna výhra. Ostravané sice mají z přípravy výsledkově negativní bilanci, ale tým se pro nadcházející ročník podle Miloše Holaně staví solidní. Ambice? Navázat na velmi slušnou sezonu, ve které Vítkovice až do sedmého semifinále bojovaly o postup do finále.

Ve Švýcarsku jste třikrát prohráli, co vám zápasy ukázaly?

„V prvé řadě chci říct, že to byl super zájezd. Děkuji našemu bývalému spoluhráči Danu Kyselovi a vedení, že se jej zase podařilo zprostředkovat. Hrát s tak kvalitními soupeři je radost i pro trenéry, dalo nám to moc. Pořád je to jen příprava a chyběl nám Peter Mueller, naše hvězda. Sestava se každý zápas trošku měnila, ale proti hráčům, kteří hrávali v NHL a vyhrávali tituly v různých soutěžích, to byly skvělé zkušenosti.“

V čem přesně?

„Všechny zápasy byly ve vysokém tempu, ve velké kvalitě. Především v rychlosti rozhodování. Než jsme si zvykli, tak to chvíli trvalo. Zvlášť v rozehrávce obránců, okamžitě na sobě měli chlapa. To samé při přechodu do útočného pásma, back check soupeřů byl vždycky v rychlosti. V tom jsme měli trochu mezery, ale právě to bylo super, že to kluci na vlastní kůži zažili. Ukáže nám to naše slabší stránky, víme, co zlepšovat do začátku ligy. A věřím, že i mladším klukům, co byli v sestavě, to pomůže. Viděli v reálu, co jim zatím chybí a mohou si lépe uvědomit, na čem všem pracovat. Z tohoto pohledu to bylo výborné porovnání i směrem k Champions League, tam budou podobní soupeři. Byl to opravdu náročný zájezd – šestnáct hodin autobusem tam, šestnáct zpátky a tři zápasy ve čtyřech dnech v tom vedru. Ukázalo to i charakter hráčů. Navíc máme nové kluky, musí zapadnout, adaptovat se. I v tomto nám to udělalo obrázek.“

Kvalita soupeřů je zřejmá, nicméně výsledky a prohry vás nestraší?