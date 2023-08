Hradec ve Švýcarsku: prohry s obry, zaujal Freibergsův gól: Bláznivý!

Nastoupit třikrát ve čtyřech dnech? Navíc když vás čekají hvězdami nadupaný Zug (Jan Kovář, Grégory Hofmann) a pak Ženeva, švýcarský mistr? Tenhle model přesně zapadá do pohledu trenéra Tomáše Martince. Čím těžší výzva, tím lepší. Občas působí jako lehký masochista. Dělá mu dobře, když se ukazují chyby, aby je pak Hradec odstraňoval.

Pár se jich našlo. Při porážkách 2:5 a 3:6 s obry se plnily zápisníky, co Mountfield musí zlepšovat. Jeho výkon se postupně zvedal, s Zugem nejdřív plaval, nedokázal pořádně rozvinout útočnou akci, ztrácel hodně kotoučů. Ženeva byla o chlup lepší. „Mohli jsme být sebevědomější,“ přidal ale asistent Peter Frühauf. „Přijde mi, že se dalo víc udržet na puku v útočném pásmu, někdy jsme kotouč zbytečně odevzdávali soupeři a rodily se z toho brejky,“ vysvětloval pak.

Až napotřetí do sebe detaily zapadly při triumfu 5:1 nad Ambri-Piottou. „Všichni hráči, kteří do posledního zápasu ve Švýcarsku nastoupili, podali výkon na hraně svých možností. Odměnou pak byla výhra nad velmi kvalitním týmem. Zlepšili jsme také disciplínu,“ vyjmenovával Martinec. Hned přidal: „Takhle se musíme prezentovat každý zápas. Důležitým faktorem byl také výkon Kiviho a hráčů na oslabeních.“ Brankář Henri Kiviaho jede ve standardním zápřahu, po víkendu se k týmu připojí i Patrik Bartošák, který trénoval po nemoci doma s trenérem gólmanů Robertem Horynou.

Málo vídaný kousek se v posledním zápase povedl obránci Ralfsu Freibergsovi. Skóre otevřel při vlastním oslabení. Ano, stane se. Ale už ne tak často, že vypálíte přes celé hřiště a soupeřova brankáře nachytáte, jak počítá světla. „Bláznivý. Takový gól jsem dal poprvé v životě,“ vyhrkl hned Lotyš.

Ale taky prozradil, že to byl záměr. Chtěl vidět reakci brankáře Benjamina Conze, co vyvede: „Když jsme se před zápasem rozcvičovali a hráli fotbal, říkali jsme si, že jejich gólman na svoji výšku nemá úplně gólmanskou postavu, což není úplně běžné.“ Při 179 centimetrech váží bývalý švýcarský reprezentant 93 kilo, svojí figurou upoutá. Bez výstroje byste ho tipovali, že si to spíš rozdá v boxu s Patrikem Marcelem. Záměr se Freibergsovi povedl: „Zkusil jsem vystřelit přes celé kluziště a vyšlo to. Byl to šťastný gól. Zkusil jsem ho nachytat nepřipraveného.“

Trefil se znovu i David Šťastný, který svoji střeleckou nulu odšpuntoval už proti Ženevě. „První gól za nový tým je vždycky to nejtěžší. Vždycky jen čekáte, kdy se to podaří. Snad budou padat další,“ přál si. Zápas s Hradcem skončil jen mizerně pro reprezentačního útočníka Michaela Špačka, hvězda Ambri-Piotta se zranila a zápas nedohrála.

Mountfield v pátek nastoupí proti Eisbärenu Berlín, naposledy se ukáže doma. Před extraligou si střihne už jen turnaj ve Vídni. „Máme za sebou velmi kvalitní tréninky, trenér dbá na každý detail a opravuje, co není ideální. Není to jednoduché, ale když trénujete takovým způsobem, musí se to zúročit v sezoně,“ věří Freibergs, že výkonnostní křivka dál poroste.

Mountfield Hradec Králové - HC Ambri Piotta 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 17. Freibergs, 32. T. Pavelka, 40. Šťastný, 55. Eberle, 58. Lalancette - 39. Bürgler.

Sestava Mountfieldu HK: Kiviaho - Kalina, Blain, Pavelka, F. Pavlík, Marcel, Freibergs, Gaspar, Piegl - R. Pavlík, Miškář, Eberle - Okuliar, Tamáši, Jergl - Perret, Lalancette, Šťastný - Zachar, Moravec, Smoleňák - Pilař.

