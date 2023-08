Britský bombarďák má blízko do extraligy. Kdo zkouší dovést Kirka?

Uhranul na MS, které se celé odehrálo v lotyšské bublině. Liam Kirk (23) nastřílel na turnaji v roce 2021 sedm gólů, stal se nejlepším střelcem šampionátu. První opravdová hvězda Velké Británie po dlouhé době? Vypadalo to tak. Taky ho okamžitě podepsala Arizona. Jenže plány s NHL pokazilo vážné zranění. Teď je útočník v pořádku, v minulé sezoně ukázal ve Finsku, že je zpět. Teď by měl být blízko extraligovému angažmá.

Kdyby na MS v Rize nebyl tak dobrý, tak nejspíš začal hrát za Hradec českou extraligu. Liam Kirk měl před dvěma roky našlápnuto k dohodě s Mountfieldem. Kdo by čekal, že tak vystřelí na mistrovství světa? V roce 2018 ho sice Arizona draftovala, ale na žádný extra průlom to nakonec nevypadalo.

Sice měl solidní čísla v OHL, kde hrál například s Nickem Robertsonem (Toronto) a Masonem McTavishem (Anaheim). Sbíral kolem bodu na zápas. Ale v covidové sezoně nastupoval jen v britské lize a zahrál si ještě třetí nejvyšší švédskou soutěž. Odtud business class do NHL zrovna nelétá.

Jenže! Kirk způsobil senzaci na mistrovství světa. Najednou se i díky němu stala Velká Británie oživením turnaje. Rychlý útočník válel, bavil, nasázel sedm gólů. Takže? Sbohem Mountfielde, tohle neklapne. Arizona se přihnala s tříletou smlouvou do roku 2024, aby se šel šikovný Angličan rozvíjet za moře. Logicky kývnul.

Jenže měl pech. Brzy si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a přišel prakticky o celou sezonu. Dal se dohromady a minulou odehrál, jen tedy ve Finsku za Jukurit (25 zápasů, 19 bodů – 7+19). Do Evropy se vydal, protože ho Arizona poslala do ECHL a on se s ní domluvil, že by se zkusil vyhrabat zpátky jinudy než přes farmu farmy.

Podle informací iSport.cz by měla tahle linka pokračovat. Jednou z reálných možností je, že by Kirk měl hrát extraligu. Ano, znovu. Ale už ne v Hradci.