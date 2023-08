Benák (16) už pálí za chlapy. Vyškolil legendy. Frolík: Zvládá to výborně

Jak boss Martin Straka slíbil, tak se i děje. V přípravě na novou extraligovou sezonu dostává talentovaný útočník Adam Benák v Plzni velký prostor zapojit se do týmu. Při úterní výhře 5:2 v Kladně ukázal, co dovede, když v přesilovce obehrál Tomáše Plekance s Michaelem Frolíkem a vstřelil svůj první gól za seniory. „Zažívám neskutečné pocity, určitě si to budu pamatovat do konce života,“ řekl. Zatím vše směřuje k tomu, že šestnáctiletý šikula, který zaválel na Hlinka Gretzky Cupu, začne ročník v áčku.

Maličkého štírka v plzeňském dresu s mřížkou na helmě na hřišti nepřehlédnete. Jen 168 centimetrů vysoký Adam Benák vás zaujme svou mrštností a chutí tvořit. O dovednostech syna bývalého obránce Václava Benáka se nyní přesvědčili i kladenští Rytíři. Ve svém čtvrtém přípravném utkání za chlapy dostal příležitost i na přesilovce.

V 31. minutě hry Benákovi nejprve plzeňský kapitán Jan Schleiss vybojoval u mantinelu puk, který mládežnický reprezentant přebral u modré čáry. S kotoučem následně objel bránící Rytíře, zatímco byl zezadu jen kontrolován kladenským kapitánem Tomášem Plekancem . V palbě nadaného centra mohl zabránit pouze Michael Frolík , ale snažil se marně. Teenager z Plzně vystřelil i přes vítěze Stanley Cupu z roku 2013 a vymetl horní růžek branky Adama Brízgaly.

„Viděl jsem volný prostor, najel jsem si tam, zkusil jsem vystřelit nahoru a naštěstí to tam padlo,“ popisoval Benák premiérovou trefu v áčku pro klubový web. Gól příliš neslavil, oslavu si nechává na extraligu. Doufal ovšem, že udělá radost otci, který dnes slaví 45. narozeniny, ale určitě mu ještě koupí nějaký dárek. „Je šťastný, když vidí, že dostávám prostor takhle v áčku. Doma se mi snaží pouze radit, co udělat příště v zápasech lépe,“ řekl majitel stříbrné medaile z posledního Hlinka Gretzky Cupu.

Nesporného talentu, kterým plzeňský klenot disponuje, si všímají i soupeři. Frolík měl ukázku z Benákova repertoáru přímo před očima. Každopádně i díky této podívané si dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa během prvního startu za mateřský klub po 17 letech připomněl, jak na kladenském zimáku podobně začínal také s mřížkou po boku legend Martina Procházka a Pavla Patery.

Benák ve Frolíkovi zanechal velice pozitivní dojem. Pevně věří, že bude dál růst. „Vypadá výborně. Turnaj se mu povedl. Na to, kolik mu je, zvládá to výborně. Je to velice šikovný hráč. Doufejme, že to daleko dotáhne. Budu mu přát jenom štěstí, zdraví a ať maká. Zdá se, že dostane šanci i v lize. V takovémhle věku to jsou rozhodně velké zkušenosti pro něj,“ má jasno někdejší hráč Floridy, Chicaga či Calgary.

Zatímco Plzeň s Benákem má po šesti přípravných utkáních tři výhry, z nichž dvě vybojovala nad soupeři z extraligy, Kladno zatím dost zaostává. Před blížící se sezonou Rytíři čtyřikrát nastoupili proti extraligovým týmům, nevyhráli ani jednou. Středočechům se povedlo porazit jen prvoligová mužstva. Plekancovi a spol. zbývají ještě tři přáteláky proti Slavii, Karlovým Varům a Litoměřicím.

