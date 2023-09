Hokej v rizikové zóně. Přibude kontrol na doping, extraliga chce být čistá

Hradecká kauza ze semifinále play off uplynulého ročníku stále rezonuje. A znovu spustila debaty o používání dopingu v českém hokeji. V návaznosti na to se Antidopingový výbor České republiky a vedení nejvyšší soutěže rozhodly uspořádat seminář, jehož účelem bylo zvýšení informovanosti hráčů a členů realizačních týmů.

Extraliga se chce zjevně očistit a ukázat, že dopingové prohřešky nejsou její součástí. „Je to samozřejmě přímou reakcí na hradeckou kauzu a věřím, že právě konfrontací a osvětou předejdeme problémům v budoucnosti,“ řekl ředitel APK Martin Loukota.

Jedno z největších rizik u zakázaných látek? Pro vrcholové sportovce a nejen hokejisty jsou to suplementy. „Doplněk stravy není regulován, jako jsou regulovány léky. Tím pádem se do něj celkem lehce dostane zakázaná látka, aniž by si to sportovec uvědomil. Není to tak, že by v obsahu doplňku bylo napsáno: pozor, obsahuje zakázanou látku,“ říká Martin Čížek, ředitel antidopingového výboru.

S tím samozřejmě vzrůstá riziko užití zakázaných látek a hráč musí být při používání doplňků obezřetný. „Doporučil bych sportovcům, aby se obrátili na lékaře, který si musí být jistý. Pokud si jistý není, tak by měl sportovci doporučit alternativu nebo mu říct z preventivních důvodů, aby látku neužil,“ dodává Čížek. Zároveň by si hráči měli dávat pozor na změny zakázaných látek na seznamu, který každoročně k 1. lednu vydává a aktualizuje WADA. Sami jsou zodpovědní za to, jaká látka se dostane do jejich těla.

Testování se doteď vyskytovalo zřídka, týmové sporty včetně hokeje byly v malé rizikovosti prohřešků. To se nedávnou kauzou změnilo a počet kontrol v hokeji poroste. „V kolektivních sportech je motivace zneužívat zakázané látky menší, protože si můžete zvýšit výkonnost, ale výsledek týmu jednotlivec úplně tak neovlivní. Naopak u sportů, kde jsou jednotlivci, jako je cyklistika nebo atletika, je riziko, že sportovec použije zakázanou látku, aby si zvýšil výkonnost, větší,“ zmiňuje Čížek. O kolik se zvýší počet kontrol, nesdělil. Dosud obecně platilo, že komisaři navštěvovali za sezonu jednotky zápasů.

Kluby se o návštěvě dopingové kontroly dozvědí těsně před začátkem duelu, aby stihly připravit organizační věci s ní spojené. Například odběrovou místnost. Zároveň ale neví, kdo bude testován. Zajímavost? Kolikrát to neví ani sám komisař, o výběru hráče může rozhodnout los. Stát se ale může také to, že agentura dá pokyn, kteří hráči mají být otestováni. Vodítkem může být zvýšená výkonnost. Vždy se kontrolují tři hráči z každého týmu a číslo se podle Čížka zvyšovat nebude. Pokud by v sezoně došlo k podobné situaci, která potkala hradeckou kabinu, test může absolvovat i celý tým.

Dále se šetří podezření dopingu hradeckých hokejistů Graema McCormacka, Kevina Klímy a Martina Štohanzla. Oporám Mountfieldu hrozí pozastavení činnosti na 2 až 4 roky. O případném trestu rozhodne Národní rozhodčí soud pro sport. Na výsledek se podle Čížka může čekat až do konce kalendářního roku. Od dopingové agentury totiž soud obdržel žalobu teprve nedávno.

Vicemistr extraligy pozastavil třem jmenovaným smlouvy a byli vyřazeni z hlavního týmu. Trénují individuálně. Disciplinární komise jim pak do vyřešení případu pozastavila činnost, proti případnému trestu se mohou odvolat.