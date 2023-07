Advokát dopingového tria z Hradce: Mají obhajobu. Nejistota je nepříjemná

Hráči měli pozitivní dopingový nález na začátku dubna. Proč se od té doby nic nepohnulo?

„Bohužel jednotlivé procesy takhle dlouho trvají. Je to trochu byrokratická záležitost, věcí se nejdřív zabývá Antidopingový výbor, který vede řízení. Musel ji předat k vyjádření hokejovému svazu, to samé hráčům. K tomu patří určité lhůty, zkrátka řízení nějakou dobu trvá. Další postup je, že se vše předá Národnímu rozhodčímu soudu pro sport u Národní sportovní agentury. Finálně pak rozhodne, zda hráči budou uznáni vinnými, nebo ne.“

Celý případ bude trvat jak dlouho?

„Celkově určitě měsíce, jedná se dlouhodobou záležitost. Nedá se vyřešit rychle.“

Máte výhled, kdy by se měl konat sportovní soud?

„Nečekám, že se něco zásadního stane během prázdnin. Nějaký posun lze očekávat v září, spíš v říjnu. Odhaduji, že tam by se mělo konat nějaké jednání.“

Není pro vaše klienty nepříjemné takhle dlouho čekat?

„Nejistota, ve které žijí, samozřejmě nepříjemná je. Jsou přesvědčeni, že se žádného pochybení nedopustili a mají připravenou obhajobu, kterou před soudem přednesou. Nepříjemné je to i z pohledu, že vztahy s klubem samozřejmě nejsou nejlepší. To je ale taky normální, pokud má hráč nějaký pozitivní nález, klub z toho logicky radost nemá. Ale bohužel se nic nedá dělat a antidopingová řízení trvají dlouho.“

V roce 2012 dostalo tri hokejistů na Slovensku trest za doping jen na tři měsíce. Důvodem bylo, že výrobce přetiskl etiketu, takže je při užívání suplementu uvedl v omyl. Zkusíte jít s hradeckými hráči stejnou cestou?

„Jde o jeden z precedentů, na který hráči budou spoléhat. V řízeních jde vždy o to, jaké je zavinění sportovce, jestli se dopustil úmyslného dopingu. V našem případě to samozřejmě kategoricky vylučujeme. Další věc je, zda tam nejde o nějakou nedbalost. Pak záleží, co bylo na etiketě, jak si sportovec vše prověřil, zda se s někým poradil a konzultoval problém se specialistou a tak dále. Na přetřes přicházejí všechny uvedené záležitosti. Sportovec musí prokázat, že se nedopustil nedbalosti.“

Zkusím být konkrétní. Podle mých informací se jedná o přípravek, který obsahuje DMAA (1,3-dimethylamylamin). Problém je, že na etiketě není napsaný, má být ovšem skrytý za pojem „geranium extrakt“. No a na něj upozorňuje Antidopingový výbor, že se jedná o velmi nepřesnou informaci. Není tedy chyba uživatele, že se neinformoval?

„Nezlobte se, ale nemám oprávnění komentovat konkrétní věci. Mohu mluvit pouze v obecné rovině a v té vám řeknu, že celkově je to pro sportovce velmi těžké. Každý výrobce se jim snaží prodat svůj přípravek a přesvědčit zákazníky, že je vše v pořádku. Proto výrobci leckdy uvedou na obal trochu zkreslené informace. Sportovec není doktor medicíny ani toxikolog. Je jedno, jestli jde o hokejistu, veslaře nebo atleta. Ale jak má vědět, co tam je vlastně uvedeno? Když mi řeknete geranium extrakt, taky pořádně nevím, o co jde.“

Já taky ne. Jen logika věci velí, že takovou krabici předám klubovému lékaři, ať se podívá, jestli je všechno v pořádku...

„Ano, to říkáte správně. Logicky byste takovou věc udělat měl a poradit se. Jen chci ale říct, že sportovec to má opravdu dost složité, ne každý je obklopen týmem toxikologů. Řešil jsem takových případů víc, třeba kajakáře Honzu Štěrbu (původně půlroční trest, nakonec omilostněn). Říkal jsem tomu doping tak trochu z blbosti. V dobré víře si něco vezme, nemá tušení, že tam je nějaký problém. A v přípravku je zrovna něco zakázaného. Bohužel se tyhle nešťastné případy stávají.“

Hráči Hradce mají doporučení od zjištění pozitivního nálezu nic nekomentovat. Máte strach, že by si zveřejněním celého příběhu uškodili?

„To ani ne, spíš jde o běžnou praxi. Řízení teprve bude probíhat, tak je dobré obhajobu přednést až před soudem a ne, aby si ji rozhodci přečetli dávno předtím v médiích.“

Jen se kolem rojí různé spekulace, že hráči přestávají být trpěliví. Údajně uvažují například i o soudním procesu s klubem, protože je hodil přes palubu. Můžete potvrdit, zda nastává určité pnutí?

„Nemůžu se vyjadřovat úplně konkrétně. Ale jak jsem říkal, vždycky je problematické, když se taková věc stane sportovci, který patří do nějakého klubu. Oddíl z toho radost nemá. Nějaké pnutí z toho pak plyne, což má i logiku a vzniká vždycky. Za mě je ale dočasné, vždycky záleží, jak všechno dopadne. Pokud budou hráči zproštěni obvinění, všechno se narovná, vztahy se napraví. Pokud ne, tak je čeká zákaz činnosti a přijdou další následky. Takové pnutí nastává ve všech podobných případech. Proto je lepší počkat, jak vše dopadne.“

Rozumím, že ve vaší práci domněnky moc nemusíte, ale jednu dovolte. Pokud proces dopadne pro hráče špatně, není všechno z pohledu etiky špatně? Aby si komisaři vybrali na test náhodně tři pozitivní hráče z celého klubu a všichni ostatní byli čistí, je šance blížící se nule. Pak ale vše odskáčou jen tři, kteří třeba jen poslouchali, nebo se vezli v davu. Viníka problému nikdo nepotrestá.

„Pozitivní dopingový nález je jedním z možných důkazů dopingu. Doping se dá ale prokázat i jinými způsoby. Pokud budete mít čtyři svědky, kteří řeknou, že viděli toho a toho kulturistu, jak bere anabolické steroidy? Je možné ho usvědčit i takto. Vaše úvaha je logická, rozumím jí. Ale konkrétně komentovat nic opravdu nemohu.“

Chápu. Jen ještě na závěr, jste přesvědčen, že máte tak silné karty v rukou, že hráči dostanou minimální trest v řádech měsíců a jejich profesionální kariéra bude pokračovat?

„Ano. Za úmyslný doping jsou čtyři roky a stoprocentně můžeme říct, že tohle ten případ není. Hráči mají dostatečně silnou pozici, aby si takovou věc obhájili. V první řadě je potřeba trest snížit. Když pak budu mluvit znovu obecně, pak se zkoumá, jestli sportovec udělal všechno pro to, aby zabránil, že se zakázané látky dostanou do jeho těla. Pak je to určité předkládání důkazů, co sportovec udělal, co neudělal a měl udělat. Z toho pak plyne výše trestu.“

