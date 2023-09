Boleslavský šéf Plachý: Týmu dáme čas. Mluví o rozpočtu i rekonstrukci

Poslední sezona Mladé Boleslavi? Turbulentní. Měnilo se na manažerském i trenérském postu, průvan se prohnal i hráčskou kabinou. Majitel klubu Jan Plachý doufá, že nový ročník bude ve městě škodovek o poznání klidnější. „Přál bych si, aby nebyly žádné nervy, abychom hráli v klidu někde ve středu tabulky,“ věří. Bruslaři mají co napravovat, po dvou semifinálových účastech vyhučeli na jaře už v předkole play off s Kometou.

Čeká ho dvacátá sezona v roli majitele, z toho čtrnáctá v Tipsport extralize. „Už to ani nepočítám,“ usmál se 53letý šéf boleslavského hokeje při této zmínce.

Je to rozechvění stále stejné nebo už jste klidnější?

„Samozřejmě, že už jsem klidnější. Přeci jen už jsem o dvacet let starší, to už je znát. (usměje se) Ty emoce už jsou minimální, beru to více z nadhledu. Ale chuť je pořád stejná, to se za těch dvacet let vůbec nezměnilo.“

Jak jste spokojený se složením týmu a průběhem přípravy?

„Na papíře ten tým vypadá silně, ale vždycky to ukáže až samotná soutěž. Přiznám se, že jsem viděl asi čtyři přípravné zápasy. Nedávali jsme moc gólů, takže jsem byl mírně negativní, protože jsem myslel, že to bude lepší. Ale zase na druhou stranu, vyhrávat všechny přáteláky je fajn, ale to o tom, jak si budete stát v extralize, nerozhoduje. Takže si počkáme na první zápasy.“

Jaké máte cíle či přání do nadcházející sezony?

„Pohybovat se v klidných vodách, samozřejmě se dostat do play off a pak tam zaútočit.“

Minulá sezona byla v Mladé Boleslavi pořádně divoká. Měnili se manažeři, trenér i řada hráčů. Předpokládám, že byste si přál větší klid i v tomhle ohledu.

„Jednoznačně bude klid. Myslím si, že i kdyby se nedařilo, tak tomu rozhodně