Varování, pevnost zbořena. Spartu v generálce rozebrali Bílí Tygři

Na papíře vypadá obrana Sparty výborně. Jedno velké jméno vedle druhého. V generálce na nový ročník extraligy to ale hráči pražského týmu na ledě neukázali. Vůbec jim nevyšel vstup do zápasu a už po první třetině prohrávali 0:3. „Start nám vůbec nevyšel, dostali jsme rychlé góly. Chyběl nám pohyb,“ řekl ke špatnému úvodu obránce Vojtěch Mozík. I ve zbytku zápasu nepůsobila sparťanská defenziva nejjistěji a nakonec z toho byla porážka 1:5.

PRAHA – Michal Kempný, Aaron Irving, David Němeček, Vojtěch Mozík, Jakub Krejčík, Michal Moravčík. Všechna jména jsou součástí obrany Pražanů. Hráči se zkušenostmi z mistrovství světa i reprezentace. Přesto v zadních řadách nevypadali v posledním přípravném zápase úplně nejjistěji. Způsob, jakým Liberec skóroval, může být pro Spartu varováním a poukázáním, na čem je potřeba ještě zapracovat.

Liberec dostával snadno přihrávky od mantinelu do nebezpečných pozic před sparťanskou branku. Hodně zakončení měl z nejnebezpečnějšího prostoru. „Rozebírali jsme si, že vždycky mají ve slotu hráče a jsou v tom nebezpeční, takže je to těžké hlídat. Musíme se na to do ligy připravit,“ přiblížil Mozík.

Sparta bude chtít vycházet ze zabezpečené obrany, což potvrdil i nový kouč Pavel Gross. „Určitě to po nás trenér chce, klademe důraz na to, že první je obrana a pak útok,“ dodal Mozík.

V zápase se to ale Pražanům moc nedařilo. I přechody do ofenzivy občas vypadaly kostrbatě. Od druhé poloviny zápasu se hra vyrovnala, ale sparťané z toho dokázali vytěžit pouze čestný gól Vladimíra Sobotky.

S přibývajícím časem se utkání také začínalo přiostřovat. Domácí vysoko prohrávali a neměli co ztratit, proto se snažili soupeře aspoň rozhodit tvrdší hrou a šarvátkami. „Za stavu 1:5 už se s tím nedá moc dělat, ale aspoň dohrávat souboje a ukázat nějakou vůli pro fanoušky,“ zmínil Mozík.

Aktivní v nich byl Irving. Ten nastoupil s kapitánským céčkem a po krátkém zranění. Jeho výkon nebyl ideální. Nejprve fauloval a v následném oslabení dostala Sparta první gól. Poté prohrál souboj v rohu a z mezikruží Liberec přidal druhou branku. Trenér bude po kanadském obránci chtít určitě lepší a jistější výkony.

I přes vysokou prohru můžou být hráči Sparty s celkovou přípravou spokojení. Podařilo se jim vyhrát všechny zápasy s výjimkou toho posledního. Proto by je nezdar s Bílými Tygry neměl do začátku soutěže nějak poznamenat, což si myslí i Mozík. „Musíme zůstat pozitivní a možná trochu padnout na zem, i když jsme šestkrát vyhráli, tak možná to byl takovej wake up call (budíček). Přípravu ale bereme pozitivně. Je potřeba přehodit na jinou kolej a soustředit se na příští pátek na ligu.“

Mozík přišel do pražského klubu v létě ze švédského Rögle jako další zvučné jméno do obranných řad. „Jsem spokojenej. Všechno je super a zatím můžu říct jen pozitivní slova. Sparta je tady v Česku velkoklub, takže v tom bych viděl rozdíl. Rögle byl spíš menší klub,“ doplnil.

Tým z hlavního města má ještě necelý týden na to, aby nedokonalosti odstranil. První zápas budou hrát sparťané doma v pátek 15. září s Českými Budějovicemi. Výhodou na začátku sezony pro ně může být i to, že devět ze třinácti úvodních utkání odehrají na svém ledě.