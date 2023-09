Vary na startu: posily a vyšší ambice. Nechceme bláznit někde vzadu

Karlovy Vary vstoupí do nové sezony s očekáváním a posilami. Novou gólmanskou jedničkou je Dominik Frodl, v útoku si Energie hodně slibuje od severského dua Iikka Kangasniemi, Lukas Zetterberg. Cíle? Určitě vyšší než v předchozích sezonách. „Asi bych to rozdělil na základní část, kde bude cíl střed tabulky, hrát v klidu a nebláznit někde vzadu. A do play off budeme chtít prolomit brány čtvrtfinále,“ říká kapitán Energie Jiří Černoch.

Bronzového medailistu z mistrovství světa se podařilo Varům udržet spolu s dalším reprezentantem Ondřejem Beránkem. Ti budou tvořit kostru týmu a radost z toho má i trenér David Bruk. „Děkuju hráčům, které jsme udrželi a slíbili jsme jim, že tým bude silnější,“ říká. Příchod posil znamená větší konkurenci na všech postech a zároveň rezervu v případě zranění. „Myslím si, že to vytváří dobré klima pro klub a pro hráče v kabině je to zdravější prostředí,“ přibližuje Bruk.

Přesun Dominika Frodla z Pardubic by měl pomoct klubu i brankáři. V Dynamu nedostával tolik prostoru, kolik si představoval. V lázeňském městě by ho měl mít víc než dost. Že bude klíčovým mužem, věří i ve Varech. „Frodo všechny zápasy co chytal, zvládl výborně,“ říká Jiří Černoch, který si pochvaluje atmosféru v kabině a nové posily. „Do týmu po lidské stránce výborně zapadly,“ přibližuje.

Varům se náramně povedla příprava, vyhrály osm z devíti zápasů. Kouč Bruk však situaci klidní. Důležitá je podle něj předvedená hra a data ze zápasů.

Energie bude začínat 26. sezonu v extralize. Největší úspěch si západočeský klub připsal v roce 2009, kdy získal prozatím jediný titul. Po letech, kdy se klub pohyboval spíše na chvostu tabulky, přichází oživení. Především díky novým majitelům Dušanu Šenkyplovi a Danielu Tobolkovi. „Pro nás, pro nové zástupce managementu vlastnické struktury, je to první sezona, kterou vnímám jako nesmírně důležitou. Během ní by se mělo projevit to, co jsme se snažili propsat do klubu jak po stránce sportovní, tak ekonomické. Jestli tým posuneme dopředu tím směrem, kterým si přejeme,“ říká jednatel Daniel Tobolka.

Na západě Čech se měnily hlavně personální pozice. Posílil realizační tým, přišel datový analytik, videokouč a rovněž plnohodnotný kondiční trenér.

A další ambice nového vedení? Nalákat na stadion co nejvíce diváků. Ti v posledních letech chodili do KV arény spíš sporadicky. „Když nám tým nebude hrát, jak si přejeme, bude to mít vždycky odezvu u fanoušků,“ říká Tobolka. „Teď ladíme zápasový program, chceme udělat lepší catering pro naše partnery, chceme víc pracovat se sociálními sítěmi a fanoušky sem přitáhnout,“ doplňuje.

Do nového ročníku extraligy vstoupí Vary v pátek na ledě Vítkovic.

