Hlas všech kapitánů v extralize: o síle týmů a rituálech. Jak tipují vítěze?

Čtrnáct týmů = čtrnáct lídrů, kteří povedou spoluhráče za úspěchem v nové extraligové sezoně. Jak tahouni týmů odpovídali v ANKETĚ Sport magazínu +PLUS na osm stejných otázek. Kde vidí sílu svých týmu? Co očekávají od sebe? Proti komu se jim hraje nejhůř? A jak tipují vítěze základní části a bodování? Přečtěte si hlas všech 14 extraligových kapitánů!

Petr Vrána

Třinec / 38 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Charakter, zkušenosti, nasazení. Jsme tým!“

Co sám od sebe očekávám?

„Moc bych si přál, abych vydržel zdravý celou sezonu, mohl hrát a byl spoluhráčům prospěšný svou prací.“

Vítěz základní části a play off?

„Přál bych si, abychom to byli my, ale favoritů je víc. Určitě mezi ně budou patřit Sparta a Pardubice, ti budou našláplí. Uvidíme velký boj až do konce a já věřím, že máme šanci rvát se s nimi taky.“

Kdo vyhraje bodování?

„Ani náhodou bych neodepisoval našeho Martina Růžičku, klidně může bodování vyhrát znovu. Je sice zase o rok starší, ale jeho odhodlání a chtíč vyhrávat jsou obrovské. Konkurencí mu budou Lukáš Sedlák, Filip Chlapík a kdo ví, třeba vyskočí někdo z dalších kluků.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Patří to ke každé světové lize. Cizinci chodí do Švédska, do Finska, samozřejmě také do Ameriky… Věřím, že ti, co přišli k nám, jsou kvalitní a level extraligy posunou dál.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„A proč by neměli? (smích) Stojí za námi výsledky, právě fanoušci jsou jedním z jejich pilířů. Věřím, že jejich energii budeme brát i v nové sezoně.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Tohle se u mě mění každý rok. Nemám rád týmy, které hrají agresivně, nenechávají nám moc prostoru a hodně brání.“

Můj hokejový rituál?

„Většina z nás jich má víc, já nejsem výjimkou. V den zápasu jím stejné věci, víc prozrazovat nebudu. Snad jen to, že se spoustu rituálů snažím ze svého života vyřadit, abych se z nich nezbláznil.“ (smích)

Jan Eberle

Mountfield HK / 34 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Bojovnost, soudržnost a hlavně houževnatost.“

Co sám od sebe očekávám?

„Jít příkladem.“

Vítěz základní části a play off?

„Řekl bych, že favoritů je hodně. Doufám, že do toho budeme mít co říct i my. Budeme mířit co nejvýš.“

Kdo vyhraje bodování?

„Myslím si, že by to mohl být Lukáš Sedlák nebo Filip Chlapík. Ale ani Milan Gulaš by nemusel zůstat pozadu. První dva ukázali, že dokážou být hodně produktivní, navíc jsou ve výborném věku. A Milan? Když mu to půjde, je schopný udělat klidně sedmdesát bodů.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Myslím si, že se vrátili taky kvalitní čeští hráči. Úroveň extraligy se určitě zase zvedla. Podle mě bude soutěž opět velmi vyrovnaná.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Naposledy jsme ukázali, že jsme bojovný a houževnatý mančaft, který dokáže potrápit i větší favority a míří k vysokým cílům. Doufám, že se nějaký takový dovede splnit.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Nejhůř se mi hraje proti Kladnu. Protože odtamtud pocházím.“

Můj hokejový rituál?

„Dát si kafe a udělat si pohodu.“

Dominik Lakatoš

Vítkovice / 26 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Stoprocentně si myslím, že nás budou zdobit týmovost a obětavost. Potáhneme za jeden provaz. Udělala se tady dobrá parta, takže na tom budeme chtít stavět.“

Co sám od sebe očekávám?

„Že budu prospěšný týmu, mužstvu a celé organizaci, jak nejlíp dovedu.“

Vítěz základní části a play off?

„Jednoduchá otázka a jednoduchá odpověď. Základní část chceme vyhrát my a titul chceme vyhrát taky my. Jestli se nám to podaří, ukáže až průběh sezony. Ale je jasné, že každý, kdo vstupuje do soutěže, chce vyhrávat a pokud možno chce vyhrát celou soutěž. U nás to není jiné. Uvidíme.“

Kdo vyhraje bodování?

„Těžko říct, může to vyhrát kdokoli. Můj osobní názor a mé přání je, aby to vyhrál Peter Mueller. Pokud to nebude on, tak bych tipoval Filipa Chlapíka.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Pokud budou kvalitní, tak nejspíš ano. Já jsem zastáncem toho, aby se do hry zapojili čeští mladší hráči, než sem tahat za každou cenu jakéhokoli zahraničního. To je můj názor. Pokud ale ti kluci ze zahraničí mají svou kvalitu, tak samozřejmě mohou pozvednout úroveň celé soutěže.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Protože jsme Vítkovice, protože jsme Ostrava. Myslím, že po minulé sezoně máme co nabídnout. Nikdo z nás se neuspokojil, pořád chceme víc.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Řeknu to jinak. Blbě se mi hraje v Liberci, i když to prostředí znám, žiju tam. Každý rok mají vynikající mužstvo. Ale led se mi zdá, ať se na mě nikdo nezlobí, jeden z nejhorších.“

Můj hokejový rituál?

„Každý hráč má nějaký rituál, ale já ten svůj neprozradím, aby neztratil kouzlo a efekt.“

Michal Řepík

Sparta / 34 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Vyváženost celého kádru. Máme dva nadstandardní brankáře, velice kvalitní obránce se zkušenostmi z ciziny a nároďáku a čtyři pětky, které mohou rozhodovat zápasy. K tomu skvělý tandem trenérů.“

Co sám od sebe očekávám?

„Chci hlavně pomoct týmu k úspěchu a také něco předat mladším hráčům. Samozřejmě budu rád, pokud se mi bude bodově dařit jako v minulých sezonách.“

Vítěz základní části a play off?

„Týmů, které mohou vyhrát, je několik. Na takové odhady je moc brzo. My chceme být samozřejmě mezi nimi, hrát nahoře po celou základní část a porvat se o titul.“

Kdo vyhraje bodování?

„Je těžké někoho vybrat. Do ligy přichází pořád víc kvalitních hráčů, má kvalitu. Klidně to může být někdo z našeho týmu. Nikdo to ale příliš neřeší, důležitý je pro nás týmový úspěch.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„To ukážou až jejich výkony během sezony. Mohu hodnotit jen trio našich zahraničních posil, které se jeví jako hodně platné. Klidně to mohou být rozdíloví hráči.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Žádný jiný tým nebudí tolik emocí, Sparta není nikomu lhostejná. Věřím, že budeme hrát atraktivní hokej a často se radovat z výher. V O2 areně je navíc super program pro celou rodinu a parádní atmosféra.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„V poslední době proti Třinci, dvakrát jsme s nimi hráli poslední zápas sezony. Že neprohráli čtyři sezony v řadě, není náhoda. My se z toho snažíme poučit a být příště ti, co stojí na vítězné straně.“

Můj hokejový rituál?

„Snažím se být v O2 areně vždy dvě a půl hodiny před zápasem. Většinou se oblékám z levé strany.“

Michal Birner

Liberec / 37 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Týmovost a filozofie, cesta, která je tady nastavená už několik let a noví příchozí hráči se na ni dokážou docela rychle adaptovat.“

Co sám od sebe očekávám?

„Poprvé budu mít na dresu céčko, ale to písmeno u mě nic nemění. Sám na sebe jsem hodně tvrdej, mám na sebe největší požadavky a očekávání, takže chci být pořád lídr na ledě i v kabině a být přínosný pro celý klub.“

Vítěz základní části a play off?

„Bylo by špatný, kdybych neřekl nás. Takže doufám, že oboje my. Ale papírově jsou favority Pardubice, Sparta, Třinec. Podobně jako v posledních sezonách.“

Kdo vyhraje bodování?

„Sedlák z Pardubic už ukázal loni, že je výborný hokejista. Ale věřím spíš někomu ze Sparty, tipuju buď Chlapík, nebo Řepík.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Mělo by to tak být. Cizinci, když přijdou k nám, by měli být v lize top hráči, lepší než domácí. Stejně jako když Češi jdou do jiné soutěže. Tím, co se děje v Rusku posledních pár let, sem kvalita z ciziny přichází a je to znát.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Protože hokej se tu dělá dobře už několik let a všechno funguje, jak má. I marketing, propagace celé organizace. Troufám si říct, že i výkony na ledě poslední dekádu jsou adekvátní.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Asi Olomouc. Já to mám spíš nastavené tak, že proti někomu se mi hraje dobře doma, proti někomu venku. Vím, že v Olomouci se mi nehraje dobře už od dětství. Jezdíme tam v den utkání celkem dlouho autobusem, pak trvá nějakou dobu, než se člověk do zápasu dostane.“

Můj hokejový rituál?

„Víceméně večeře před zápasem je pokaždé stejná, oběd v den zápasu pokaždé stejný. A už je to takhle hodně, hodně let. Věc, kterou neměním.“

Martin Zaťovič

Kometa / 38 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Na ledě gólman a obránci. V hledišti jsou to fanoušci.“

Co sám od sebe očekávám?

„Stabilní výkony, které pomohou týmu k tomu, abychom byli úspěšní.“

Vítěz základní části a play off?

„Kometa Brno. Oboje.“

Kdo vyhraje bodování?

„Asi někdo z Komety. Steve Moses. Protože je nový a určitě mu to půjde.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Asi jo. Je jich dost. Myslím si, že týmy kvalitně posilují, úroveň půjde nahoru. Určitě to bude vyrovnaný.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Jsme modrobílé království. Doufám, že nám všichni fandí! Musíme hrát tak, abychom naše příznivce těšili a oni na nás rádi chodili. A taky aby to našim soupeřům trošku znepříjemnili.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Je jich víc, je to hlavně podle stadionů. Třeba Olomouc, kde je i v létě zima. Nebo Litvínov, nemám rád ani Hradec. Takže spíš mi vadí zimáky než hry soupeřů.“

Můj hokejový rituál?

„Chodím před zápasem z kabiny mezi třemi posledními. A oblékám se z levé strany.“

Jiří Ondrušek

Olomouc / 37 let / obránce

Největší síla našeho týmu?

„Týmová práce a soudržnost.“

Co sám od sebe očekávám?

„Stabilní výkony.“

Vítěz základní části a play off?

„Základní část vyhraje Sparta, titul Pardubice.“

Kdo vyhraje bodování?

„Martin Růžička. Stabilně boduje každou sezonu.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Ano.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Protože hrajeme poctivý bojovný hokej.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Vítkovice. Hrají nepříjemný hokej.“

Můj hokejový rituál?

„Na led skáču přes mantinel, nikdy nechodím dvířky.“

Jiří Černoch

K. Vary / 27 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Skvělá parta. A náš aktivní hokej.“

Co sám od sebe očekávám?

„Čekám, že z osobního hlediska bude ještě lepší než ta poslední. Konečně bych rád dosáhl týmového úspěchu.“

Vítěz základní části a play off?

„Jeden konkrétní tip nemám. Sparta, Pardubice mají výborné týmy, jeden z nich asi vyhraje základní část. Titul může vybojovat šest až sedm týmů.“

Kdo vyhraje bodování?

„Takových hráčů je hodně. Velkou šanci má i náš Kanga (Iikka Kangasniemi). Neuvěřitelný útočník. Co dokáže s pukem na holi, to je fakt síla. Takže bych se nebál tipovat jeho.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Určitě ano. Poslední tři, čtyři roky jde extraliga každý rok výš. Je to i vidět na tom, kteří hráči sem chodí. Pomohl výpadek KHL. Liga začíná hodně lákat, jde nahoru. Vidíme, že sem chodí i kluci, kteří předváděli top výkony ve Finsku a v jiných ligách.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Chceme se prezentovat aktivním hokejem, což by mohlo být atraktivní i pro lidi. Věřím ale, že soupeřům to až tak sympatické nebude… Náš hokej by se měl líbit, ale zároveň by měl být vítězný.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Nemám soupeře, proti kterému by se mi hrálo nejhůř. Nebo že bych se netěšil. To ne.“

Můj hokejový rituál?

„Mám jich víc. Ale ne tolik, abych z toho byl svázaný. Chvíli před zápasem si dojdu ke kustodovi proklepat nohy a pokecat s ním.“

Jan Stránský

Mladá Boleslav / 33 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Soudržnost. A co víc? V přípravě jsme pospolu všechny lajny hráli zatím málo, takže těžko hodnotit. Na tuhle otázku bych nejradši odpověděl až po prvním kole základní části.“

Co sám od sebe očekávám?

„Jako kapitán jsem mezičlánek mezi hráči a trenéry. Chci, aby kabina klapala na sto procent, aby všechno fungovalo. A z osobního hlediska? Nějaký bodový příspěvek pro tým. Mám k sobě mladší kluky, takže jim chci také pomoct v jejich růstu.“

Vítěz základní části a play off?

„Základní část vyhrajeme my. A titul? No, chtěl bych být na bedně…“

Kdo vyhraje bodování?

„Těžko říct, soupisky se obměňují. Jsou adepti ze Sparty, Třince, Komety. A byl bych rád, kdyby se o to utkal i někdo od nás. Když mám říct jedno jméno, tak třeba Richard Pánik, který dlouho hrál v NHL.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Kvalita se zvyšuje každý rok. Zvlášť od té doby, co je omezená KHL.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Protože máme nejhezčí dresy. Jsme rodinný klub. A já dělám kapitána.“ (smích)

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Asi to tak úplně nejde říct. Ale největší rival je Liberec, zápasy s ním mají historicky přidanou hodnotu. Já jsem za něj sám tři roky hrál.“

Můj hokejový rituál?

„Žádný nemám. Ani když se mi podaří vstřelit gól.“

Matúš Sukeľ

Litvínov / 27 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Máme mladé, rychlé a obětavé mužstvo, takže se budeme snažit hrát agresivní, bruslivý hokej. Máme celkově šikovné hráče, ale není to o jednotlivcích, ale o celém mužstvu. Jsme super parta.“

Co sám od sebe očekávám?

„Že budu prospěšný týmu, budu na ledě pomáhat spoluhráčům a povedu mužstvo k vítězstvím.“

Vítěz základní části a play off?

„Liga bude vyrovnaná, ale na vítězství v základní části bych tipoval Pardubice nebo Spartu. V play off může klidně zase vyhrát Třinec.“

Kdo vyhraje bodování?

„Myslím si, že by to mohl být Filip Chlapík. Než odešel do Švýcarska, byl velmi produktivní a mohl by to zopakovat.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Podle mě ano.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Věřím, že budeme hrát atraktivní hokej pro fanoušky. Máme hodně šikovných hráčů, výborní jsou i brankáři. Takže doufám, že nám to bude střílet, budeme vyhrávat a potěšíme naše příznivce.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Nerad hraju proti Hradci, hrají takový nepříjemný hokej a moc se nám proti nim nedařilo.“

Můj hokejový rituál?

„Nemám žádné.“

Lukáš Sedlák

Pardubice / 30 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Máme v šatně spoustu kvalitních hráčů, kteří drží pospolu. Každá lajna může udeřit a zápas zvrátit na naši stranu.“

Co sám od sebe očekávám?

„Žádné očekávání si nedávám. Chci samozřejmě hrát dobrý hokej a pomáhat týmu.“

Vítěz základní části a play off?

„Doufám, že oboje vyhrajeme my. Soupeřů, kteří si na tohle brousí zuby, je ale hodně.“

Kdo vyhraje bodování?

„Je těžké někoho tipovat, když ale zůstanu u našeho týmu, tak řeknu Tomáše Hyku.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Kvalitních ano, cizinců obecně nevím. Byl jsem zvyklý, že když jsem někde byl cizinec, musel jsem být opravdu platný pro tým. Pokud přijdou cizinci, kteří jsou rozdíloví a vynikají, tak věřím, že úroveň zvednou. Zároveň si ale myslím, že všeho moc škodí.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Každé město má své fanoušky a těžko bude Pardubicím fandit někdo odjinud. Doufám ale, že budeme hrát sympatický hokej, a třeba lidi z ostatních měst alespoň řeknou, že hrajeme dobrý hokej. Když už nám nebudou fandit.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Soupeřů je víc, proti kterým je těžké se prosazovat. Asi bych vypíchnul Spartu.“

Můj hokejový rituál?

„Snažím se rituály moc nemít. Nějaké věci se opakují, ale nemám to tak, že když něco neudělám, tak jsem pak rozhozený.“

Jan Schleiss

Plzeň / 29 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Máme vyrovnaný tým. Nemáme vyloženě obrovskou hvězdu, která udělá milion bodů. Všechny lajny jsou vyrovnané, kdokoliv za to může vzít.“

Co sám od sebe očekávám?

„Abych byl pevný v kramflících, věřil si. Přeju si, abychom s týmem udělali nějaký úspěch a dotáhli jsme to daleko. Aby se všem dařilo.“

Vítěz základní části a play off?

„To vůbec nevím, ani se mi to nechce říkat. Jsou silné týmy jako Pardubice, Třinec, Sparta. Právě tyhle TOP kluby by měly být nahoře a aspirovat na titul. Samozřejmě bych byl rád, kdybychom i my se pokusili o co nejlepší umístění. Ale teď o tom nechci mluvit. Nejsem tady od toho, abych něco vyhlašoval.“

Kdo vyhraje bodování?

„Může to být Lukáš Sedlák nebo zase Martin Růžička. Protože body dělá už asi dvanáct let. Takže si myslím, že opět může vyhrát.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Pokud sem chodí kvalitní cizinci, tak určitě. Když jsou to ovšem jenom hráči, kteří jsou k dispozici zadarmo, a proto přicházejí, tak se tady spíš jenom plácají a ostatním berou místo. Jinak si myslím, že se liga určitě zvedá. Hlavně tím, jak se zavřelo Rusko. Výborní hráči hledají místo jinde, a když se tam nedostanou, vrací se domů. Liga je zase hodně kvalitní.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Jsme dobrý klub. Jsme taková rodina, žádní přistěhovalci. Má to tady tradici.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Vůbec nevím.“

Můj hokejový rituál?

„Nemám rituály.“

Milan Gulaš

Č. Budějovice / 37 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Jelikož se mě na to ptáte před sezonou, tak na nějaké predikce je brzy.“

Co sám od sebe očekávám?

„Dobré výkony, které pomůžou týmu.“

Vítěz základní části a play off?

„Nevím.“

Kdo vyhraje bodování?

„Nevím.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Je to možné, ale nedokážu to posoudit.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Protože máme pěkné dresy.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„Mně se hraje proti všem dobře.“

Můj hokejový rituál?

„Žádné nemám.“

Tomáš Plekanec

Kladno / 40 let / útočník

Největší síla našeho týmu?

„Bojovnost a zkušenosti.“

Co sám od sebe očekávám?

„Byt platným hráčem pro svůj tým ve všech činnostech.“

Vítěz základní části a play off?

„Pardubice a Pardubice. Cokoliv jiného bude pro mě obrovským překvapením.“

Kdo vyhraje bodování?

„Někdo z Pardubic, protože s tím rozpočtem budou o kopec jinde.“

Zvýší úroveň příchod dalších kvalitních cizinců?

„Nemyslím si.“

Proč by měli lidé fandit nám?

„Máme mix zkušeností i mladí. A touhu překvapit.“

Proti komu se mi hraje nejhůř?

„V mém věku se mi hůř hraje proti všem…“

Můj hokejový rituál?

„Rituály už dvacet let nemám. Mám jenom rutinu, kterou občas pozměním.“