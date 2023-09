Cítím se fantasticky, hlásí Gulaš po šoku. A rád by zpátky sudího Hejduka

Na jihu Čech vyrobili nové dresy, získali generálního partnera, takže Budějovice nejsou jen Motor, ale i Banes podle názvu soběslavské firmy. Historicky nejvyšší rozpočet 118 milionů korun má být důležitou součástí vzmachu klubu, jenž by se rád přiblížil loňskému senzačnímu bronzu.

Chuť do další sezony je u mazáka jako jste vy stále stejná jako dřív, anebo se mění?

„Hlava už je teď stoprocentně připravená. Na konci minulé sezony jela na plné obrátky, strávit ji nebylo jednoduché. Jak fyzicky, tak psychicky. Celý rok se nepodařil. Po takovém zápřahu tělo potřebuje oddech.“

Bude teď líp?

„Jsme připraveni. Udělaly se změny, přišli velmi kvalitní hráči, kteří dokážou tým táhnout, zlomit ho gólově, bodově. Což je pro nás všechny strašně důležitý. Věřím, že nová sezona bude úplně jiná než poslední.“

Hlad dobývat vrchol vám nechybí?

„Po sezoně jsem to rozebíral sám se sebou, hodně mě to šokovalo. Věk nabývá, zatímco mentální síla ubývá poté, co sezona nevyjde. A vy si to samozřejmě dáváte za vinu. Co, proč, jak. Na druhou stranu, čas to za vás postupně vyřeší. Momentálně se cítím fantasticky, úplně jinak než na konci sezony. Je to dané i tím, že když se mně nebo Pecháčkovi (Lukáši Pechovi) nebude dařit, tým se může opřít o další spoluhráče, kteří to vezmou na sebe. Na to se moc těším a upřímně jim hrozně přeju, aby se jim dařilo.“

Byly s vámi příchody posil částečně konzultované? Díky vaší pozici bych si to dovedl představit.

„Ne, ne. Jirka Novotný jako sportovní manažer působil poslední dvě sezony v týmu, takže přesně věděl, kde nás tlačí bota. V podstatě rovnýma nohama skočil na druhý břeh a tým doplnil o to potřebné, co viděl on sám. O jménech jsme se bavili minimálně. Jak říkám, neměl důvod to se mnou řešit, měl jasno. S trenéry si to poskládali podle svého. Můj názor je, že se mančaft doplnil vhodně. Tak, abychom mohli v poklidu udělat úspěch.“

Jak moc se vám a Lukáši Pechovi uleví? Už to nebude stát převážně na vás a na brankářích.

„Je to hrozně důležité. Bude mi osmatřicet, Pecháčkovi čtyřicet. Přitom lidi nezajímá, kolik nám je, mají na nás stále stejné nároky. Jsme zase o rok starší, tělo bolí, je někdy fakt složité být v pohodě. Proto potřebujeme, abychom měli v kabině i na ledě víc lídrů. Je hrozně důležité mít uvnitř týmu kluky, jako jsou třeba Dominik Simon, Milan Doudera, David Štich a další, kteří si k tomu mají co říct. Dalším velkým aspektem je, že tihle kluci dokážou plnit roli, kterou dostanou. Bez takového faktu neuspějete.“

K ruce jste do útoku dostal gólového Adama Kubíka, ale je otázkou, zda s vámi v pátek na Spartě nastoupí. Záleží vám velmi na jménech nejbližších spoluhráčů?

„Je mi to úplně jedno. Jak říkám, klíčové je, že těch kluků máme oproti loňsku víc. Trenér to v přípravě točil, abychom si různě vyzkoušeli, kdo by ke komu víc seděl. Protočilo se asi sedm, osm hráčů, kteří si dokázali vyhovět, což je fajn a bonus k tomu, že kdyby někdo v sezoně vypadl, různí borci mohou zaskočit a útok funguje.“

Do jaké dáli se díváte? Na první kolo, anebo o kus dál?

„Vždycky jsem se snažil predikovat, ale po poslední sezoně budu opatrnější a skromnější. Osobně bych si přál, aby se nám především vyhýbala zranění, což je nesmírně důležitý aspekt. Loni nám vypadávali velmi důležití hráči, týmu chyběli. Začátek je klasicky velmi důležitý, ale další kola neméně. Chce to mít konzistentní výkonnost, abychom byli spokojeni my hráči, trenéři a hlavně fanoušci. Máme velkou základnu příznivců, kterých si vážíme, Budějovice jsou hokejové město, loni na jaře se nám povedl skvělý úspěch a bylo by fajn ho zopakovat, abychom si příznivce získali na svou stranu.“

Co může být hlavní silou Motoru?

„Faktor černé práce, která bude zapotřebí především v utkáních proti nejtalentovanějším a nejtechničtějším, týmům. Tam budeme muset přidat věci, které na tahle mužstva platí. Zásadní je, abychom všichni táhli za jeden provaz. Aby každý znal svou roli v týmu, ztotožnil se s ní a plnil si ji. Nádherným příkladem a vzorem je pro nás předminulá sezona, kdy každý přesně dělal to, co má a věděl, co může od druhého očekávat. Proto jsme se mohli radovat z bronzové medaile.“

Zmínil jste fanoušky, ve druhé části posledního ročníku byla mezi skalními příznivci Motoru pochmurnější nálada, vaše kabina jejich emoce nenesla lehce. Mohla letní pauza vše urovnat?

„Já doufám. Že se píská, pokud se nedaří, to vezmete. To je hokej. Bohužel se staly i věci, které by do toho neměly patřit a s nimiž nesouhlasím. My hráči se snažíme do každé sezony vstoupit s tím, že odvedeme pro tým a pro fanoušky co nejlepší výkon. Že se pak nedaří, to se holt stává v celém životě. Nám nezbývá než se z toho poučit. Ale určité věci, které od pár jedinců proběhly, určitě nebyly na místě a ti jednotlivci by se za ně měli stydět.“

Jak dalece vnímáte sílu extraligy, do níž majitelé pumpují nové a nové peníze?

„Určitě je to fajn. Pro celou extraligu, pro mladé kluky, kteří se mohou učit od zkušenějších. Ti se buď sem vrací z ciziny, anebo neodchází pryč. Bude to velmi zajímavé, protože spousta mančaftů hodně posilovala. Většina týmů udělala výborné nákupy. Tahle extraliga bude určitě hodně sledovaná.“

Kde byste Motor rád viděl? Po loňském bronzu přišel sešup na předposlední příčku, takže někde mezi tím a bez větších nervů?

„Já osobně určitě. Po dlouhých letech jsem si vyzkoušel boje dole a musím říci, že je to hodně náročné na hlavu. Kam se hrabe nějaké play off… Pokud hrajete předposlední zápas doma s Kladnem de facto o všechno, jsou to velké nervy. Znovu bych to nechtěl zažít. Naopak, rád bych se hokejem bavil, bůhví jak dlouho se v profesionálním hokeji budu pohybovat. Takže si přeju poklidnou sezonu s tím, abychom udělali dobrý výsledek. Myslím, že mluvím za celý náš mančaft.“

Může k němu přispět i těžká příprava pod novým koučem Ladislavem Čihákem?

„Jistě. Láďa je vyhlášený těžkými tréninky a pro nás šlo o nezbytnou věc. Jedině tvrdou prací se můžeme vyrovnat týmům, které jsou talentovanější. Tím, že je přebruslíme, ubojujeme. V přípravě jsme si dokázali, že dokážeme být lepší než soupeř, byť to kolikrát výsledkově ne vždy vyšlo.“

V nejlepších letech jste býval zvyklý pálit přes 30 gólů, jaký cíl máte nyní?

„Absolutně žádný. Vážně. Nikdy jsem si tyhle cíle ani nedával. Budu si odvádět svoji práci, a hrát, co umím, navleču na sebe odpovědnost a nechám tam sto procent, co umím. Abych pomáhal týmu k co nejlepším výsledkům. Chci i předávat zkušenosti mladším klukům, což ovšem považuji za automatické, o tom by se ani nemělo mluvit.“

Najdete něco, co byste změnil na chodu extraligy? Napadá vás jakýkoli zlepšovák?

„Takhle narychlo je složité odpovědět. Jasně, jsou věci, které by mohly být vhodnější pro všechny, ale nechci to shazovat. Na můj vkus se poslední dobou dost mění pravidla, z čehož jsem docela zaskočený. V Lize mistrů toho změnili dost, jen doufám, že do extraligy se to hned tak nepromítne.“

Mezi hráči je diskutované téma sudích, nic byste neměnil?

„Zaznamenal jsem, že na vlastní žádost skončil rozhodčí Olda Hejduk. Osobně mě to velice mrzí, v mých očích šlo o velmi zbytečnou kauzu (výpad šéfa Vítkovic Aleše Pavlíka v semifinálové sérii s Hradcem). Přišli jsme o velmi kvalitního rozhodčího, který nám bude hodně chybět. Fakt mě to mrzí. Věřím, že se to podaří ještě narovnat. Vím, že to kluci (sudí) nemají jednoduché, každý dělá chyby. Tahle věc se dala vyřešit úplně jinak. Skončilo to tím, že výborný rozhodčí musel skončit. Já doufám, že horké hlavy vychladnou a podaří se to napravit.“

Očima manažera „S Gulim jsme se na téma nové smlouvy bavili už v létě a bavíme se dál. Něco máme předjednaného. Pokud bude Milan podávat výkony, které v minulosti podával a hlavně bude mít zájem o další spolupráci, věřím, že bychom se mohli dohodnout. Já budu jedině rád. Guli je místní, má rodinu, dvě děti, kterým se chce věnovat. Tomu rozumím. Ale pokud se domluvíme, jsem si jistý, že by z toho profitovaly všechny strany.“ Jiří Novotný, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice

