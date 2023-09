Lídr Plzně Schleiss: Hvězdu na milion bodů nemáme. Benáka ochráníme

Plzeňský boss Martin Straka mu vysekl obrovskou poklonu: „Úžasný lídr, v kabině udělá neskutečné penzum práce. Každý den maká na sto deset procent.“ Jan Schleiss (29) povede Indiány s céčkem na dresu do druhé sezony. „Vím, do čeho jdu. A pořád je čest ho mít, navíc když ho přede mnou v Plzni nosili na hrudi velcí borci,“ svěřil se novinářům útočník, jenž se na konci srpna stal otcem syna Frederika.

Poněkud osobní otázka. Vyspíte se?

„Momentálně jo. Všichni mi říkali, že to bude hrozný, ale zatím v noci spíme úplně v pohodě. Občas přes den to bývá složitější, ale v noci malej spí, jen vstává se ženou na kojení.“

Druhou sezonu povedete tým coby kapitán. Je to jiné než před rokem?

„Vím, do čeho jdu. Loni to bylo úplně nové, už jsem s touhle rolí obeznámený. Myslím, že je to pro mě lepší. Pořád je čest nosit céčko, navíc když ho přede mnou v Plzni nosili na hrudi velcí borci. Budu se snažit to dělat, jak nejlíp umím.“

Změnil jste se coby lídr? Minulá sezona nebyla jednoduchá, hlavně v závěru.

„Člověk nabírá zkušenosti a má větší zodpovědnost za tým, sám na sebe taky klade větší nároky. Spíš to chce mít klidnější hlavu. Ze začátku jsem si toho nabíral až zbytečně moc. Máte pod sebou mužstvo, spíš to chce dát celkově dohromady a nenakládat si toho sám tolik.“

Cílem je postup do osmičky. Jak těžké bude se tam dostat?

„Extraliga bude hodně vyrovnaná. Přišla spousta dobrých hráčů, pár klubů do posílení nasypalo hodně peněz. Kvalita je vidět, soutěž teď získává hodně na ceně a je dobrá. Určitě to bude těžké nejen pro nás, ale pro všechny. Doufám, že budeme hrát v horní polovině tabulky.“

Budete jako tým silnější?

„Ukáže se, až to začne. (usměje se) Ale doufám, že silnější budeme. Chtěl bych, abychom se vyvarovali výpadků jako v posledních dvou sezonách, kdy jsme jeden měsíc vypadali, že skončíme do čtvrtého místa, a další prohráli dvanáct zápasů v řadě. Tomu se musíme vyhnout a připisovat si víc bodů pravidelně za sebou.“

V Plzni se stalo mezitím hodně věcí. Vrátili se odchovanci, do klubu vstoupil nový partner. Cítíte, že očekávání jsou velká, protože se stalo hodně věcí?

„Očekávání jsou a nějaký tlak bude. Myslím, že už jsme ve věku, hráčsky i lidsky, že bychom na tyhle situace měli být připraveni a měli bychom umět tlak zvládat.“

Je příjemné sejít se zase s odchovanci, s nimiž jste i vyrůstal? Petr Straka už po nástupu mužstva na led vzpomínal, co jste v mládí spolu prožili.

„Je to určitě dobře pro celý klub. Na začátku vedou hráče k odchodu třeba finanční podmínky nebo vidina lepší pozice někde jinde. Ale pokud se dají splnit podmínky a člověk se může vrátit do klubu, odkud vyšel, je to vždycky lepší. Myslím, že hráči, již pochází z Plzně, na klubu záleží víc, než když přijde hokejista, který chce jen vydělat peníze.“

Po změnách se v Plzni sešlo ještě vyšší a silnější mužstvo. Jak se jeví vám?

„Nemáme momentálně nějakou megahvězdu, která by dělala milion bodů jako v předešlých letech. Ale zase můžeme mít kompaktnější tým, jakákoli lajna může dát gól, což je lepší, jestliže chceme pomýšlet na play off. Hvězdu vám v play off třeba obsadí a pak čekáte, kdo jiný se prosadí. Takhle se můžou prosadit všichni a jako tým jsme celistvější.“

Ale v centru máte ohromně šikovného Adama Benáka, který je v 16 letech ohromný talent. Budete připravení ho případně i chránit?

„Samozřejmě, za Benyho tam musí vletět někdo jiný, když po něm půjdou. Ze začátku ho budeme muset hlídat, nechcete, aby takový klenot někdo jen tak zranil kvůli tomu, že mu je šestnáct a zatím nemá potřebná kila. V sámošce si je nekoupí, on se pořád rozvíjí a kila nenabere hned. Ale hokej hrát umí a čistě po téhle stránce je na tom geniálně. O tom se však bavit nemusíme. Jde o to, že liga se hraje na výsledky, a pokud jsou tam těžší hráči, bude muset být rychlý.“

Jako starší máte za úkol mladé spíš usměrňovat, nebo jim naopak dodávat sebevědomí?

„Doba se trochu mění. Není to, jako když jste chodili do áčka coby mladí, kteří si prošli vším, od čtvrté lajny do třetí, druhé. Tihle kluci hokej hrát umějí. Byla by škoda, abychom je zabíjeli někde ve čtvrté řadě a hulákali na ně. Navíc tihle kluci jsou skromní, pracovití. Je to zase individuální, nicméně oni chtějí makat, mají to v sobě, není důvod po nich řvát. Spíš jim to vysvětlit, pomáhat jim v rozvoji.“

V přípravě jste měli střídavé výsledky, zakončili jste prohrou na nájezdy s Crimmitschau. Může být lepší dostat lekci, ještě než všechno vypukne, anebo všechno vyhrát?

„Nevím, jaká je ideální příprava. Zažil jsem, když se vyhrávalo i prohrávalo, ale pořád myslím, že je dobré, pokud tým nabere v zápasech nějaké sebevědomí. Určitě ale zase nesmí být moc vysoko a myslet si, že všechny přejede, protože liga je úplně jiná. Říká se, že se na ni jen tak nepřepne. Příprava je příprava a na soutěž jdou všichni soustředění. Liga je fakt o něčem jiném, takže doufám, že budeme nohama na zemi a půjdeme od jednoho zápasu k druhému.“

Na začátek hrajete s Třincem. Je velká výzva narazit hned na mistry?

„Je super dostat zrovna je, protože je to vynikající organizace, skvělý tým. Je lepší do toho vletět po hlavě a začít hrát, než přemýšlet, jestli někdo má na začátku lehký los, těžký los. Raději nic neřešit a jít do toho od startu s čistou hlavou.“

Váš tchán pracuje v Plzni jako novinář. Jak známo, hokejisté občas nemají média v oblibě. Máte pro tuhle práci větší pochopení? Jste shovívavější?

(usměje se) „Snažím se chovat ke všem slušně. A když jste slušní vy k nám, nemám problém. Necítím žádnou zášť. Vyjdu vstříc každému, pokud to jde. Jestliže máme špatný zápas, je to nepříjemné pro obě strany. Občas se koušu, že se mi nechce. Zatím jsme ale tak nějak společně všechno zvládli, k nikomu jsem se nezachoval špatně. A novináři ke mně taky ne.“

