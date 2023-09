O2 TV ovládla extraligu: studia i noví experti. Největší projekt, říká šéf

Rozjíždí se tvrdý a tuze příjemný útok na fanouška. Kdo si zajistí přístup k O2 TV Sport, může vidět všechny zápasy svého milovaného týmu! Právě soukromá televize se stala hlavním vysílatelem Tipsport extraligy. Práva zakoupila na pět sezon, čili až do konce ročníku 2027/28. „Je to nejnáročnější projekt v historii stanice,“ sdělil Sportu výkonný ředitel Marek Kindernay.

Nemůžete být přímo na stadionu? Hrají vaši oblíbenci na druhém konci republiky? Alternativní řešení máte odteď po ruce. Poměrně luxusní. Přímý přenos na stanici O2 Sport TV, která je připravena díky multidimenzi odvysílat až 404 zápasů (plus studia) v extraligové sezoně. Tu třeba brněnský kouč Patrik Martinec označil podle jmen na soupiskách za nejkvalitnější za posledních dvacet let…

Takovou možnost nikdy dřív hokejový nadšenec v Česku neměl. Počítačové streamy bez pořádného komentáře v malém rozlišení? Ano, u těch jste se mohli „bavit“. Zdarma či za drobný poplatek. Doba však pokročila, divák žádá víc. Dočká se. Veřejnoprávní ČT sport ustupuje do pozadí, nejvyšší soutěž bude vysílat pouze v neděli. Celkem se může dostat maximálně na 36 duelů.

Jde přímo o televizní revoluci.

Stěžejní nálož hokejové zábavy totiž poskytne O2 TV Sport, stanice se stále silnějším vlivem na sportovním trhu. Objem přenosů zvýší více než pětinásobně. „V základní části můžeme vyrobit a odvysílat až 341 zápasů, dalších třiašedesát pak v play off. Museli jsme výrazně navýšit výrobní kapacity, ale jsem přesvědčený o tom, že naše investice pomůže celé soutěži, klubům a nejvíce fanouškům,“ sdělil ředitel Kindernay.

Anketa Kdo je největším favoritem extraligy? Pardubice Sparta Třinec Někdo jiný

„Máme za sebou stovky hodin usilovné práce, ladili jsme vše do posledního detailu. Nové tváře musely komentovat desítky zápasů takzvaně do zdi, zvládli jsme společné školení ohledně pravidel, u kterého nechyběli ani naši experti,“ připojil vedoucí hokejové redakce Tomáš Zetek, jenž patří mezi čtyři hlavní tváře patnáctičlenného komentátorského týmu. Dalšími jsou Jan Velart, Libor Basík a Viktor Maudr.

Novinkou jsou rozsáhlá studia přímo z centrály, která se budou věnovat hracím dnům v úterý, ve středu, ve čtvrtek či v pátek. V nabídce jsou všechna utkání v přímých přenosech, to nejatraktivnější poběží na O2 TV Sport. V nedělním kole si jeden tahák vezme ČT, zbylé opět naladíte v multidimenzi u hlavního vysílatele soutěže. Jedním z moderátorů studia bude Jan Homolka, jenž přitom zůstane i u komentování fotbalové ligy.

Problém? Pro Kindernaye nikoliv. „Musím říct, že za třicet let, co se pohybuju v televizním světě, jsem snad nepotkal takového profíka jako je Honza,“ vychválil Homolku. „Vždy je stoprocentně připravený, profesionální za všech okolností a oblíbený u diváků. Navíc je to i lidsky výborný kolega a klíčová postava naší redakce, od které se mohou ostatní učit,“ dodal.

Sport Magazín +PLUS ke startu hokejové extraligy. Anketa kapitánů, kompletní program, soupisky a rozhovor s Martinem Růžičkou Video se připravuje ...

Do rolí nových expertů byli angažováni bývalí reprezentační útočníci Václav Nedorost a Radek Duda. První i s košatou minulostí v NHL a dvěma tituly mistra světa, druhý s více než sedmi stovkami startů v extralize a břitkým jazykem. „Posílili jsme tak, jak jsme si naplánovali,“ řekl Kindernay. „Mohu pro vás exkluzivně prozradit, že blízko je dohoda ještě s jedním velkým jménem. Pokud vše klapne, mají se fanoušci na co těšit,“ dodal tajuplně.

Každou středu večer navíc stanice odvysílá odborný diskuzní pořad Bomby na ledu, moderátorsky ošéfovaný Richardem Tesařem a Jakubem Koreisem, donedávna aktivním vrcholovým hokejistou. Ti si budou pravidelně zvát do studia známé hosty. Premiéru obstarali trenér reprezentačního áčka Radim Rulík, bývalý útočník a dnes člen představenstva Sparty Tomáš Divíšek a také Patrik Eliáš, borec s více než 1200 starty v NHL. „Na první díl máme skvělé ohlasy,“ upozornil Kindernay.

„Divákům v hledišti se líbila upřímnost Patrika Eliáše a také například to, že se moderátorům podařilo rozesmát kouče Rulíka. Po mnohaleté pozitivní zkušenosti s podobným formátem ve fotbale v podobě show Tiki Taka si i hokej zasloužil tento typ pořadu,“ dodal.

Všech čtrnáct extraligových stadionů prošlo v předchozích měsících úspěšně kontrolou, může se začít vysílat. Na lov posil z jiných televizí se O2 nechystá. „Redaktorský tým má mou plnou důvěru,“ ujistil výkonný ředitel.

Tak ostrý obraz, dobrý zvuk a pokud možno žádné výpadky signálu!

EXTRALIGA V TELEVIZI O2 TV Sport

úterý, středa, čtvrtek a pátek

okolo 40 hlavních televizních přenosů a dále okolo 300 přenosů v multidimenzi ČT sport

neděle

21 až 23 hlavních přenosů

Hokejoví moderátoři O2 TV

Jan Homolka

Jan Velart

Tomáš Zetek

Experti

Miloslav Gureň

Radek Duda

Jakub Koreis

Roman Málek

Václav Nedorost

Jiří Tlustý

Reportéři

Jan Hrabal

Jakub Koreis

Tereza Kubíčková