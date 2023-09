Továrník na zlepšování parťáků. Koho posune olomoucký Ondrušek letos?

Je to terminátor, který podobně jako stejně starý David Krejčí zvedá spoluhráče kolem sebe. Akorát se o olomouckém kapitánovi Jiřím Ondruškovi tolik nemluví. A je to škoda! Nejen dle laického pohledu na dnes již bývalé parťáky, ale i okem dat patří sedmatřicetiletý srdcař mezi nejlepší extraligové obránce. „S každým se mi hraje dobře,“ usmívá se. Koho zvedne a posune tuto sezonu?

Jan Jaroměřský, Jakub Galvas či Tomáš Dujsík vedle něj zažili nejlepší ročníky a vybojovali si díky tomu lukrativnější smlouvy jinde. Není to náhoda. Jiří Ondrušek, ikona olomouckého hokeje, je zkrátka game changer, byť trošku v jiném slova smyslu, než jaký jste ve sportu obecně zvyklí.

Ano, David Krejčí zvedal Jana Káňu a spol. extrémním způsobem, ale Ondrušek to dělá taky. Nechce o tom slyšet, protože je to skromný borec, ale je to zkrátka fakt.

„Těší mě, že se kluci posouvají. Na druhou stranu bych neřekl, že je to jen mojí zásluhou. Buď na sobě pracují, nebo ne. Není to mnou,“ krotí pochvalu redaktorů iSport.cz.

Tak ho pojďme přesvědčit o opaku a veřejnosti díky datové analýze ukázat, že jde opravdu o špičkového beka.

Když je Ondrušek na ledě, hraje Mora na úrovni top čtvrtého až šestého týmu extraligy, což potvrzuje nejen poměr očekávaných gólů. Je spolehlivý ve všech herních činnostech: při rovnovážném počtu hráčů na ledě, při přesilovce i při oslabení.

Poměr očekávaných gólů ve hře 5 proti 5 s Ondruškem 2018/19 56,1 % 2019/20 53,5 % 2020/21 53,4 % 2021/22 52,4 % 2022/23 53,8 %

Na kolegy má extrémně pozitivní vliv. Být Ondrušek mladší, je už dávno někde úplně jinde. Kvalitu má bez přehánění na velkoklub s nejvyššími ambicemi. Opět to potvrzuje i analytika, podle které v posledních pěti sezonách předváděl ryšavý tvrďák konzistentní výkony, se kterými vždy patřil mezi pět nejlepších obránců soutěže.

Na Hané to dobře vědí, ne nadarmo dostal předloni, krátce před 35. narozeninami, od klubu nový kontrakt na další čtyři roky. V pokročilém věku napříč Evropou rozhodně nezvyklá věc, ale management v „plecharéně“ si byl jistý. Prodloužil nadstandardního frajera se skvělým charakterem.

Koho pozvedne v tomto ročníku? Vedle kapitána by měl začít Tomáš Černý, takže největší šanci na výkonnostní a kariérní progres má on. „Je to perspektivní kluk,“ chválí Ondrušek.

Slušně se jeví i nováček Jakub Sirota. „Jsem z něj mile překvapený, protože jsem v létě vůbec nevěděl, o jaký typ hráče jde. Nikdy jsem ho neviděl. Je silný na puku, šikovný. Přiznávám, že jsem se trošku bál, protože kluci vracející se z Ameriky většinou nebývají extra posilami, spíš jsou to jen kusy. Ale tohle je výjimka a dobrá posila,“ skládá zkušený chlapík kompliment dalšímu spoluhráči.

Nebuďte překvapení ani ve chvíli, kdy se vedle Ondruška objeví sedmnáctiletý Tomáš Galvas, brácha reprezentanta Jakuba. Čeká se na vhodné načasování, zřejmě k němu dojde až v průběhu sezony.

„Vypadá výborně. Herně zvládá vše bez problémů, akorát trošku ta muskulatura... Trenéři asi mají těžké rozhodování, jestli ho posunout nahoru, což by mu určitě pomohlo, nebo neriskovat zranění. Vezměte si, že by si ve druhém zápase něco udělal a rok nehrál... To mu nepomůže. Musí se to nějak vybalancovat a trefit vhodnou dobu. Je drobnější postavy, proti velkým chlapům to má těžké,“ vypráví o velkém talentu šéf „kohoutí“ soupisky.

David Krejčí vzhledem k proklamované herní pauze momentálně v Olomouci hlavním tématem není, i když... „V létě se zastavil, pobavili jsme se. Budeme se snažit hrát na špici a doufat, že se rozhodne pro nás,“ říká Ondrušek.

Stejně otevřená je situace okolo Karla Pláška. Útočník v srpnu trénoval s Morou, ale jeho prioritou je úspěšný kemp v Kanadě. Pokud se prosadí, není co řešit. Pokud ne, mohl by se vrátit.

HCO začne jubilejní desátou extraligovou sezonu v pátek doma proti Kladnu. „Ta minulá nebyla neúspěšná, i když jsme si mysleli, že dosáhneme trošku víc. Kádr se trošku proměnil, ale jádro jako vždy zůstává. Pevně věřím, že noví hráči nahradí ty končící a naše výkonnost bude minimálně stejná. Chtěli bychom se posunout i herně,“ plánuje trenér a jednatel v jedné osobě Jan Tomajko.

„Doufám, že nás už všichni začnou brát vážně,“ míní generální manažer Erik Fürst. „V předsezonních predikcích jsme pravidelně pasovaní na baráž, ale zaplaťpánůh se v těch vodách nepohybujeme. Snad nebudeme ani teď a veřejnost nás bude vnímat jinak,“ přeje si.

