Zámorský: Benák? Velká zkouška, ale zvládl to. Přesilovky budou lepší

Nepřekvapila vás plzeňská dominance v prvních dvou třetinách?

„Překvapila, nepřekvapila. My jsme se na tohle připravovali a chtěli jsme hrát svůj hokej. Chystali jsme se na start extraligy šest týdnů. Troufám si tvrdit, že tvrdou práci, kterou jsme v přípravě odvedli, jsme dokázali zužitkovat. Chtěli jsme se takto prezentovat.“

Co bylo důležité po inkasovaném gólu a v závěru utkání?

„První dvě třetiny byly super. V nich jsme plnili úkoly, co jsme měli. Ve třetí třetině jsme nabídli soupeři tři přesilovky. Na to se musíme zaměřit a myslím si, že kdybychom je nenabídli, tak to mohlo vypadat jinak. Tři přesilovky za třetinu tým nakopnou a dodá jim sebevědomí. Zbytečně jsme tím nabídli Třinci šanci.“

Odehrál jste velkou porci času, přes 26 minut na ledě. Jak jste se cítil v zápase?

„Cítím se super. Čekal jsem to upřímně horší. První zápas je vždycky nervózní, člověk neví, co od toho má čekat, takže to bylo lepší, než jsem čekal. Velice důležitá výhra. Strašně moc si vážíme třech bodů. Začátek je vždycky extrémně důležitý. Všichni se cítili super a myslím si, že to bylo i vidět.“

Byla trochu výhoda, že přijel právě Třinec? Motivace proti mistrovskému týmu asi byla ještě větší. Navíc měli Oceláři v nohách zápasy Ligy mistrů a spoustu cestování.

„Těžká otázka. Ligu mistrů jsem sám hrál a záleží, jaké tam je cestování. Může vás to nakopnout do začátku nebo můžete postrádat trochu sil. Je to takové ošemetné. My jsme se chtěli soustředit na sebe, což si myslím, že jsme udělali, a máme tři body. Jsme velice šťastní.“

Máte hodně mladý tým. Snažíte se spoluhráčům pomáhat v zápase?

„Na to tam ti zkušenější hráči jsme. Snažíme se klukům říct, co a jak, a jaké jsou signály. Nějak je nastavit. To, co dělali ti starší pro nás. Pak už záleží na nich, jak si to přeberou.“

Hodně byli vidět hráči, kteří posílili tým před sezonou. Zapadli optimálně do mužstva?

„Asi pochvala managmentu, dobrý skauting. (směje se) Máme čtyři lajny a je asi jedno, kdo dá gól. Dobré pro kluky, že si ho dali. Primární jsou ale pro nás tři body, které máme, a jdeme dál.“

Jedinou kaňkou mohou být nevyužité přesilovky včetně té pět na tři. Co jim chybělo?

„Byli jsme blízko gólu. Nějaké střely tam byly. Jedna prakticky prázdná branka a já jsem měl střelu z mezikruží. Možná to chtělo trochu klidu v zakončení. Byl to první zápas, takže roli mohla hrát i nervozita. Věřím, že do příštích zápasů to bude lepší a lepší.“

V přípravě jste z nájezdů neskórovali, proti Třinci neproměnil Jakub Lev trestné střílení. Budete hledat střelce?

„Těžko říct. Doufám, že na nájezdy dojde minimálně a že se budeme prezentovat takovým výkonem, aby k tomu nedošlo. Třeba jako proti Třinci. Nájezdy jsou padesát na padesát. Třeba byl špatný led a Lvíčkovi to sjelo.“

Jaká byla přesilovkou souhra s mladíkem Adamem Benákem, jenž debutoval v šestnácti letech?

„Na ledě se mi líbí, v kabině se neprojevuje skoro vůbec. (směje se) Má vše před sebou. Bylo pro něho těžké nastoupit v tomhle věku k prvnímu zápasu proti mančaftu, který čtyřikrát bral titul. Velká zkouška pro něho. Myslím, že ji zvládl a do dalších zápasů bude silnější a sebevědomější.“

