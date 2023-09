Obrovská motivace, jasné zadání i cíle. Velké trenérské MOZKY, do akce!

Veškeré hráčské transakce šly stranou, extraligový „off season“ žil nálety na trenérské kapacity. Aby mohl Petr Dědek do Pardubic nasadit Václava Varaďu, nerozpakoval se vylít nyní státního trenéra Radima Rulíka. Spartě konečně vyšly námluvy s Pavlem Grossem, jenž si dal od pražského prostředí pauzu 33 let. A když v zimě ve Švýcarsku padl Filip Pešán, bylo jasné, že Liberec zorganizuje plán jeho comebacku. Střídačky tří ambiciózních týmů dostaly velkou sílu na klíčovém postu, právě tenhle faktor může rozhodovat o rozdělení medailí. Sport Magazín PLUS ke startu extraligy objednávejte ZDE>>>

Až půjdou do akce jejich vyvolení, záběry kamer dost často a víc než obvykle zabrouzdají k nim. Osud tří velkých týmů bude odvislý od schopností a kreativity mužů, jež v tuzemsku patří k nejžádanějším figurám. Trio Gross, Varaďa, Pešán opepří odstartovanou sezonu. Mají obrovskou motivaci, cíle i zadání nadřízených. Těšte se na jejich akce propsané do výkonu vysoce motivovaných hráčů. Tak třaskavé trenérské bitvy tu dlouho nebyly.

Na první trhák JÁ vs. JÁ dojde už příští středu v O2 areně, kde Sparta uvítá Pardubice. Pro Václava Varaďu půjde o návrat do míst, kde na více než rok zastavil kariéru kouče. Se zlatou plackou na krku, ještě v třineckých barvách. Duel uznávaných trenérských mozků se rozhoří naplno.

Speciální náboj

„Tyhle trenérské souboje bezpochyby dodají speciální náboj, všechno to jsou velké osobnosti,“ nepochybuje Michal Birner, kapitán Liberce, jenž svůj pohled rozvíjí: „O Václavu Varaďovi se nemusíme bavit vzhledem k tomu, co dokázal za poslední roky. Pavel Gross má velké jméno po celé Evropě. Oba beru jako fantastické trenéry. Filip přišel z ciziny obohacený o jiné pohledy, je plný elánu, čiší to z něj,“ vykládá klíčový svěřenec posledně jmenovaného. „Všichni mají renomé, dokážou na led přenést to, co po hráčích chtějí. Pro český hokej je super, že tu jsou takoví experti.“

Sám má k Pešánovi blízko. Před osmi roky uvěřil projektu ambiciózního kouče a přesedlal z Finska pod Ještěd. Hned z toho vzešel historický titul pro Bílé Tygry. Jako by se nyní vrátil v čase. Cítí v kabině novou jiskru a čerstvý vzduch. „Všechno jde správným směrem. Co po nás Filip chce, se v našich zápasech