My chceme góly! „Strašák“ v Boleslavi trvá, střelba se řešila i při florbalu

Zlepšení koncovky je v Mladé Boleslavi hlavní téma. A pokud není, tak by mělo být. Jen si shrňme poslední dva ročníky:

Sezona 2022/23: 116 gólů, nejméně v extralize.

Sezona 2021/22: 128 gólů, druhý nejmenší počet v extralize. Horší byl jen sestupující Zlín, který vstřelil 108 branek.

Bilance je opravdu špatná. A není se čemu divit, že ve městě automobilů se na startu nové sezony Tipsport extraligy modlí k jedné věci: ať to tam padá! „Přál bych si, abychom začali střílet více gólů. Protože co se týče herní stránky, tak si nemyslím, že by to v minulé sezoně bylo nějaké špatné,“ uvedl kouč Jiří Kalous.

„Co lze změnit? To teď nedokážu odpovědět, to vám můžu říct třeba po první čtvrtině. Co jsme ale změnili, tak jsme v přípravě chodili ve více lidech na střelnici. Sice na sucho, nebylo to na ledě, ale chodili jsme. To v předešlých letech tolik nebylo. Budu sám překvapený, jak se liga rozjede, jestli nám to pomůže a jestli se odpoutáme od poslední příčky ve vstřelených brankách, která nás doprovázela v minulé sezoně,“ zmínil útočník Jan Stránský.

Právě Stránský, který povede Bruslaře do druhé sezony v roli kapitána, byl v předešlém ročníku nejlepším střelcem týmu. Přitom to není typický střelec (také mu k prvenství stačilo vstřelit 11 gólů), spíš pracovitý hráč, srdcař, který na ledě nechá všechno.

V poslední sezoně Boleslav hned v devíti zápasech nevstřelila ani gól, o ročník předtím se to v součtu s play off stalo celkem čtrnáctkrát. A že by se situace zlepšila teď v přípravném období, se říct nedá. V sedmi zápasech proti extraligovým týmům dala „Bolka“ pouhých sedm gólů, zastřílela si až v generálce proti Slavii (7:0).

„Sice to byl tým ze Chance ligy, ale na druhou stranu dát sedm gólů pomůže každému hráčovi na psychiku před startem sezony,“ přemítal Stránský. „Měli jsme tam také zápas se Spartou, který byl velmi povedený. Hráli jsme proti jednomu z favoritů ligy a dali tři branky. Takových zápasů si ceníme.“

Nad slabou produktivitou v přípravě se pozastavil i majitel Jan Plachý. „Nedávali jsme moc gólů, takže jsem byl mírně negativní, protože jsem myslel, že to bude lepší,“ prohlásil.

Téma slabé koncovky se doneslo i k nové posile ze Švédska. Filip Pyrochta hned přidal jednu historku z přípravy: „Snad druhý den, co jsem tady byl, jsme hráli florbal. Nevystřelilo se na bránu, zastavil se trénink a hned se dbalo na to, abychom stříleli. Tlačili nás do střelby, abychom dávali více gólů. To si myslím, že je cesta. Když to do nás budou furt takhle hustit a tlačit, tak to člověk bude mít v hlavě a bude střílet, než radši vymýšlet nějakou excelentní nahrávku do prázdné brány, která by třeba vzápětí nevyšla. Když to do sebe dostaneme, tak to bude v pohodě a nějaké góly budou padat.“

V sezoně 2020/21 přitom Mladá Boleslav nasázela 167 gólů, což byl pro změnu čtvrtý nejvyšší počet. Také to Bruslařům vyneslo třetí místo po základní části a tým se odrazil ke skvělé jízdě v play off, kterou zastavil až ve třetí třetině sedmého semifinále Třinec.

„Věřím, že teď dobře začneme a že se od toho odpíchneme,“ řekl sportovní ředitel Martin Ševc před startem Tipsport extraligy. Mladou Boleslav čeká v 1. kole výjezd na led nepopulárního Liberce. A jen tak mimochodem, ve dvou přípravných zápasech proti Bílým Tygrům nedali Bruslaři ani jeden gól…

Mladá Boleslav v ZČ od sezony 2014/15 sezona vstřelené góly průměr gólů na zápas zápasy bez gólu 2014/15 156 3,00 2 2015/16 152 2,92 5 2016/17 132 2,54 5 2017/18 118 2,27 5 2018/19 128 2,46 5 2019/20 155 2,98 5 2020/21 167 3,21 1 2021/22 128 2,29 11 2022/23 116 2,23 9

