Vítkovický výplach! Nikoho nic nebolí? To je špatně, hromoval Holaň

Do nůžek Valentina Claireauxe a Mária Grmana z Vítkovic se dostal útočník Energie Dávid Gríger • ČTK / Ožana Jaroslav

Karlovarský Tomáš Redlich se cpe do brankoviště vítkovického náhradníka Lukáše Klimeše, kterému vypomáhá Jakub Kotala • ČTK / Ožana Jaroslav

Takový výplach dlouho nepamatují. Ambiciózní Vítkovice v zahajovacím duelu extraligy doma padly 2:6 s Karlovými Vary, přičemž čtyři góly inkasovaly hned v první třetině. Trenér Miloš Holaň v první reakci děkoval fanouškům. Že zůstali až do konce. „Nastoupilo mužstvo profesorů, horší třetinu jsme snad nikdy neodehráli! Nepamatuji tak špatný výkon. Pokud po zápase sedí v kabině dvacet borců a nikoho nic nebolí, je to špatně!“

Pravda je, že šest gólů Vítkovice nedostaly za celou minulou sezonu ani jednou. V normální hrací době jich inkasovaly maximálně pět. A to jen třikrát, dokázala to Sparta (5:3), Litvínov (5:3) a Mountfield HK (5:2). Teď je rozložila karlovarské Energie. Zaslouženě. Byla rychlejší, obětavější, hladovější.

„Vezlo se to s námi od prvního gólu, kdy jsme si nepokryli hráči, následovaly zbytečné fauly,“ kroutil hlavou Holaň. „Horší třetinu jsme snad nikdy neodehráli.“ Proč? Detailnější rozbor teprve přijde. Nicméně, kdo zná Holaně s Philippeem, tak tuší, že bude hodně důrazný a hlasitý.

„Asi jsme si mysleli, že to půjde lehce, ale lehce nepůjde nic!“ varoval Holaň své borce okamžitě. „Všichni nás chtějí sežrat, musíme se s tím vyrovnat a odrazit se od malých věcí, pomáhat si. Věřím, že tohle mužstvo v sobě sílu má a najde ji.“

Změna musí podle kouče přijít i v hlavách a přístupu. „Pokud po zápase sedí v kabině dvacet borců a nikoho nic nebolí, je to špatně,“ má jasno. „Znovu musíme hrát tvrdě, obětavě, nekompromisně.“

Ostravanům v rozjezdu nešlo nic. Od první nevyužité přesilovky, přes nedůslednou práci kolem vlastního brankoviště. Brankář Matěj Machovský v premiéře za Vítkovice dostal čtyři góly z deseti střel, po dvaceti minutách ho střídal Lukáš Klimeš. Byl jistější, chytil sólo Víta Jiskry v oslabení, ale tohle nebylo o gólmanech.

„Zápas blbec, špatně jsme začali a Karlovy Vary daly gól ze všeho,“ mračil se Marek Kalus, který si společně s Petrem Fridrichem jako jediní z útočníků odvedli své. Až na konci se k nim několika hity a důrazem přidal Jan Káňa, který však také „zazdil“ několik solidních akcí.

„Nepodali jsme výkon, co jsme měli, soupeř si tři body zasloužil,“ nekličkoval Kalus. „Fakt nám to nevyšlo, ale je to jen první zápas z mnoha, musíme naladit hlavy na neděli, nic se neděje. Samozřejmě jsme si k tomu hned něco řekli, prohrát první třetinu 0:4 nejde, takže žádná pohoda.“

Přece jenom, nezamává šestibrankový nášup psychikou týmu? Za celou minulou sezonu Ostravané takový nepamatují. „Nejsme žádné panenky, abychom se složili,“ má jasno Kalus. „Je to první kolo, každému se tohle někdy stalo. V Lize mistrů jsme předvedli dobré výkony, musíme se odrazit od toho, co nás zdobí. Stalo se, tohle musíme hodit za hlavy.“

Ne, že by Vítkovice po katastrofální první třetině neměly šanci na obrat. Ve druhé části se dostaly na 2:4 a měly pár dalších šancí z přesilovek. Využily jen jedinou, Karlovarší tři. „Možná nám tam chyběl ještě jeden gól v přesilovce,“ přitakal Kalus. „Šance byly, brankář (Frodl) chytal výborně.“

S tím souhlasí i Miloš Holaň. „Druhá třetina vypadala lépe, měli jsme šance snížit na 3:4, to ještě mohlo zápas zamotat,“ míní kouč. „Nepovedlo se, hned v první minutě třetí třetiny jsme dostali další gól a hlavy šly dolů... Před námi je padesát jedna kol, věřím, že to odčiníme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:45. Kalus, 28:32. Percy Hosté: 05:50. Gríger, 11:10. Zetterberg, 16:43. Zetterberg, 19:59. Rachůnek, 40:56. Rachůnek, 54:13. Hladonik Sestavy Domácí: Machovský (21. Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Stehlík, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Káňa, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Claireaux, Kalus – Kotala, Dej (A), Lednický. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Huttula, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Rozhodčí R. Mrkva, A. Kika – M. Axman, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 325 diváků