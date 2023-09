Bartošák po letech s nulou, Hradec ho mile překvapil: Ještě to můžu chytat!

Svůj poslední zápas před odchodem z Vítkovic do ciziny odchytal Patrik Bartošák (30) s čistým kontem. Po třech letech na to plynule navázal, s vydatnou pomocí parťáků z hradeckého Mountfieldu vynuloval Kometu, a to hned v prvním extraligovém kole. Kredit za triumf 4:0 dal borcům před sebou. „Nezbývá mi než smeknout čepici před klukama. Pro mě to nebyl žádný těžký výkon. To urvali oni svou bojovností. Já jsem tam byl jistota do počtu,“ líčil skromně gólman.

Krásný začátek sezony, co?

„Až na pár časových úseků, kdy jsme udělali pár chyb, hrál celý tým fantasticky. Asi jsem nepočítal s tím, že vychytám nulu, ale takový cíl byl. Jeli na mě Zbořil a ve třetí třetině i Gazda. Oba to vyřešili dobře, já jsem šel trošku jako kukačka hned dolů. Pak jsem trošku ze zoufalství vykopl nohu a oni mi nechali puk na mojí brusli. Říká se, že štěstí přeje připraveným, ale tyhle dvě situace byly opravdu z mé strany o štěstí. Kdybych to takhle vyřešil v tréninku, pan trenér Horyna mi vynadá. Mimochodem, musím ho pochválit za práci. Je to výborný trenér.“

V přípravě jste nastoupil za Mountfield jen dvakrát. Stačí to k nabrání pohody?

„Přece jen hokej hraju nějakou dobu, za pár měsíců ho nezapomenu. Dva zápasy stačí. V tréninku je zápasových situací taky dost. Když je člověk profík, nastaví si to jako v utkání a vyhecuje se, aby podával výkon, jaký má a vytvořil na sebe trošku tlak.“

Sdělili vám trenéři jasně, že budete jednička a Henri Kiviaho dvojka?

„Vůbec jsme se o tom zatím nebavili. Myslím, že znám svoji roli a měl bych odchytat většinu zápasů. S tím jsem do Hradce přišel. Ale na konci dne bude stejně rozhodovat to, jaké kdo bude podávat výkony. Když tam vlezu a dostanu z pěti zápasů třicet gólů, nemůžu čekat, že mě trenéři budou stavět dál a dál. To samé Kivi. Pokud vychytá pár zápasů, není důvod, proč by nechytal znovu. Myslím, že máme dva kvalitní gólmany. Nechci se chvástat, ale ještě pořád to můžu chytat.“ (úsměv)

Na Kometě už jste zažil těžší zápasy, že?

„Když jsem sem jezdil s Vítkovicemi, které byly hodně postavené na defenzivní hře, hráli jsme spíš u nás v pásmu a čekali na svoje šance. Co jsem stihl zjistit, Hradec hraje hodně nátlakový rychlý hokej nahoru. Tím pádem není člověk v takovém zápřahu, na jaký jsem byl zvyklý třeba ve Vítkách. Pro mě dobře. Člověk má samozřejmě víc času přemýšlet nad hovadinami, ale když si to trošku v hlavě srovná a soustředí se, jak má, je radost za těma klukama chytat.“

Geniální gólman, ale taky průšvihář. Připomeňte si přešlapy Patrika Bartošáka Video se připravuje ...

Jaký má Hradec tým?

„Jsem hodně mile překvapen, s jakou zodpovědností, urgencí a agresivitou hrajeme. Celá extraliga se posunula dopředu a nebál bych se říct, že je momentálně minimálně vyrovnaná s finskou ligou.“

Měl jste respekt z velkých jmen ze soupisky soupeře?

„My máme taky velká jména... Respekt z nich samozřejmě máte, protože jsou to dobří hokejisté. Ale totéž se můžete zeptat hráčů Komety. Když studuju s trenérem gólmanů přesilovku, podívám se, kdo má jaké tendence. Ale že bych se vyloženě soustředil na Holíka, Zaťoviče nebo Cingela? To asi ne.“

Ani na Američana Steva Mosese? Má skvělou střelu.

„Abych pravdu řekl, vůbec ho neznám. Jen to jméno. Vím, že hrál v Hämeenlinně a to je všechno. Během dopoledního mítinku na oslabení jsme se o něm bavili a to jsem se o Mosesovi dozvěděl víc než za ty tři roky ve Finsku. Oslabení jsme hráli skvěle. Přesně tak, jak jsme chtěli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 11:06. Pavelka, 16:58. Tamáši, 38:21. Zachar, 59:17. Jank Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík (A), Gazda, Kaňák, Lintuniemi, Holland – Cingel, Holík, Moses – Zaťovič (C), Kollár, Pospíšil – Kohout, Marcinko, Flek – Vincour (A), Zbořil, Kratochvíl. Hosté: Bartošák (Kiviaho) – Blain (A), Kalina, Freibergs, Marcel, F. Pavlík, Pavelka, Jank – Eberle (C), Miškář, R. Pavlík – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Šťastný, Lalancette, Perret – Jasper, Zachar, Chalupa. Rozhodčí Jeřábek, Květoň – Lhotský, Hnát. Stadion Winning Group Arena Návštěva 6672 diváků