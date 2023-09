Bratři Kašové opět spolu: tři góly a uvařená Plzeň. Prostoje kvůli plexisklu

V Litvínově se šlo poprvé v ostré sezoně na Ondřeje Kašeho. Extraligovou premiéru v černožlutých barvách proti Plzni prožíval David Kaše, který první kolo v Pardubicích kvůli zranění ještě nestihl. Bratři v jednom triku, opět spolu. Na tohle shledání čekali deset let. „Celkově utkání bylo super, máme tři body a to je nejdůležitější,“ hodnotil po vítězství 4:2 David, mladší ze sourozenců.

Také v přípravě spolu ani jednou nenastoupili. „Po zápase v Pardubicích to tady leželo na stole a zkrátka jsme se tak rozhodli. Jsem rád, že spolu kluci fungují,“ pravil trenér domácích Karel Mlejnek. Lajna obou sourozenců s Nicolasem Hlavou dodávala Litvínovu drajv. David Kaše přispěl dvěma trefami, Ondřej dal v přesilovce nakonec vítězný třetí gól. Trefil se po roce a půl.

„Tak já jsem vlastně rok a půl nehrál, smál se. „Ale neřešil jsem, jestli dám, nedám gól. Důležité jsou tři body. Užili jsme si to, pecka. Atmosféra na stadionu výborná, měli jsme v hledišti skoro celou rodinu, máme tři body. Po porážce v Pardubicích jsme tohle potřebovali, každý si byl vědom, že nám ty tři body nesmějí vzít,“ pokračoval.

Jinak emotivní a svižný zápas se neskutečně vlekl. Stalo se z něj nekonečné boogie. „Utkání bylo rozsekané speciálními týmy a nedostatky. Obvykle se hraje dvě hodiny a patnáct nebo dvacet, tentokrát jsme se dostali ke třem hodinám,“ připomněl trenér Mlejnek. Důvodem byly zástupy vyloučených k trestné lavici, zkoumání na videu a taky technické potíže.

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. Ve 3. minutě vypadlo plexi v jednom z rohů a nehrálo se snad čtvrt hodiny, než se ho podařilo technické četě zapasovat zase pevně zpátky. „Spěchám,“ zpívala Hana Zagorová a tribuny si předávaly pokřik „Žlutá – černá!“ Opravářům pomohli sklo nasadit i litvínovští hráči, obránce Denis Zeman celou dobu přihlížel jako stavbyvedoucí.

V deváté minutě se situace opakovala na jiném místě a pán se žebříkem zasahoval znovu. Už to ale netrvalo takovou dobu.„Určitě tohle rozhodí. Byli jsme nažhavení na zápas. Bylo to dlouhé, ale stejné pro oba. Teď to asi budeme potřebovat při každém zápase,“ usmál se Ondřej Kaše.

Už v první třetině měl Litvínov šancí na šest gólů, soupeře přestřílel 50:24. V prostřední části si Plzeň zavařila, posbírala 33 minut trestů a dvě minuty hrála ve třech. Schleiss dostal trest dokonce utkání za zásah Jurčíka. Při jeho vyloučení padl rozdílový gól staršího z bratrů Kašových. „Máme za sebou dva zápasy, pořád to není ono, co bych si od sebe představoval. Deset minut byla naše souhra taková rozházená, ale pak to docela klapalo. Doufám, že tendence bude vzestupná,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:12. Abdul, 08:25. D. Kaše, 23:40. O. Kaše, 59:19. D. Kaše Hosté: 09:19. Schleiss, 38:04. Pour Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Zámorský, Piskáček (A), Dujsík, Houdek, Jiříček, Kvasnička – Indrák, Lev (A), Schleiss (C) – Holešinský, Benák, Hrabík – Rekonen, Mertl, Pour – Matýs, Adam, Straka – Jansa. Rozhodčí Veselý, Pilný – Ondráček, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4047 diváků

