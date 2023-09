ANALÝZA: Tragický vstup Komety do sezony. Nefunguje vůbec nic!

Otřesený gólman Komety Dominik Furch po hradeckém faulu • FOTO: ČTK / Uhlíř Patrik

Po dvou kolech má Kometa na kontě nula bodů. Stejný počet vstřelených gólů a osm inkasovaných. Poslední místo v tabulce. Fiasko. Jistě, stále jsou to teprve jen dva zápasy, může se to rychle otočit. Pokud ale v následujících duelech nepřijde výrazné zlepšení, Brno má problém. V úvodních zápasech sezony totiž neukázalo nic, čeho by se dalo chytit. V článku iSport.cz se podívejte na detailní rozbor hry výběru kouče Patrika Martince.