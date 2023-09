Stopka za seknutí do slabin. Ocelář Nestrašil nebude stát dlouho

Třinecký útočník Andrej Nestrašil (32) dostal dodatečný trest za faul na Michala Moravčíka ze Sparty. Za seknutí do slabin ve 2. kole Tipsport extraligy, po kterém skončil spraťanský obránce v nemocnici na kontrole, si nezahraje jeden zápas. Oceláři ve čtvrtek hostí Liberec od 17 hodin.

Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík řešil po bitvě Třince se Spartou (2:3sn) ve zkráceném řízení dva podněty. Kromě Nestrašilovy sekery do choulostivých míst posuzoval i reakci Daniela Voženílka. Ten se během hry ohnal hokejkou po soupeři na střídačce. Voženílek dostal napomenutí.

Nestrašil má stopku na jeden zápas. „Nepodmíněné zastavení činnosti na jednou soutěžní utkání ELH,“ píše se v oficiálním stanovisku komise. Moravčík je v pořádku, po kontrole v nemocnici se připojil k týmu. Andrej Nestrašil bezprostředně po duelu mluvil o smůle.

„Jen jsem se chtěl před brankou zapřít, myslel jsem si, že přijde krosček na mě. Přišel, ale zapřel jsem se. Bohužel jsem nevěděl, že mám hokejku tam, kde mám.“ Připustil ovšem, že podobné věci musí mít pod kontrolou. „Udělal jsem skoro víc trestných minut než loni za celou sezonu, tohle by se mi nemělo stávat. Beru to na sebe, jako jeden z těch starších hráčů bych to měl mít pod kontrolou.“

Za podobný zákrok ve čtvrtfinále Třince se Spartou dostal stopku Tomáš Marcinko. Do slabin trefil Stefana Warga, také pak musel jeden zápas vynechat. „Tam byl úmysl, já v tom žádný úmysl neměl,“ bránil se po zápase Nestrašil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:20. M. Růžička, 38:45. Voženílek Hosté: 09:53. Sobotka, 11:41. Chlapík, . P. Kousal Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – Walega. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Mozík, Kempný, Moravčík, Krejčík, Irving, Němeček, Mikliš – Kestner, Horák, P. Kousal (A) – Řepík (C), Sobotka (A), Chlapík – Hauser, Lajunen, Buchtele – Konečný, O. Najman, Forman. Rozhodčí A. Jeřábek, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 487 diváků