Klíčový gól a paráda v nájezdech. Horák: Věděl jsem, co chci udělat

Do konce zbývalo třicet vteřin. Pardubice hájily jednobrankový náskok. V tom ale radost Dynamu překazil Roman Horák, který si našel puk v mezikruží a poslal napínavý duel extraligových favoritů do prodloužení. „Odrazilo se to od Janiho (Lajunen). Já jsem do toho jenom máchnul a se štěstím to tam spadlo,“ popisuje vyrovnávající trefu Horák. Jeho další chvíle pak přišla při nájezdech, kde krásnou kličkou překonal Romana Willa a pomohl k vítězství 4:3.

Panuje po utkání spokojenost?

„Velká spokojenost. Pardubice jsou výborný tým, mají spoustu kvalitních hráčů a hrají těžký hokej. Jsme rádi, že jsme na konci získali aspoň dva body, i když jsme si to na začátku třetí třetiny trochu pokazili sami.“

Co se tam stalo?

„Nevím. Chvilková nepozornost možná. Byla tam špatná rozehrávka. Po vyrovnání na 2:2 měli momentum na své straně a střídání na to dali na 3:2. Bylo to něco, z čeho se musíme poučit a zlepšit to do dalších zápasů. Konkrétně ale úplně nevím.“

Hrála roli při nájezdech výměna pardubických brankářů?

„Těžko říct. Já jsem jel ještě na Willdu. Tuším, že potom šel ven. Je možný, že se třeba Řepa připravoval na něj a nejdou tam měli jiného gólmana. To se musíte zeptat jeho.“

Co bylo klíčové při vašem vyrovnávacím gólu?

„Bylo důležité, že jsme se chvíli udrželi ve třetině. Potom tuším Chlápa střílel na bránu. Odrazilo se to od Janiho (Lajunen), já jsem do toho jenom máchnul a se štěstím to tam spadlo.“

Spadl po vyrovnání kámen ze srdce?

„Určitě. Když vyrovnáte 30 vteřin před koncem, tak máte hroznou radost. Nakonec jsme díky tomu získali dva body.“

Těší vás šest ubráněných přesilovek?

„Šest jich bylo? To je hezký. Je to pro nás výborná statistika. Kluci na oslabení to skvěle zahráli. Je to něco, z čeho se můžeme odrazit do dalších bojů.“

Měl jste nájezd připravený?

„Jo. Už jsem nějak věděl, co chci dělat a vyšlo to.“

Čím byly Pardubice nejvíc nepříjemné? Byl tam znát rukopis trenéra Varadi? Ve druhé třetině vám toho moc nedovolily.

„Máte pravdu. Buď výborně napadají, nebo se zatáhnou a brání střední pásmo. Trenér tam je znát. Jsou dobrý na puku. Mají silný hráče a výborný útočníky. Občas se těžko brání, ale nějak jsme si s tím poradili.“