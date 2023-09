Zase Kousal! Sparta přežila hororový nástup a vyhrála bitvu obrů

Za vstupenku jste dostali úplně všechno. Jestli se dav fanoušků nepotřísnil hořčicí, jak sprintoval na začátku třetí třetiny od stánků na tribunu, když začaly padat góly Pardubic? Hlavní zážitek vypadá takhle: čistá hokejová euforie. Sparta s Pardubicemi si kradly vedení. Když to vypadalo na velkou party Dynama, Sparta srovnala třicet sekund před koncem na 3:3. Došlo i na pěsti, když se porvali králové drzých úsměvů. Aaron Irving složil pardubického Tomáše Zohornu.

Vybavíte si fintu Pavla Kousala z Třince? Tam vzal nájezd na Nikitu Kučerova, jel jak drak, místo střely jako kdyby náhodou nechal odklouzat puk brankáři mezi betony.

Proti Pardubicím se scéna vyvíjela stejně. Znovu Kousal, znovu nájezdy. Teď ale volil jiný kousek. Mezi Kloučkovými betony vyloženě škvírku našel, černou gumu tam procpal. Sparta vyhrála i potřetí v sezoně, třetí vítězný gól vstřelil Kousal, poprvé ze hry, dvakrát vystřelil extra bod v nájezdech.

Zdálo se, že klíčovou fází zápasu je nástup do třetí části. Fanoušci sprintovali od stánků zpátky na tribunu. Kdo to řve? Co se to děje? Proč ten kravál není tak bouřlivý, jak by narvaná O2 arena mohla spustit? Protože v transu hulákala o něco menší parta v ochozech, ta pardubická.

Šokovalo to, protože do té doby Josef Kořenář s přehledem likvidoval střely soupeře a domácí defenziva gumovala jednu přesilovku Dynama za druhou.

Najednou se ale rozdávaly góly na zlatém podnose. Sparta jako kdyby si prošla při nástupu na led pískovištěm a ztupily se jí nože. „Žádný zázrak, jen jsme začali hrát, jak jsme chtěli,“ komentoval nejsilnější pardubickou fázi bek Peter Čerešňák.

Sedmdesát sekund jak z hororu. Nebo z ráje? Záleží, komu jste v tu chvíli přáli. Pardubice otočily na 3:2. Všechno začal kiks Michala Moravčíka, který namazal Mateji Paulovičovi, za chvíli zůstal před brankou sám Lukáš Radil. Párkrát mrknete a najednou je všechno jinak. A to za moment ještě David Cienciala trefil jednou střelou dvě tyče naráz, což byl nakonec zásadní okamžik.

Z dvougólového manka by se Sparta hrabala už asi těžko.

Velký zápas se postupně měnil na pořádnou divočinu. Pardubice jako zázrakem vykopaly ten tuhý a pevný Kořen ze země a rozpálily svůj výkon ke třem bodům.

Omyl, Sparta to nezabalila. Pavel Gross svolal na konci svoji šestku vyvolených a bez brankáře se povedlo srovnat Romanu Horákovi. „Pokazili jsme si to na začátku třetí třetiny trochu sami, ale soupeř má velkou kvalitu. Nakonec jsme rádi za dva body,“ byl nakonec spokojený.

Vyrovnat mohl už dřív, ale v oslabení mu radost sebral při souboji jeden na jednoho Roman Will. Vychutnal si ho ale pak v nájezdech a následně Václav Varaďa vyslal do akce Milana Kloučka. Na něj pak ale vyzrál Kousal.

Pardubičtí fans už málem vyběhli z O2 areny nadšeně na vlak se třemi body v batohu. Nakonec Dynamo ale poprvé v sezoně padlo. Bez zraněných Jana Košťálka a Adama Musila se trápilo v přesilovkách. Ještě ani jednou v sezoně nedalo gól z početní výhody. Brzy by se měl ale do sestavy vrátit Martin Kaut.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:49. Řepík, 32:50. Sobotka, 59:30. Horák, . P. Kousal Hosté: 06:09. Říčka, 40:11. Paulovič, 41:10. Radil Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Moravčík, Kempný (A), Mozík, Němeček, Irving, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Vitouch, O. Najman, Konečný. Hosté: Will (s.n. Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Hynek Stadion O2 arena, Praha

