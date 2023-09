Pospíšil: asistence, chyba, gól. Prohry nesnáším, ulevil si útočník Komety

Zase to od vás nebyl výkon na pochvalu, co?

„Musíme najít cestu, abychom vyhrávali. Bohužel nám tyto tři zápasy ukázaly, že asi máme před sebou kopu práce. Kdybychom hráli trošku zodpovědněji, máme větší šanci vyhrát. Před třetím gólem jsem chyboval i já, když mi soupeř zachytil přihrávku. Takové věci by se neměly stávat. Oni měli hodně přečíslení.“

Jak z krize ven?

„Musíme přidat zodpovědnost. Tento tým má kvalitu na to, aby vyhrával. Když jsi připravený dát hokeji všechno i mimo led, vrátí se ti to.“

Je to po vydařené přípravě kruté vystřízlivění?

„To je hokej, život. Jednou jsi nahoře, jednou dole. Každý z nás chce vyhrávat, všem nám na tom záleží. Nesnáším prohry. Po té mojí chybě jsem dělal všechno pro to, aby to tam padlo. To se povedlo, ale nepomohlo to.“

Nastoupil jste v první lajně, těší vás to?

„Je jedno, jestli jsem někde na papíře nebo na Instagramu napsaný v první lajně. To nic neznamená. Máme čtyři pětky, které jsou schopné dát gól anebo mu zabránit. Myslím, že trenéři poskládali lajny dobře.“

Na první gól dál čeká Američan Steve Moses, jehož jste měl v útoku. Co mu chybí, aby se rozstřílel?

„Je to týmová věc, nejde o jednoho hráče. Každý chce dát gól.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:11. Cingel, 50:35. Pospíšil Hosté: 14:21. Abdul, 34:32. Kirk, 44:41. Abdul Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka, Ďaloga, Holland, Lintuniemi, Gazda, Kučeřík (A), Kaňák – Moses, Cingel, Pospíšil – Kohout, Marcinko (A), Flek – Okál, Holík, Zaťovič (C) – Jenyš, Zembol, Hruška. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna (A) – Abdul, D. Kaše, Kirk – Hlava, Gut, Válek – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Kika, Vrba – Lederer, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6103 diváků

