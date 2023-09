4833 startů v NHL! Voráček znásobil sílu, ale viděl debakl. Ohlas i v zámoří

Kladenský gólman Adam Brízgala se jen ohlíží do branky, kam nešťastně pro Rytíře propadl kotouč • ČTK / Hájek Ondřej

Za kladenské áčko v extralize odehrál jenom jeden zápas. Jinak zářil v juniorce. A teď se Jakub Voráček, mistr světa z roku 2010 a třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL, postavil na střídačku Rytířů jako mentor. „Je to úplně super!“ chválil jeho přínos obránce Jiří Ticháček. Ale i Voráček musel skousnout vysokou porážku se Spartou 1:7… „Fanouškům se musíme omluvit, protože výsledek je šílený,“ reagoval útočník Antonín Melka. A emoce bublaly na nejvyšší míru.

Už před utkáním kolem něj bylo živo. Fanoušci si ho z tribun fotili. Také pro ně to byl nezvyklý obrázek.

Voráček na střídačce!

Ryšavý sympaťák, s tradičním plnovousem, už od klubu vyfasoval týmovou modrou mikinu a celý zápas strávil jako jeden z trenérů. Skláněl se k hráčům, povzbuzoval je, často mluvil.

„Úplně super, je to skvělý člověk. Má nám co dát. My jsme se ho snažili poslouchat,“ uvedl talentovaný bek Jiří Ticháček (20), který odehrál přesilovky v roli elitního beka.

„Je to pro mě zodpovědnost,“ přiznává. Voráčkův největší přínos by měl být především v tom, že bude radit, jak s početními výhodami co nejlépe naložit. Což zatím vázlo.

„Zatím ale s námi byl jenom na jednom tréninku. Doufám, že nám při nich hodně pomůže, protože je hrával. Rady od něj jsou zlaté,“ kvituje Ticháček.

Voráček se vrátil do Kladna po sedmnácti letech. Za áčko odehrál ale jenom jedno utkání, bylo to v sezoně 2005/06, kdy nastoupil v Litvínově. Jinak zářil v juniorce, kdy si ve 46 utkáních připsal 59 bodů (21+38).

„Je to zkušený hráč, který toho hrozně moc odehrál. Klukům v přesilovce určitě poradí a snad jim to začne padat,“ přeje si Melka, kterého ale hodně mrzel výsledek. Stejně jako všechny fanoušky Rytířů.

Ti ale i tak vytvořili skvělou atmosféru. „Byli super. My se jim ale musíme omluvit, protože výsledek je šílený. Od nás to byl špatný výkon,“ vykládal kladenský útočník.

Pro Voráčka to tedy nebyla úspěšná premiéra. Po utkání už s novináři nemluvil. Omluvil se s tím, že se všechno upeklo velmi narychlo…

„Seběhlo se to rychle a bylo to i trochu překvapení. Volal jsem si s Džegrem a dohodli jsme se na nějaké formě spolupráce. Pro mě to bude nová zkušenost a doufám, že Kladnu pomůžu,“ uvedl ještě před utkáním pro klubový web.

Pokud jde o zkušenosti, nemá Kladno v tomto ohledu konkurenci. Považte sami.

Pokud sečteme všechny zápasy v NHL, které členové realizačního týmu nebo hráči odehráli, dostaneme se k neuvěřitelnému číslu 4833!

Největší porci dodali Jágr (1733), Voráček (1058), Plekanec (1001) a Frolík (858). Plus Dotchin (103), Klepiš (66), Skrbek (12) a Bow (2).

A to se jedná pouze o zápasy v základní části slavné ligy.

Na vítězství to ale nestačilo, Sparta dominovala. Na ledě to jiskřilo. Kladno vyfasovalo celkem 80 trestných minut, Sparta 36.

Několikrát byl v roli zlého muže kladenský drsňák Jake Dotchin, který při krátké bitce poslal k zemi sparťanského útočníka Filipa Chlapíka. V době, kdy už o výsledku bylo rozhodnuto. Když se krátká rvačka zopakovala na kostce, domácí fanoušci aplaudovali.

Alespoň z toho mohli mít radost…

„Sundal rukavice, je to silný chlap. Dá se říct, že bitkař. Tohle umí. Nechci říct, že mu naložil, ale bitku vyhrál. Pro tým je to důležitý. Chtěli jsme ukázat, že se jich nebojíme,“ okomentoval to domácí obránce Ticháček.

Jenže celkově vládla Sparta. Rytíře nespasil ani návrat dalšího slavného odchovance z NHL.

To, že se postavil na střídačku Kladna, vyvolalo ohlas i v zámoří. Elliotte Friedman, uznávaný kanadský novinář, převzal Voráčkovu fotku z Twitteru redaktora iSport.cz a doplnil ji popiskem, že se stal asistentem u Jágrova týmu…

Útočník je sice oficiálně v NHL vázaný smlouvou s Arizonou, ale jeho role poradce u kladenského týmu je v souladu s kontraktem.

Rytíři doufají, že i jeho rady tým povzbudí a dostanou do klidných vod v tabulce.

