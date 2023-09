Kladno mobilizuje, Jágrovi pomůže Voráček: Last Dance začíná...

Ač se kladenský brankář Landon Bow sebevíc snaží, puk se dostává za jeho záda do branky • ČTK / Ožana Jaroslav

Nebývá zvykem, aby fanoušci spíš řešili dění na střídačce, než boje na ledě. Ale v Kladně to teď docela hrozí. K Jaromíru Jágrovi se tam totiž chystá postavit Jakub Voráček. Kladenskému odchovanci dobíhá kontrakt v NHL, kde už podle všeho nebude hrát ze zdravotních důvodů a tráví čas doma. Právě majitel Rytířů se 34letému hokejistovi ozval, zda by jeho mužstvu nepomohl zkušenostmi.

A tak se i stalo, Rytířům se rozšiřuje realizační tým, na rodnou hroudu se ryšavý útočník vrací po sedmnácti letech a po patnácti sezonách v NHL.

Na Voráčka nyní vlastní práva Arizona Coyotes, ale nic nenasvědčuje tomu, že by měl český plejer nastoupit v blížící se sezoně. V NHL Voráček skončil během minulého ročníku kvůli následkům několika otřesů mozku.

„Seběhlo se to rychle a bylo to i trochu překvapení. Volal jsem si s Džegrem a dohodli jsme se na nějaké formě spolupráce. Pro mě to bude nová zkušenost a doufám, že Kladnu pomůžu,“ cituje Voráčka kladenský web.

Podle kladenského sportovního manažera Jiřího Burgera by měl Voráček působit jako mentor a zaměřit se na zlepšení produktivity kladenských přesilovek. „Kubovi jsme nabídli, jestli by chtěl Kladnu trenérsky vypomoci, a těší nás, že přijal,“ doplnil Burger.

Kladno zkraje nové sezony padlo nejprve v Olomouci 0:1, poté doma nestačilo na Pardubice 1:3, aby v pátek prolomilo mínusy výhrou 3:2 po nájezdech ve Vítkovicích. Z celkových sedmi početních výhod Rytíři využili jedinou. Což je mimochodem pořád víc než hvězdami nabité Pardubice…

Kladno by si přálo produktivitu zlepšit, zároveň by si však více aktivním hokejem mělo říci o mnohem větší počet přesilovek. V extralize jich nemá nikdo tak málo. Třeba i v tomhle Voráček poradí… A hned v neděli, kdy na ČEZ stadion dorazí pražská Sparta.

