Pekelný finiš Vítkovic i potyčka v kotli. Derby s Třincem mělo grády

Ještě 34 vteřin před koncem vedli třinečtí šampioni nad Vítkovicemi 3:1. Na tři body jim to nestačilo. Z šesti proti čtyřem se v čase 59:27 trefil obránce Stuart Percy a v čase 59:59 vyrovnal v šesti proti pěti Dominik Lakatoš. Na oba góly přihrál Marek Kalus.

„Perfektní práce!“ chválil Kaluse vítkovický kapitán. „Na brankovišti to umí, patří v tom mezi nejlepší hráče v extralize. Jsme rádi, že ho máme, lepí mu to.“ Před vyrovnávací brankou na 3:3 si Lakatoš málem vykřičel hlasivky. „Řval jsem na celý zimák,“ usmíval se. „Doufal jsem, že mě Marek uslyší, čekal jsem, kdy na mě puk vyplave. Slyšel mě, posunul mi to a moje práce byla to uklidit. Díkybohu to vyšlo.“

Kalus volného spoluhráče slyšel i přes vřavu vyprodané Werk Areny dobře. „Laky řval z druhé vlny, ale dával jsem to tam de facto naslepo,“ popisoval. Přihrával i na Percyho branku na 3:2, byť mu ji statistici bezprostředně po utkání nepřipsali. „Sjel jsem si dolů, přišla střela od Lakyho a já to pak dloubnul na Percyho. Jsem za tyhle body rád, ale především je to pro nás všechny nakopnutí. Že jsme to nesložili a dokázali se vrátit do utkání.“

Pokyny z vítkovické střídačky byly ve finiši při hře bez brankáře jasné. „Prostě to házet na bránu, dostat to do ní,“ líčil Lakatoš. „Udělat nějaký rozruch, nahodit puk a věřit, že propadne do brány. Naštěstí se nám to dobře odrazilo, vyhověli jsme si a dokázali ještě dva góly dát. Klobouk dolů před klukama, jak jsme to zvládli. A gratulace i Třinci, tenhle zápas měl všechno. Výborně se bránilo, spousta soubojů. Za mě perfektní hokej.“

Hodně naštvaný byl třinecký obránce Adam Polášek. V čase 58:51 za stavu 3:1 přidržel puk u mantinelu a sudí ho vyloučili na dvě minuty za zdržování hry. Právě poté Ostravané poprvé odvolali brankáře a z přesilovky šesti proti čtyřem dali gól. Další přidali sekundu před sirénou.

„Ztratili jsme zbytečně bod, měli jsme si to uhrát úplně jinak,“ glosoval Polášek. . „I to moje vyloučení... Je jedno, jak jsem to viděl. Vysvětlili mi (rozhodčí), že dvě minuty do konce stačí, že se jednu sekundu nehýbe puk a pak už si mohou foukat, jak chtějí.“

Nepozdávalo se mu ani vhazování před vyrovnávací brankou. „Odvolali gólmana, vy jste experti, podívejte se, jak to buly vypadlo,“ krčil rameny. „Zda to tak mělo být, nebo nemělo. To už je na rozhodčích, ne na nás. Ztratili jsme zbytečně bod. Měli jsme si to uhrát úplně jinak. Ještě deset vteřin před koncem jsme vedli o jeden gól, trochu tomu chybělo, zbytečně jsme odevzdali bod.“

Oceláři byli i přes vítězství v prodloužení, které v 64. minutě trefil Libor Hudáček, zklamaní. Není divu, takové koncovky moc neznají. Náskok 3:1 umí hájit. „Takový stav si už musíme pohlídat a dohrát do konce,“ přikývnul asistent trenéra Vladimír Országh. „Jsme rádi za vítězství, hráli jsme proti kvalitnímu soupeři a každého bodu si ceníme, ale teď jsme jeden bod ztratili.“

Vítkovický kouč Miloš Holaň, který z výkonnostních důvodů doma nechal zkušené útočníky Valentina Claireauxe a Rastislav Deje, své borce chválil. „Za nasazení. A že se vydali úplně ze všeho a v závěru během 35 vteřin dali dva góly na 3:3. Škoda, že není bodů víc, ale nakonec je bod zlatý. Vzchopili jsme se,“ těšilo Holaně.

Derby Třince s Vítkovicemi bylo vyhecované i v ochozech. Oba kotle se „pozdravily“ už na začátku zápasu. Ostravanům se nelíbilo, že na vyhecovaný duel měli k dispozici jen 150 míst. Vytáhli choreo a plachtu se Zdeňkem Svěrákem v roli Járy Cimrmana a poupravenou hláškou: „150 lístků! A není to málo, Antone Pavloviči?“

Třinecký kotel reagoval vzápětí svým choreem. Byl na něm nakreslený rytíř Vítek u rozcestníku se dvěma směry. Na jednom Dovolená, na druhém Finále. A nápis: „Ale stezka za titulem vede přes finále, Vítku!“

V závěru se v rohu vítkovického kotle strhla i menší potyčka. „Něčeho jsem si všimnul, ale nějakou pozornost jsem tomu nedával,“ přiznal obránce Polášek, který ve Vítkovicích rozjížděl kariéru. Trenér Holaň šarvátku také zaznamenal a při hodnocení i zmínil.

„Krásný zápas, velký boj na ledě i v hledišti, hráči cítili podporu fanoušků,“ ocenil kouč. „Jsem rád, že to kluci na konci zvládli. Musíme mít pokoru, každý bod se počítá, je to obrovský boj.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:03. Hrehorčák, 49:22. M. Růžička, 56:44. Vrána, 63:47. Hudáček Hosté: 36:45. Krieger, 59:28. Percy, 59:59. Lakatoš Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Polášek – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Klimeš (Machovský) – Raskob, Percy, Grman, Mikuš (A), Zeleňák, Gewiese, L. Kovář – Mueller (A), Krieger, Káňa – Lakatoš (C), Chlán, Fridrich – Kalus, Kotala, Bukarts – R. Půček, Přibyl, Krejsa. Rozhodčí Kika, Vrba – Rampír, Blažek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

