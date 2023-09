Sedláček poprvé v akci, krotil hvězdy: Těžký zápas, ale věděl jsem, co dělat

Potřetí se Jakub Sedláček zjevil v Olomouci. Teď je už v plánu, že v klubu odchytá celý ročník. Premiéra v sezoně? Hodně těžký test, trenéři ho vyslali do akce v Pardubicích. „Vždycky se do toho chcete dostat rychle. Odehráli jsme slušný zápas, jen je škoda, že jsem nechytil o něco víc,“ komentoval porážku 1:3. Dlouho přitom tlaku Dynama čelil, poslední gól inkasoval až v 52. minutě.

Olomouc věrna své tradici dřela, ale na Pardubice to bylo málo?

„Škoda první třetiny, Pardubice byly lepší a rychlejší. Věděli jsme, že začátek tady je těžký pro každého soupeře. Mohli jsme tomu čelit třeba ještě trochu lépe. Ale celkově jsme hráli dobře, nemáme se za co stydět.“

Nebál jste se po druhém gólu v 15. minutě, že se všechno sesype? Sedlák a spol. se na vás vyloženě valili střídání co střídání.

„Někdy to tak je. Soupeř hraje dobře a vy potřebujete jen konkrétní chvíli přežít. Pomůže gól, což se nám povedlo, jen fakt škoda, že nepřišel ještě jeden. Ale zase je potřeba uznat, že Pardubice vyhrály zaslouženě.“

Jak se brankář chystá na takový zápas, když jde do akce poprvé v sezoně a proti stojí zrovna taková ofenzivní síla?

„Zažil jsem toho v kariéře už tolik, takže šlo jen o to prostě nějak skočit rovnou do akce. Těžký zápas mě čekal, ale věděl jsem, co mám dělat.“

Svým způsobem i brankáře láká být tím, kdo útočné hvězdy zkusí mučit?

„Jo, určitě. Nemusíme si vůbec představovat, kdo za Pardubice hraje. Nebýt války, je tak šest sedm hráčů v KHL. Pak tedy nevím, kde by brali další hráče. (usměje se) Útočnou sílu mají obrovskou. Doufám, že brzo půjdu do branky zase zpátky.“

Role s Branislavem Konrádem dopřed dané nemáte?

„Trenéři to řeší zápas od zápasu podle toho, jak hrajeme. V tomhle duchu pojedeme asi dál.“

Pocit z vlastního výkonu ale úplně marný mít asi nebudete, že ne?

„Že bych dělal nějaké chyby, to ne. Jen si říkám, že jsem mohl chytit něco navíc a my pak mohli dát na 2:2. Ale to jsou jen kdyby. Špatné to nebylo.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE