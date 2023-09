Pešán varuje mazáky: Začínám být otrávený. Řekl, jak lovil Galvase

Těší ho způsob, jakým se mladá liberecká krev otrkává v týmu i v rámci extraligy. Ve středu večer proti Kladnu Filipu Pešánovi odvedli perfektní šichtu obránci Tomáš Galvas (17) a Jakub Dvořák (18), oba proti Kladnu skórovali, podepsali se tučně pod výhru 3:2 a potvrdili svá místa v sestavě. Výborně pro Tygry, dobře pro celý český hokej. Pod Ještědem o to víc řeší starší ročníky, tradiční velké opory Michal Bulíř či Michal Birner mají po jednom bodu, to samé letní posila Kelly Klíma. A kouč dává jasně najevo, že mu slabá produktivita klíčových hráčů s velkým prostorem na ledě vadí. „Nemůžu čekat donekonečna, jednou budu muset udělat v sestavách změny. A může se to dotknout i jich,“ reagoval trenér na otázky iSport.cz.

Na Rytíře jste nastoupili a za osm minut vedli 3:0, ale počínaje druhou třetinou jste se vytrápili až do konce. Proč?

„Byly to naprosto zbytečné nervy a ukázka současného stavu, v němž se náš tým nachází. Téměř nás popravila vlastní přesilová hra. Speciální týmy jsou věc, která nás hrozně trápí. Musíme je zdokonalit, jinak můžeme ztratit všechny zápasy.“

Hodně si se slabou produktivitou zkušených borců lámete hlavu?

„Samozřejmě, že to ještě zkusíme trochu přeskládat a udělat asi osmnáctou variantu od začátku sezony... Ale nejde jen o naši přesilovku, řešíme i oslabení, které máme taky jedno z nejhorších v lize. S hokejem, který chceme hrát, musíme v přesilových hrách a v oslabeních uhrát nějaké góly, jinak ta utkání budou vypadat stejně jako to poslední.“

Na druhou stranu, sedmnáctiletý bek Tomáš Galvas prožil po příchodu z Olomouce vynikající debut, je to hráč s obrovským potenciálem a hrou zkušeného hokejisty. Jaký je to plejer vašima očima?

„Tomáš je velmi kreativní mladý obránce, který se nebojí hrát. Má před sebou velkou budoucnost, což jsme proti Kladnu všichni viděli. Doufám, že náš klub bude součástí pomoci k tomu, aby prorazil do velkého hokeje. Pracuje tvrdě v tréninku a myslím, že program, který mu nabízíme, je hlavní důvod, proč se objevil v Liberci.“

Jak těžké či snadné bylo Galvase přesvědčit, aby nepodepisoval profesionální smlouvu v Olomouci, nýbrž v Liberci?

„Výhodou bylo, že Tomáš chtěl jít za programem a za šancí hrát dobré minuty. Dohodli jsme se a bylo to jen o tom, zda je schopen ten krok udělat. Těší mě, že ho udělal.“

Nějaká negativní reakce z Olomouce nedorazila? Protože ztratit takovou hvězdičku musí bolet.

„Reakce z Olomouce nedorazila, na druhou stranu, není to úplně můj byznys. Já bych nikoho nekradl, nikoho jsem neškrtil, aby k nám šel. Jsem rád, že se takhle Tomáš rozhodl. Olomouc má jistě velký vliv na tom, v jakém stavu se nachází. Pracovali s ním doteď velmi dobře. Tomáš musí své díky poslat i do Olomouce.“

Kdy přišla první myšlenka, že do Galvase zajedete, jak se říká?

„Nejsem si zcela jist, ale mapoval jsem mladé beky a věděl, že se Tomáš dohaduje na smlouvě v Olomouci. Věděl jsem i to, že když se na ní nedohodne, budu určitě chtít, aby skončil v Liberci. Šlo o jedno ze jmen, se kterým jsem pracoval. Proto jsem rád, že tu zůstal i Kuba Dvořák, v akci jsme proti Kladnu viděli i Ryana Petrovického (21), dalšího nadějného mladého beka. Ač jsem to původně nečekal, nakonec se naší sestavou prohnali už všichni.“

Pokud pominete výsledkové i výkonové starosti se startem extraligy, musíte mít sám velkou radost z toho, jak zajímavě se zapojili liberečtí teenageři, nebo ne?

„Tohle běží dobře a dává nám to dobrý obrázek v tom smyslu, jak se k tomu postavili. Musí přidat zbytek týmu, především speciální formace, jak jsem zmínil. Tam potřebujeme pomoc, protože tihle mladí hráči nebudou rozhodovat zápasy věčně. V nejbližší době se vrátí Vojta Budík, po něm i Ronnie Knot, trochu přetlak vzadu bude, zároveň nesmím zapomenout na Adama Krále. Kluci mezi sebou budou soutěžit o místo v sestavě a nikde není psáno, že někdo ze zkušených beků nemůže skončit na tribuně, protože mladí budou lepší.“

Jaký tlak vyvíjíte na Michala Bulíře a Michala Birnera, aby to zvedli? Byť samozřejmě oni moc dobře vědí, o co jde.

„Kluci vědí, že nám zrovna nepomáhají ve velkých minutách, které odehrávají. Trápí je to podobně jako mě. Tlak vyvíjím, bavíme se o tom na denní bázi. Teď už ale začínám bejt otrávenej, nepříjemnej. Jenom doufám, že je to zdravě nabudí. Nemůžu čekat donekonečna, jednou budu muset udělat v sestavách změny. A může se to dotknout i jich.“

Jak jste spokojený s gólmany Hrenákem a Králem, kteří do sezony vstupují s minimem zkušeností v extralize? A máte plán, jak je prostřídávat?

„Plán na další zápas ještě nemám. Musím říci, že kluci se s tím perou statečně, speciálně King. Je to mladý gólman, který se v zápasech kvůli našemu vylučování a nedisciplíně ocitl pod velkým tlakem. Potřebuju, abychom brankářům pomáhali víc než doteď.“