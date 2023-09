Liberec sebral Olomouci talent (17). Když ho posune do NHL, vydělá balík

Olomoucký kouč Jan Tomajko jej plánoval rozvíjet podobně jako dřív bratra Jakuba (24), jemuž pomohl nasměrovat kariéru do seniorské reprezentace, NHL či Skandinávie. Sedmnáctiletý Tomáš Galvas však zvolil jinou cestu. Podle informací iSport.cz talentovaný bek nepodepsal v Moře profesionální smlouvu a odchází tak do Liberce, kde se potká s trenérem Borisem Žabkou, s nímž na Hané spolupracoval v minulé sezoně.

Před rokem, tedy v šestnácti letech, debutoval Tomáš Galvas za „kohoutí“ áčko. Obstál v přípravě a následně si v sezoně 2022/23 připsal premiéru v extralize.

„Zvládl to na jedničku, ale překvapený jsem nebyl,“ hodnotil asistent Boris Žabka, který tehdy do Olomouce dorazil coby náhrada za Zdeňka Motáka.

„Už dřív jsem se na něj byl podívat, proto jsem se vůbec nebál. Galvi výborně vidí hokej, skvěle bruslí. Fyzický fond dojde věkem,“ nepochyboval Slovák.

Galvas měl v té době za sebou povedený turnaj v USA, kde reprezentační sedmnáctce pomohl ke zlatu. Začínal se prosazovat v prvním týmu, výkonnostně rostl, zažíval zkrátka výborné období.

„Je mu teprve šestnáct let, potřebuje zesílit. Vyzkoušeli jsme ho v přípravě, teď díky tomu víme, že s námi dokáže odehrát zápas. Extraliga je však něco jiného, chce to spíš postupné krůčky,“ brzdil euforii hlavní kouč Jan Tomajko, který jeho vývoj nechtěl uspěchat.

Debut dopřál Galvasovi v prosinci v Karlových Varech, letos v březnu pak bek proti Litvínovu či Třinci strávil na ledě zhruba čtrnáct minut. „Mějme na paměti, že je to pořád dorostenec. Jeho čas však určitě přijde,“ podotkl trenér.

Kapitán Jiří Ondrušek ještě před týdnem, to znamená před startem nové sezony 2023/24, šikovného spoluhráče chválil. Byť stejně jako Tomajko se vzhledem k fyzické náročnosti soutěže zamýšlel i nad hrozícími problémy.

„Vypadá výborně. Herně zvládá vše bez problémů, akorát trošku ta muskulatura... Trenéři asi mají těžké rozhodování, jestli ho posunout nahoru, což by mu určitě pomohlo, nebo neriskovat zranění. Vezměte si, že by si ve druhém zápase něco udělal a rok nehrál... To mu nepomůže. Musí se to nějak vybalancovat a trefit vhodnou dobu. Je drobnější postavy, proti velkým chlapům to má těžké,“ popisoval nejlepší obránce mužstva.

Nyní už je jasné, že Galvasův čas v „plecharéně“ nepřijde.

V srpnu a září odehrál celkem sedm utkání (s bilancí 2+5) za olomouckou juniorku, na jejíž uzavřené soupisce figuruje, ale do toho posledního sobotního s Pardubicemi již nezasáhl. A další starty ani nepřidá, Galvas totiž míří do Liberce.

Hanácký klub se zatím k záležitosti nechce vyjadřovat, ale podle informací iSport.cz se hráč se svými zástupci nedomluvil s Morou na podpisu profesionálního kontraktu. HCO mu nabízel podobný projekt jako dřív bratru Jakubovi a chtěl mu postupně zvyšovat minutáž, dopřávat mu důležitější roli a trpělivě ho brousit pro „velký“ hokej.

Nicméně nepovedlo se. Zlákala ho severočeská štace, kde se potká se Žabkou, jenž tam před pár měsíci odešel dělat asistenta Filipu Pešánovi.

Liberec může pak profitovat z případného zájmu NHL o Galvase. Každý klub dostane peníze za draft svého hráče (zhruba 860 tisíc za první koho a 500 tisíc od druhého kola níž). V případě, že pak hokejista za mořem podepíše smlouvu přímo z Česka, podle smlouvy mezi IIHF a nejlepší ligou světa, dostane klub téměř sedm milionů. Na Olomouc by se v tom případě dostalo taky, ale získala by pak výrazně nižší sumu.

Peníze se dělí podle klíče, že se posuzují čtyři sezony zpětně. Za ročník, kdy hráč podepsal kontrakt, dostane jeho klub 69 procent částky a pak částka klesá postupně na 19 procent, 9 procent a 3 procenta za čtyři roky starou sezonu.

Pokud Bílí Tygři akcelerují vývoj talentovaného obránce, přijdou si i na solidní balík.

