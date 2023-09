Velké gesto Vervy, kvůli Bartošákovi zastavili hru: To byste udělali vždycky

Moment přišel za stavu 2:0 pro Litvínov. Bartošáka nahradil Henri Kiviaho, který ze hry neinkasoval ani jednou a kapituloval až v nájezdech, které pak ovládla Verva. „Všichni Patrika známe, Zdeněk Orct s ním pracoval v reprezentaci, ale i kdyby to nebyl Patrik, uděláte to vždycky,“ bral litvínovský kouč Karel Mlejnek chování svého štábu za samozřejmé.

„Koukáte se na led, brankář se svíjí, nemá zrovna přirozený postoj,“ přidal Mlejnek, co viděl a proč litvínovská lavička upozorňovala rozhodčího, že má přerušit hru. „Ale teda nemyslím si, že by mělo jít o něco, co by stálo za nějaké novinářské vypíchnutí. Normální věc,“ pousmál se trenér, i když věděl, že se svojí žádostí zrovna nepochodí.

Bartošák už pak na konci zápasu nešel ani na lavičku. „Zranění si Patrik způsobil při zákroku, uvidíme, co s ním bude. Doufáme, že nic vážného,“ pronesl ještě Frühauf. Na první pohled to vypadalo, že by gólman mohl mít potíže s rukou. To ale kouč Mountfieldu dál rozvádět odmítl:

„Nepovím vám teď nic konkrétního. Ještě jsem ho nestačil jít zkontrolovat, jak vše vypadá. První prognózy ale nevypadaly nijak zle,“ dodal jen.

Radost mu ovšem musel udělat Henri Kiviaho. Finský kliďas znovu předvedl svoji nejsilnější disciplínu, kdy se neptá, co je za den, jak dlouho nechytal, jaké je skóre, nebo kolik je hodin. Prostě jde chytat. „Působil opravdu hodně sebevědomě. Podal výkon, který odpovídá jeho kvalitám, do zápasu naskočil opravdu skvěle hned od prvního zákroku,“ chválil Frühauf.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:22. Okuliar, 38:36. R. Pavlík Hosté: 09:57. Gut, 21:09. Hlava, . Koblasa Sestavy Domácí: Bartošák (28. Kiviaho) – Kalina, Blain (A), Freibergs, Pavelka, Jank, F. Pavlík, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Perret – Okuliar, Tamáši, Jergl (A) – Jasper, Lalancette, Šťastný – Zachar, Pilař, Eberle (C). Hosté: M. Tomek (Klika) – Zile, Demel (C), Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna (A), Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše (A) – Válek, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Hribik, Veselý – Svoboda, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 911 diváků

