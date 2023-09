Tomek pod tlakem v Hradci. Ani jsem se nestihl dívat na časomíru, přiznal

Není pochyb, čí je v Litvínově brána. Matej Tomek rozjel sezonu výborně, pouze v prvním kole dostal pět gólů v Pardubicích. Jinak jsou maximem dva, víc puků za svými zády nepovoluje. V Hradci to nebyla výjimka, na výhře 3:2 po nájezdech se podílel 36 zákroky. „Trochu jsem byl zpocený,“ komentoval s úsměvem konec druhé třetiny, kdy do něj Mountfield bušil a zastavila ho až siréna. Extra kousek navíc? Žádný ze čtyř hráčů Hradce mu nájezd nedal.

Vedli jste 2:0. Co se podle vás stalo, že najednou přišly komplikace?

„Impulz podle mě dal Hradci okamžik, kdy měl Patrik Bartošák výborný zákrok za stavu 2:0 pro nás. Zranil se, přišel do brány Kivi (Henri Kiviaho) a oni se nakopnuli. Stupňovali tempo, my dělali chyby a komplikovali si život. Ale ubojovali jsme to.“

K tomu jste vy zazářil v nájezdech a pochytal všechny pokusy. Měl jste soupeře načtené?

„Ze slovenského nároďáku trochu znám Olivera Okuliara a Alexe Tamášiho. Ale spíš bych řekl, že jsou dny, kdy to brankářovi lepí, na nájezdech si věří.“

A pak jsou dny, kdy si brankář nevěří?

„Ne jsou dny, kdy si věří taky, ale puk se odrazí od ramene do tyče a do branky. (usměje se) Měli jsme tentokrát kliku, se dvěma body jsme extrémně spokojeni.“

Posledních deset minut druhé třetiny do vás Hradec dupal, srovnal na 2:2 a měl další velké šance. Vyhlížel jste už konec?

„Abych řekl pravdu, ani jsem se nestihl podívat na tabuli s časomírou. Neměl jsem vůbec představu, kde jsem.“

Chápu, kouřilo se z vás.

„Trochu jsem byl zpocený, takhle se to asi dá říct.“ (usměje se)

Před třetí třetinou zuřila v kabině bouře, nebo se naopak připomínaly základní taktické věci? Zklidnili jste se.

„Nedovedu odpovědět. V šatně se soustředím jen sám na sebe, koncentroval jsem se pouze na svůj výkon, ať jdu zpátky nachystaný. Ve druhé třetině jsem měl pár nejistých zákroků, se kterými jsem úplně spokojený nebyl. Důležité je, že jsme poslední třetinu zvládli jinak a charakterem všechno ubojovali.“

Vážně jste neměl chuť z vaší bubliny vystoupit a trochu na spoluhráče houknout? Vyloženě se zbláznili v oslabení, chtěli dát gól na 3:0 a místo toho přišel brejk. Okuliar snížil na 1:2 a rozfoukal hradecký nápor.

„Trochu jsme se v oslabení rozlétali na to, že Hradec byl v našem pásmu celkem dlouhou dobu. Měli jsme přečíslení, ale nevyšlo. Bohužel, takový je hokej, kluci chtěli dát gól a nepovedlo se. Stane se.“

