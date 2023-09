Sporná výzva srazila Indiány. Kouč ukazoval na pravidla, šlo o sekundy

Výzva zase srazila nadšení Indiánů, sparťanský válec jede dál. „Byla tam chvíli euforie, že jsme dokázali vyrovnat a zároveň po dvaceti sekundách nám ho sebrali. Byla tam asi vysoká hůl. Zkoumali mojí hokejku. Na plexiskle jsem chytil puk, když ho vyhazoval jejich obránce. Nevím, jak fungují pravidla, ale my se na to nemůžeme vymlouvat, musíme zabrat jinde,“ přiznal plzeňský útočník Jan Schleiss.

Ve chvíli, kdy na kostce naskočil stav 3:3, zvedl se plzeňský tým i celý stadion. Euforii po verdiktu vystřídala naštvanost. „Určitě zamrzí, že jsme o vyrovnání přišli, ale chyby se musí hledat jinde. Když se vrátím zpátky, chyba byla, že dostaneme ve vlastní přesilovce gól poté, co vyrovnáme. Od nás zkušenějších špatné, nafasovali jsme všechny tři góly. Pokaždé, co jsme dokázali vyrovnat, jsme to schytali,“ pokračoval kapitán Indiánů.

Zámorského posléze odvolaný gól padl sekundu před vypršením trestu Davida Vitoucha. Sparťané si vzali výzvu na poslední chvíli. Pak děkovali vedoucímu týmu a zároveň videokoučovi Jakubu Zelenkovi, který je synem legendárního sparťanského střelce Jiřího Zelenky.

„Skvělá práce,“ ocenil Miroslav Forman, který dal druhý gól Sparty při oslabení. Během prověřování situace si ještě něco povídal s čárovým rozhodčím. „Ptal jsem se, jestli to viděl. Říkal, že Schleissova vysoká hůl byla na hraně, ale že si myslí, že spíš nebyla. Takže mě trošku vyděsil,“ usmál se Forman.

Jistý si nebyl ani trenér Gross. „Vysokou hokejku postřehl náš videokouč. Bylo to asi hraniční, musím se přiznat, že jsem to neviděl tak dobře. Mluvili jsme napřed o tom, kde, co a jak. Já si myslel, že ta vysoká hůl byla před bránou, jenže se to stalo na mantinelu, což jsme pak viděli,“ vracel se Pavel Gross.

Plzeňský trenér Petr Kořínek se zmínil, že sparťanská reakce přišla pozdě. „Soupeř má právo na to upozornit na vysokou hokejku, na přihrávku rukou. Když se puk nevyhodí, jsme na kotouči a vstřelíme branku. Na druhou stranu jsme jako trenéři byli na semináři v Táboře s rozhodčími, kde nám bylo řečeno, že tam je limit nějakých čtyřicet, pětačtyřicet vteřin maximálně. Ta doba byla jasně překročená. Bylo ukázáno na buly, a v tu chvíli už se nic nemůže změnit a měl by být vhozený puk. Víc k tomu nemám. Soupeř toho využil, povedlo se mu to a my pak už nic nedokázali změnit,“ prohlásil.

Pravidlo 37, které se týká přezkumu gólu podle videozáznamu, praví jen tolik, že v případě přezkumu sporného gólu časomíra vrátí do času vstřelení branky. Bránící tým může napadnout to, že před vstřelením gólu měla být hra přerušena kvůli akci útočícího týmu. O trenérskou výzvu lze požádat při nejbližším přerušení hry.

„Nemůžu říct, ale bylo to možná po třiceti, třiceti pěti vteřinách,“ odhadoval Pavel Gross. „Možná to trvalo déle. Ale měli jsme v tom štěstí, vyšlo to i s výsledkem. Jsme rádi, že jsme porazili silný tým,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:13. Lev, 43:33. Mertl Hosté: 17:19. Buchtele, 23:54. Forman, 48:08. Řepík Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Holešinský – Hrabík, Adam, Pour – Benák, Mertl, Rekonen – Straka, Jansa, Matýs – Indrák. Hosté: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný, Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – P. Kousal (A), Horák, Kestner – Chlapík, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman (A), Vitouch, Konečný. Rozhodčí Pražák, Květoň – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5523 diváků