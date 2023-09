Galvase teď komentovat nebudu, řekl Tomajko. Chmielewski stále bez bodu

Po devíti letech naskočil do zápasu, kde třineckého draka na hrudi mohl vidět pouze u protihráčů. Od začátku utkání hýřil aktivitou, klidně mohl zaznamenat třeba čtyři kanadské body, šance druhé olomoucké lajny však zůstaly nevyužity. Aron Chmielewski, druhý nejpilnější střelec soutěže, na svůj první extraligový bod v dresu Olomouce tak čeká i nadále. I proto Mora padla s Oceláři 3:4. Další mrzení na Hané? Talent Tomáš Galvas už je v Liberci a při premiéře hned skóroval ...

V Třinci zažil nejlepší období své hokejové kariéry. Jasně, nikdy nebyl brán jako největší hvězda týmu, což ostatně ani nejde, pokud váš dres obléká Martin Růžička . Aron Chmielewski byl ale přesně ten poctivý pracant, kterého k úspěchu potřebujete.

Čtyři mistrovské tituly z něj dělají ve Slezsku nesmrtelného hrdinu. Chmielewski po devítileté službě u Ocelářů zadychtil po nové výzvě a právě vidina důležitější role v hanáckém týmu ho vedla k přestupu.

Třinečtí fanoušci ve středu poděkovat rozhodně nezapomněli, po konci zápasu odměnili v „plecharéně“ potleskem a skandováním jména právě rodáka z polského Gďansku.

Již v nových barvách však Chmielewski důvod k oslavám neměl. Nejenže se Olomouci nepodařilo vyhrát, on sám zahodil velké šance, do kterých se dostal. Precizní přihrávky z jeho hole zas nedokázali využít spoluhráči. Prostě smůla, zatím to úplně nelepí...

Po skvěle zvládnuté přípravě si v novém ročníku nepřipsal ještě ani bod, přitom s 22 pokusy se řadí na druhé místo nejaktivněji střílejících hráčů celé soutěže. Lépe je na tom pouze Liam Kirk z Litvínova, který má střeleckých pokusů ještě o čtyři více.

„Letos se zatím ještě netrefil, ale musí být trpělivý. Měl tam nějaké příležitosti, ono to přijde,“ uklidňoval zkušeného útočníka domácí trenér Jan Tomajko.

Když Silvester Kusko necelou minutu před koncem snížil vedení hostů na jednogólový náskok, nápadně se mohlo fanouškům vybavit slezské derby, tam totiž Třinec inkasoval v poslední minutě dvakrát.

„Trošku se mi vybavila situace proti Vítkovicím, ale důležitá je ta práce, abychom se odrazili od tohoto výsledku. Posledních čtyřicet sekund jsme zvládli,“ vzpomínal na minulý zápas kouč hostů Zdeněk Moták, kde jeho tým obdržel vyrovnávací gól v čase 59:59.

Podobné drama se tentokrát nedělo, závěr zápasu už si Oceláři pohlídali. Výhru zařídila především elitní formace, reprezentant Daniel Voženílek se trefil hned dvakrát.

Premiérové body (0+2) v extralize zaznamenal olomoucký bek Jakub Sirota, který posledních sedm let strávil v zámoří. Pět sezon si zahrál také prestižní Univerzitní ligu NCAA, která pravidelně dávkuje světové talenty do NHL. Nejvyšší soutěž v Česku až do nynějšího ročníku zatím nehrál, naposledy oblékal dres zlínských beranů v sezóně 2015/16, avšak pouze v juniorce.

„Musí si na mužský hokej zvyknout, je to o něčem jiném, než na co byl zvyklý posledních pár let. Potenciál v sobě určitě má, ještě ho neukázal na sto procent,“ reagoval na dotaz ohledně chyb v obranné části Tomajko.

K přestupu talentovaného sedmnáctiletého zadáka Tomáše Galvase do Liberce se šéf Mory odmítl vyjádřit. „Dnes to komentovat nebudu,“ odpověděl stručně.

Člen reprezentační osmnáctky letos nastupoval pouze v juniorské lize, patří ale k největším českým nadějím pro příští rok na draftu NHL. Hned ve svém prvním startu pod Ještědem se dokonce trefil a zaznamenal první extraligový gól. Rovnou vítězný.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:00. Knotek, 55:19. Kucsera, 59:15. Kusko Hosté: 05:49. Voženílek, 16:19. Voženílek, 42:02. Daňo, 50:20. Vrána Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Černý, Sirota, Rutar, Řezníček, Rašner, Švrček – Klimek, Nahodil (A), P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Kunc, Knotek (A), Navrátil – Menšík, Macuh, Kucsera. Hosté: Mazanec (Švančara) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Polášek – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Hudáček – Nestrašil, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Šír, Obadal – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4958 diváků

